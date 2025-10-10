Соратник Трампа предостерег Маска от поддержки фонда Гейтса

Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.2 комментария
Соратник Трампа Тиль рекомендовал Маску не жертвовать состояние в Giving Pledge Гейтса
Американский миллиардер Питер Тиль посоветовал Илону Маску отказаться от участия в благотворительной программе Giving Pledge, инициированной Биллом Гейтсом.
Питер Тиль, один из ближайших соратников Дональда Трампа и известный венчурный миллиардер, публично предостерёг Илона Маска от передачи значительной части своего состояния на благотворительные программы, которыми занимается Билл Гейтс, сообщает Reuters.
Тиль выразил свою позицию в ходе выступления на закрытой лекции в Сан-Франциско в рамках программы «Антихрист», отмечает ТАСС.
По словам Тиля, Маску, который считается самым богатым человеком мира, не следует участвовать в инициативе Giving Pledge, предполагающей передачу большей части состояния на благотворительность при жизни или по завещанию.
«Ваши деньги получат левые некоммерческие организации, которые выберет Гейтс», – напрямую заявил Тиль Маску.
Илон Маск присоединился к программе Giving Pledge, основанной Гейтсом и Уорреном Баффеттом, еще в 2012 году. Сейчас его состояние оценивается в 485 млрд долларов. К этой инициативе уже присоединились более 240 крупных бизнесменов и предпринимателей из 29 стран, включая Майкла Блумберга, Джорджа Лукаса, Дэвида Рокфеллера и Марка Цукерберга.
Ранее сообщалось что Илон Маск стал первым в мире обладателем состояния в 500 млрд долларов.
Между тем в компаниях Маска за последний год резко выросла текучесть руководящего состава, особенно среди ключевых специалистов в области искусственного интеллекта и робототехники.
После резкого ухудшения отношений Дональда Трампа с Илоном Маском прошедшим летом руководители Meta* и OpenAI начали искать пути сближения с американским президентом.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ