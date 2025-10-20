Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Венгрия отказалась от блокировки очередного пакета санкций против России
Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций после уступок
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать новый пакет санкций Евросоюза против России, поскольку спорные меры были удалены.
Венгрия не станет препятствовать принятию 19-го пакета санкций Евросоюза против России, передает РИА «Новости».
Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Будапешт добился исключения из документа всех пунктов, противоречащих национальным интересам страны.
В начале октября, как напоминало издание EUObserver, Венгрия отказалась от претензий к новому санкционному пакету. Сийярто также подчеркнул, что не считает нужным участвовать в обсуждениях блока по следующим санкциям, назвав их «безумием» и отметив провал санкционной политики Евросоюза.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил опасения по поводу планов Еврокомиссии полностью отказаться от российских энергоносителей с 2028 года.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планах Еврокомиссии принять 19-й пакет санкций против России на саммите в Брюсселе 23–24 октября.
Австрия подтвердила готовность одобрить новый пакет антироссийских санкций.
Президент России Владимир Путин отметил, что Россия стала абсолютным рекордсменом по числу и объему введенных против нее санкций, которые потерпели полный крах.