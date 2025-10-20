Песков назвал цели России на саммите в Будапеште

Tекст: Ольга Иванова

Россия рассчитывает продвинуться по мирному урегулированию ситуации на Украине и обсудить двусторонние отношения с Соединенными Штатами на предстоящем саммите в Будапеште, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: «[Хотелось бы] продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования – раз. Ну и также использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений».

Песков подчеркнул, что Москва продолжает вести диалог с Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, между сторонами ведется серьезная работа, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от последующих шагов участников переговоров.

Такие заявления прозвучали на фоне противоречивых высказываний со стороны Киева относительно возможных путей разрешения конфликта на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Венгрию безопасной площадкой для переговоров с Россией.

Газета El Pais расценила возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.



