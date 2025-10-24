80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Москвичам рекомендовали сменить шины на зимние на следующей неделе
Московским автомобилистам стоит задуматься о смене летних шин на зимние уже во второй половине следующей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, ожидается дневная температура около пяти градусов, что делает переход на зимнюю резину актуальным, передает ТАСС.
При этом Вильфанд подчеркнул, что окончательное решение остается за самими водителями, поскольку многое зависит от индивидуальных условий эксплуатации, маршрутов и текущего состояния шин. Он также добавил, что для автомобилистов, использующих шипованные покрышки, не стоит торопиться с заменой.
Накануне Вильфанд сообщил, что температура воздуха в столице в ближайшую неделю днем останется выше пяти градусов, что позволяет не спешить со сменой летней резины на зимнюю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Ранее синоптики прогнозировали необычно высокое атмосферное давление в Москве.