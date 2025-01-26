Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!10 комментариев
На севере Греции на пять дней приостановили ж/д перевозки из-за техники НАТО
На севере Греции пассажирские перевозки прекратили на пять дней из-за бронетехники НАТО
Пассажирские перевозки на линии Александруполис-Орменио на границе Греции с Болгарией были временно приостановлены из-за транспортировки натовской бронетехники в Восточную Европу, что вызвало обеспокоенность местных жителей.
Пассажирские перевозки на железной дороге Александруполис-Орменио на севере Греции были прерваны на пять дней. Как сообщает Pronews, причиной стала перевозка сотен единиц натовской бронетехники в Восточную Европу.
Видео с 67 бронемашинами было опубликовано на портале. Греческая железнодорожная компания Hellenic Train объявила, что пассажирское обслуживание на линии будет прервано с 21 по 25 января. Для удобства пассажиров в этот период курсировали автобусы. Однако позже выяснилось, что под видом «коммерческих грузов» перевозили военную технику.
Как пишет портал, американская миссия временно перекрыла линию Орменио-Александруполис, чтобы переправить бронетехнику в Северную Европу. Местные жители выразили обеспокоенность по поводу использования линии исключительно для военных нужд. Перевозка техники связана с учениями Steadfast Dart 2025, крупнейшими учениями НАТО в Восточной Европе и на Балканах, которые продлятся до 26 февраля.
Учения задействованы для оценки развертывания Сил быстрого реагирования НАТО. Они включают наземные, воздушные и морские операции с участием девяти стран-союзников. Порт Александруполис стал ключевым узлом для операций НАТО и транспортировки вооружения в Восточную Европу. Греция, активно участвуя в операциях НАТО, вызывает обеспокоенность относительно своей роли в международных событиях и национальной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс планирует провести учения Steadfast Dart-25 для проверки оперативной готовности к развертыванию военных сил на восточном фланге в условиях конфликта, а многонациональные учения под эгидой НАТО состоятся в Крцанисском учебном центре «НАТО-Грузия» с 28 апреля по 8 мая 2025 года. Представители компартии в Греции заблокировали в городе Тирнавосе проезд колонне с боеприпасами для украинской армии.