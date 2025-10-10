  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 23 украинских дрона
    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    10 октября 2025, 07:30 • Новости дня

    Марочко сообщил о полном окружении украинских военных в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группе из примерно 100 украинских военных заблокировали пути отхода в районе железнодорожной станции Купянск-Южный после наступления российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, около ста украинских военных оказались в окружении в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, которая находится в центральной части города Купянск в Харьковской области, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что передовые отряды России продолжают освобождение города. «Наши передовые отряды продолжают освобождение населенного пункта Купянск. В ходе ожесточённых боев бойцы РФ заняли вещевой рынок и взяли под огневой контроль железнодорожную станцию Эстакадный», – заявил Марочко.

    Он также рассказал, что российские военные зачистили участок по улице Защитников Отечества и установили контроль над Автотранспортным колледжем. Кроме того, межпозиционное пространство между российскими силами по улице Студенческая сейчас составляет менее 500 метров.

    Марочко отметил, что это фактически лишило украинских военнослужащих, находившихся в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, возможности покинуть окружение. По предварительным оценкам, в котле оказались до 100 украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование усилило Купянское направление штурмовыми подразделениями, сформированными из заключенных. Российские войска освободили 70% Купянска в Харьковской области. Солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи под Купянском.

    9 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Русина Яра в ДНР произошел взрыв ответвления аммиакопровода «Тольятти – Одесса», повреждение которого привело к выбросу остатков аммиака в окружающую среду.

    Информацию о подрыве ответвления аммиакопровода «Тольятти – Одесса» восточнее населенного пункта Русин Яр в Донецкой народной республике распространило Министерство обороны России, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, украинские военные заминировали ответвление трубопровода с целью замедлить продвижение российских войск в этом районе. В сообщении уточняется, что подрыв был осуществлен около 13.05 9 октября 2025 года во время отступления подразделений ВСУ.

    В результате взрыва произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок трубопровода. «Пострадавших среди российских военнослужащих нет», – говорится в сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская батальонно-тактическая группа оказалась в оперативном окружении на высотах между Кузьминовкой и Выемкой в районе Северска.

    9 октября 2025, 14:30 • Новости дня
    Названо количество оставшихся в Купянске мирных жителей

    Ганчев сообщил о тысяче оставшихся в Купянске мирных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Купянске Харьковской области после принудительной эвакуации остались около 1 тыс. мирных жителей, в основном пожилые и маломобильные граждане, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    По его словам, около одной тысячи мирных жителей осталось в Купянске после принудительной эвакуации, проведенной силами киевского режима, передает ТАСС.

    Ганчев отметил, что эвакуация проходила насильственным образом: «Людей выгоняли из их домов, когда наемники и вооруженные украинские формирования занимали эти позиции». По его словам, информация о количестве оставшихся поступает от российских военных.

    Ганчев уточнил, что среди оставшихся в Купянске в основном пожилые люди и те, кто испытывает трудности с передвижением. По его словам, украинские военные не смогли насильно вывести этих граждан.

    Глава ВГА добавил, что в условиях активных боевых действий у администрации нет возможности точно подсчитать число оставшихся и установить с ними контакт.

    Также Ганчев сообщил, что украинские войска испытывают серьезные трудности с ротацией и снабжением боекомплектом в Купянске. По его данным, зафиксированы случаи сдачи в плен украинских военнослужащих, преимущественно из мобилизованных подразделений. Вместе с тем украинские силы продолжают контролировать господствующие высоты внутри и вокруг города, используя их для нанесения ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили 70% Купянска в Харьковской области. Киев усилил Купянское направление штурмовыми подразделениями, сформированными из заключённых. Солдаты ВСУ отказались выполнять задачи под Купянском.

    9 октября 2025, 21:12 • Видео
    Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

    Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    9 октября 2025, 08:51 • Новости дня
    Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская батальонно-тактическая группа оказалась в оперативном окружении на высотах между Кузьминовкой и Выемкой в районе Северска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска заняли выгодные позиций западнее Выемки, потому ВСУ попали в окружение, пояснил Марочко, передает РИА «Новости».

    При этом украинские боевики продолжают удерживать укрепрайон между этими населенными пунктами.

    Марочко отметил, что ширина горловины образовавшегося котла составляет примерно три километра. Но у украинской группировки фактически нет возможности покинуть позиции из-за плотного огневого воздействия российских войск.

    По его мнению, сложившаяся ситуация стала следствием некомпетентных решений и несвоевременных действий украинского командования.

    Ранее Марочко сообщал, что одна из группировок ВСУ оказалась в оперативном окружении у Кузьминовки в ДНР, она уже не может организованно отойти из-за плотного огня российских военных.

    Напомним, ВС России освободили Кузьминовку. До этого Марочко заявлял о прорыве российских сил у Кузьминовки.

    10 октября 2025, 04:05 • Новости дня
    Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве в результате взрывов зафиксированы отключения электричества и перебои с подачей воды, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы. Воздушная тревога продолжается более четырех часов, передает ТАСС.

    Повторные взрывы также произошли в Кременчуге Полтавской области Украины и в украинском городе Днепре (Днепропетровске).

    «Военкоры Русской весны» пишут о налете «Гераней» на регионы Украины и о «пожаре в Киеве». Указывается, что «идут атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы также произошли в Харькове. Во Львове выключился свет после вспышки на подстанции.

    10 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Левый берег Киева остался без света
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате российских ударов левый берег Киева остался без электричества, на правом также фиксируются перебои электроснабжения, сообщаю украинские СМИ.

    СМИ пишут, что сначала были нанесены удары беспилотниками, затем ракетами. В городе неоднократно звучали мощные взрывы.

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что весь левый берег остался без света, имеются проблемы с водоснабжением.

    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила о массированном ударе по украинской энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кличко сообщал, что в Киеве в результате взрывов зафиксированы отключения электричества и перебои с подачей воды. Вечером в четверг во Львове выключился свет после вспышки на подстанции.

    9 октября 2025, 21:59 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского Ермак выступил с угрозами против России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России в ответ на удары по объектам на Украине.

    Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России в ответ на удары по объектам на Украине, передает Lenta.ru. Он заявил в своем Telegram-канале, что за удары по инфраструктуре Украины последует ответ. При этом чиновник также отметил, что конфликт между странами необходимо завершить как можно скорее, подчеркнув важность скорейшего прекращения боевых действий.

    Ранее Владимир Зеленский пригрозил российским городам блэкаутами в ответ на отключения электроэнергии на Украине из-за ударов ВС России.

    В нескольких городах Луганской народной республики произошло отключение электричества из-за системного сбоя.

    В Белгородской области удары оставили без электроснабжения 1 тыс. жителей в четырех поселениях.

    9 октября 2025, 13:49 • Новости дня
    ВС России освободили 70% Купянска в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные освободили около 70% Купянска в Харьковской области, закрепляя позиции для дальнейшего наступления, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    По его словам, российские войска освободили около 70% Купянска в Харьковской области, передает ТАСС.

    Ганчев добавил, что подразделения ВС России активно закрепляются на занятых рубежах внутри города, проводя мероприятия для дальнейшего наступления.

    По словам главы ВГА, процесс закрепления на прошлых рубежах приводит к появлению так называемых «серых зон» внутри Купянска. Однако, несмотря на это, общее продвижение войск продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Купянском украинские военные применили дистанционно управляемых роботов. Киев усилил это направление штурмовыми отрядами из числа заключенных. Солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи в этом районе.

    9 октября 2025, 12:27 • Новости дня
    Солдаты ВСУ отказались выполнять задачи под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались укреплять позиции под Купянском, опасаясь уничтожения российскими войсками и неготовности командования, сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехваты.

    Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказываются выполнять задачи по закреплению на позициях в районе Купянска, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Информация об этом была получена благодаря радиоперехватам переговоров украинских офицеров.

    В одном из перехватов слышно, как двое офицеров ВСУ обсуждают отказ солдат выдвигаться на позиции для подготовки укреплений. Командир бригады объясняет: «что их просто «разберут» на этом участке». Руководство требует, чтобы тогда сам командир отправился на позиции, но тот ответил отказом, подчеркнув, что «не готов к этому».

    По данным российских силовиков, такие случаи отказа от выполнения боевых задач становятся все более частыми в подразделениях ВСУ на купянском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что ВСУ используют роботизированные системы в районе Купянска. Силовые структуры рассказали, что украинские солдаты длительное время находятся без провизии под Купянском. Группировка «Запад» завершает разгром ВСУ в южных кварталах города.

    9 октября 2025, 23:27 • Новости дня
    Трамп не исключил возможности введения новых санкций против России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп не исключил введения США дополнительных ограничительных мер против России из-за конфликта на Украине.

    На вопрос о возможности дополнительных санкций Трамп ответил: «Я могу, могу». Он добавил, что США вместе с союзниками «усиливают давление» на Россию, а НАТО, по его словам, также демонстрирует активную позицию, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом Трамп заявил, что происходящее на Украине непосредственно не затрагивает интересы США, однако назвал конфликт «ужасной вещью» и выразил надежду на его скорейшее завершение.

    Трамп подчеркнул, что ни один из его предшественников не смог урегулировать восемь войн за девять месяцев, а ему удалось это сделать. Кроме того, он заявил, что США продают НАТО большое количество вооружения, и, по его оценке, значительная часть этой продукции направляется на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре приступят к переговорам для урегулирования ситуации на Украине. Трамп заявлял, что практически принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk.

    9 октября 2025, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили портовые сооружения ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 112 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 275 беспилотников, 631 ЗРК, 25 429 танков и других бронемашин, 1 598 боевых машин РСЗО, 30 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 3 534 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим бьет по мирным целям, но это ему не поможет.

    На прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    9 октября 2025, 08:16 • Новости дня
    ВС России окружили ВСУ у Кузьминовки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка ВСУ, оказавшаяся в оперативном окружении у Кузьминовки в ДНР, из-за плотного огня российских сил утратила возможность для организованного отхода, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские бойцы взяли в окружение подразделение Вооруженных сил Украины у Кузьминовки Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.\

    По его словам, силы РФ заняли выгодные позиции западнее Выемки, что позволило создать оперативное окружение для украинской батальонно-тактической группы.

    Марочко отметил, что украинские формирования продолжают удерживать укрепрайон на высотах между Кузьминовкой и Выемкой. При этом, несмотря на то что ширина «горловины» окружения составляет еще около 3 км, украинские военные практически не имеют возможности организованно покинуть район из-за плотного огневого воздействия российских бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Кузьминовку в ДНР. Марочко сообщил о прорыве ВС России у Кузьминовки.

    9 октября 2025, 09:11 • Новости дня
    Командиры ВСУ отправили непригодного для службы солдата на передовую

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнопленный ВСУ Андрей Заставский заявил, что его с тяжелыми травмами отправили на передовую для проверки пригодности к военной службе.

    Заставский рассказал, что командование отправило его на передовую позицию, чтобы проверить его небоеспособность, передает ТАСС.

    У Заставского были серьезные проблемы со здоровьем – две металлические пластины в ноге и переломанная грудная клетка. Из-за этих травм он дважды не прошел медкомиссию, но на третий раз все же был мобилизован.

    Пленный заявил, что не хотел отправляться на боевые позиции, пытаясь добиться перекомиссии. «Мне говорят, надо, чтобы ты хотя бы раз вышел на боевые, чтобы мы увидели, что ты не можешь [воевать]», – процитировал он своих командиров. При этом ему обещали, что он отправится на вторую линию обороны, где нет боев, и после возвращения сразу попадет в госпиталь на дообследование.

    Однако на деле военнослужащий оказался на новой, передовой позиции, куда, по его словам, какой-то начальник захотел продвинуться. На передовой Заставский не спал трое суток, а затем от усталости заснул. Когда он проснулся, то увидел перед собой российских военнослужащих, которые взяли его в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкомы на Украине избили мужчину, который пытался спасти своего брата-инвалида от мобилизации. Пленный солдат ВСУ рассказал, что на фронт на Украине отправляют даже инвалидов и погибших. ВСУ привлекли инвалидов для рытья окопов на запорожском направлении.

    9 октября 2025, 18:32 • Новости дня
    Медведев выразил благодарность КНДР за поддержку спецоперации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва выразила искреннюю благодарность Пхеньяну за поддержку спецоперации на Украине, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита в КНДР.

    Он отметил, что союзничество России и КНДР прошло через испытания и стало крепче, подчеркнув: «Характер отношений и между людьми, и между странами проявляется в период испытаний. Это в полной мере относится и к союзничеству наших стран», передает ТАСС.

    Медведев добавил, что российская сторона признательна Корейской Народно-Демократической Республике за твердую поддержку действий России на Украине. По его словам, совместные усилия союзников и их боевой опыт являются примером прочной дружбы двух стран.

    Кроме того, политик напомнил о совместном подвиге: «Наши бойцы плечом к плечу освобождали Курскую область. Этот подвиг навсегда сохранится в наших сердцах».

    Ранее Медведев заявил, что поддержка вооруженных сил КНДР в освобождении Курской области стала знаковым событием в российско-корейских отношениях.

    Напомним, Медведев находится в КНДР с официальным визитом.

    9 октября 2025, 10:27 • Новости дня
    В России упростили присвоение воинских званий добровольцам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С пятницы в стране в силу вступает закон, который делает проще получение воинских званий добровольцам в ходе специальной военной операции.

    Пребывающим в запасе и исполняющим обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС России, или войска национальной гвардии России, воинское звание может быть присвоено без прохождения военных сборов, передает РИА «Новости».

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что необходимо обеспечивать всем необходимым участников СВО.

    В конце сентября президент Владимир Путин утвердил изменения в законодательство по упрощению получения званий добровольцами.

    В Госдуме поясняли, что эта мера распространяется в том числе на добровольцев-участников спецоперации на Украине.

    9 октября 2025, 13:06 • Новости дня
    Сальдо сообщил о сбросах ВСУ замаскированных под кусты мин-ловушек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о новой тактике ВСУ: мины, замаскированные под кусты, сбрасывают с дронов, что затрудняет их обнаружение.

    По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику минирования территории, сообщает ТАСС.

    Сальдо подчеркнул: «Противник сбрасывал с дронов самодельные мины, замаскированные под растения. Будьте предельно осторожны: они взрываются при касании или даже приближении к ним».

    На опубликованной фотографии видно, что для маскировки взрывное устройство помещают в пластиковую бутылку, через горлышко которой вставлен металлический штырь для втыкания в землю, а с обратной стороны крепятся ветки с листьями, имитируя настоящий куст.

    Власти региона также сообщили о продолжающихся обстрелах левобережья Днепра со стороны ВСУ. За минувшие сутки зафиксированы повреждения нескольких гражданских объектов, а в Каховке и Новой Каховке в результате попаданий беспилотников произошли пожары в частных домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области обнаружили мины, замаскированные под березовые бревна. Украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск. ВСУ дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области.

      Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

