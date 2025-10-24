Стартовала регистрация на конкурс «Лидеры АПК»

Tекст: Валерия Городецкая

Конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса» стартовал по поручению президента, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организаторами выступают Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Министерство сельского хозяйства России. Регистрация открыта на сайте проекта и продлится до 9 ноября.

Сотни российских аграриев, в том числе фермерские семьи, механизаторы и пчеловоды, уже приняли участие в предыдущих конкурсах платформы, таких как «Это у нас семейное». Глава фермерского хозяйства Кельдимуратовых из Ставрополья отметил, что семейная династия и привитое с детства трудолюбие помогли успешно пройти дистанционный этап проекта. «Все наши дети знают: чтобы заработать деньги, нужно хорошо потрудиться. Думаю, что именно трудолюбие, дисциплинированность помогли нам пройти в полуфинал», – поделился опытом Рустам Кельдимуратов.

Наталья Бирюкова из Волгоградской области рассказала, что для успеха в сельском хозяйстве необходимы неравнодушие, постоянное развитие, терпение и поддержка семьи. В прошлом сезоне ее семья стала финалистом конкурса и посвятила победу юбилею бабушки. Бирюкова подчеркнула важность обмена опытом с коллегами и планирует применить новые знания в своем хозяйстве.

Семья Колесниковых из станицы Расшеватская отметила преемственность трудовых традиций и ценностей казачества. В конкурсе «Это у нас семейное» они участвовали большой командой, а глава семьи Александр Петрович посвятил всю жизнь развитию фермерского дела. Зубаревы из Тюменской области отметили, что в сельском хозяйстве важны упорство и системная работа; их опыт позволил команде успешно пройти в полуфинал национального проекта.

В конкурсе «Лидеры агропромышленного комплекса» могут принять участие управленцы от 18 лет с опытом руководства не менее двух лет и профессиональной деятельностью в агросфере, в том числе в научных направлениях. Финалисты смогут войти в сообщество аграриев и пройти образовательную программу.