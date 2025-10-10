Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Марочко сообщил о полном окружении украинских военных в Купянске
Группе из примерно 100 украинских военных заблокировали пути отхода в районе железнодорожной станции Купянск-Южный после наступления российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, около ста украинских военных оказались в окружении в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, которая находится в центральной части города Купянск в Харьковской области, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что передовые отряды России продолжают освобождение города. «Наши передовые отряды продолжают освобождение населенного пункта Купянск. В ходе ожесточённых боев бойцы РФ заняли вещевой рынок и взяли под огневой контроль железнодорожную станцию Эстакадный», – заявил Марочко.
Он также рассказал, что российские военные зачистили участок по улице Защитников Отечества и установили контроль над Автотранспортным колледжем. Кроме того, межпозиционное пространство между российскими силами по улице Студенческая сейчас составляет менее 500 метров.
Марочко отметил, что это фактически лишило украинских военнослужащих, находившихся в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, возможности покинуть окружение. По предварительным оценкам, в котле оказались до 100 украинских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование усилило Купянское направление штурмовыми подразделениями, сформированными из заключенных. Российские войска освободили 70% Купянска в Харьковской области. Солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи под Купянском.