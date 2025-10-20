Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
Рябков: Альтернативы духу Анкориджа нет
Дипломатическое направление, заданное в ходе российско-американского саммита на Аляске, не имеет альтернатив, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Он отметил, что ключевой задачей сейчас является донести до американской стороны значение установленных в Анкоридже рамок, передает ТАСС.
«Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути», – заявил Рябков журналистам.
Напомним, лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.
В Испании расценили возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы обсудить продвижение мирного урегулирования конфликта на Украине и отношения с США во время саммита в Венгрии.