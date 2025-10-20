Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций после уступок

Tекст: Вера Басилая

Венгрия не станет препятствовать принятию 19-го пакета санкций Евросоюза против России, передает РИА «Новости».

Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Будапешт добился исключения из документа всех пунктов, противоречащих национальным интересам страны.

В начале октября, как напоминало издание EUObserver, Венгрия отказалась от претензий к новому санкционному пакету. Сийярто также подчеркнул, что не считает нужным участвовать в обсуждениях блока по следующим санкциям, назвав их «безумием» и отметив провал санкционной политики Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил опасения по поводу планов Еврокомиссии полностью отказаться от российских энергоносителей с 2028 года.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планах Еврокомиссии принять 19-й пакет санкций против России на саммите в Брюсселе 23–24 октября.

Австрия подтвердила готовность одобрить новый пакет антироссийских санкций.

Президент России Владимир Путин отметил, что Россия стала абсолютным рекордсменом по числу и объему введенных против нее санкций, которые потерпели полный крах.