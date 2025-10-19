Паралимпийцы России с флагом и гимном завоевали 14 медалей на ЧМ по пауэрлифтингу

Российские паралимпийцы завоевали 14 медалей на ЧМ по пауэрлифтингу

Tекст: Ирма Каплан

Российские паралимпийцы выиграли 14 медалей на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Каире, где им разрешили выступать под национальным флагом и гимном впервые с 2019 года, передает ТАСС.

Команда собрала четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых наград, обеспечив себе шестое место в общем медальном зачете.

Победителем турнира стала сборная Китая, завоевавшая 13 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. На втором месте оказались египтяне с 11 золотыми, семью серебряными и пятью бронзовыми наградами. Третьими финишировали нигерийцы, у которых восемь золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей.

В составе российской сборной выступили 24 спортсмена. Чемпионат мира проходил в Каире с 11 по 18 октября. В последний раз российские паралимпийцы выходили на мировой помост под своим флагом и гимном в 2021 году.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские спортсмены вернули себе право выступать с флагом, гимном и атрибутикой в ряде паралимпийских видов спорта, включая пауэрлифтинг. Российские и белорусские паралимпийцы снова смогут выступать без ограничений на международных соревнованиях.

Тамара Подпальная завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Каире, став первой россиянкой с наградой под национальным флагом после восстановления прав ПКР.