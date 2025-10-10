Соратник Трампа предостерег Маска от поддержки фонда Гейтса

Соратник Трампа Тиль рекомендовал Маску не жертвовать состояние в Giving Pledge Гейтса

Tекст: Мария Иванова

Питер Тиль, один из ближайших соратников Дональда Трампа и известный венчурный миллиардер, публично предостерёг Илона Маска от передачи значительной части своего состояния на благотворительные программы, которыми занимается Билл Гейтс, сообщает Reuters.

Тиль выразил свою позицию в ходе выступления на закрытой лекции в Сан-Франциско в рамках программы «Антихрист», отмечает ТАСС.

По словам Тиля, Маску, который считается самым богатым человеком мира, не следует участвовать в инициативе Giving Pledge, предполагающей передачу большей части состояния на благотворительность при жизни или по завещанию.

«Ваши деньги получат левые некоммерческие организации, которые выберет Гейтс», – напрямую заявил Тиль Маску.

Илон Маск присоединился к программе Giving Pledge, основанной Гейтсом и Уорреном Баффеттом, еще в 2012 году. Сейчас его состояние оценивается в 485 млрд долларов. К этой инициативе уже присоединились более 240 крупных бизнесменов и предпринимателей из 29 стран, включая Майкла Блумберга, Джорджа Лукаса, Дэвида Рокфеллера и Марка Цукерберга.

Ранее сообщалось что Илон Маск стал первым в мире обладателем состояния в 500 млрд долларов.

Между тем в компаниях Маска за последний год резко выросла текучесть руководящего состава, особенно среди ключевых специалистов в области искусственного интеллекта и робототехники.

После резкого ухудшения отношений Дональда Трампа с Илоном Маском прошедшим летом руководители Meta* и OpenAI начали искать пути сближения с американским президентом.