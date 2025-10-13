Подпальная завоевала первую медаль на ЧМ по пауэрлифтингу под флагом России

Подпальная завоевала первую медаль ЧМ по пауэрлифтингу в Каире под флагом России

Tекст: Мария Иванова

Тамара Подпальная завоевала первую медаль для паралимпийской сборной России по пауэрлифтингу на чемпионате мира в Каире, передает РИА «Новости».

Подпальная подняла бронзу в весовой категории до 55 кг. Золото досталось спортсменке из Нигерии Эстер Ойеме, серебро – Бесре Думан из Турции.

«Это очень важная медаль для меня и для всей команды. Я горжусь, что выступаю под российским флагом», – заявила Подпальная после церемонии награждения. Она в прошлом уже становилась чемпионкой Паралимпийских игр в 2000 и 2004 годах, а также дважды брала серебро на Играх в 2008 и 2012 годах.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу в столице Египта завершится 18 октября. В этом году сборная России снова выступает под национальными символами, после того как Международный паралимпийский комитет восстановил в правах Паралимпийский комитет России.

Российские спортсмены вернули себе право выступать с флагом, гимном и атрибутикой в ряде паралимпийских видов спорта, включая пауэрлифтинг.

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что вопрос восстановления Олимпийского комитета России в правах рассмотрят на одном из ближайших заседаний Международного олимпийского комитета.