  • Новость часаВСУ нанесли 19 ударов по ДНР за сутки
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    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено еще во времена Рюрика.

    19 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

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    26 января 2025, 23:31 • Новости дня

    На севере Греции на пять дней приостановили ж/д перевозки из-за техники НАТО

    На севере Греции пассажирские перевозки прекратили на пять дней из-за бронетехники НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажирские перевозки на линии Александруполис-Орменио на границе Греции с Болгарией были временно приостановлены из-за транспортировки натовской бронетехники в Восточную Европу, что вызвало обеспокоенность местных жителей.

    Пассажирские перевозки на железной дороге Александруполис-Орменио на севере Греции были прерваны на пять дней. Как сообщает Pronews, причиной стала перевозка сотен единиц натовской бронетехники в Восточную Европу.

    Видео с 67 бронемашинами было опубликовано на портале. Греческая железнодорожная компания Hellenic Train объявила, что пассажирское обслуживание на линии будет прервано с 21 по 25 января. Для удобства пассажиров в этот период курсировали автобусы. Однако позже выяснилось, что под видом «коммерческих грузов» перевозили военную технику.

    Как пишет портал, американская миссия временно перекрыла линию Орменио-Александруполис, чтобы переправить бронетехнику в Северную Европу. Местные жители выразили обеспокоенность по поводу использования линии исключительно для военных нужд. Перевозка техники связана с учениями Steadfast Dart 2025, крупнейшими учениями НАТО в Восточной Европе и на Балканах, которые продлятся до 26 февраля.

    Учения задействованы для оценки развертывания Сил быстрого реагирования НАТО. Они включают наземные, воздушные и морские операции с участием девяти стран-союзников. Порт Александруполис стал ключевым узлом для операций НАТО и транспортировки вооружения в Восточную Европу. Греция, активно участвуя в операциях НАТО, вызывает обеспокоенность относительно своей роли в международных событиях и национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс планирует провести учения Steadfast Dart-25 для проверки оперативной готовности к развертыванию военных сил на восточном фланге в условиях конфликта, а многонациональные учения под эгидой НАТО состоятся в Крцанисском учебном центре «НАТО-Грузия» с 28 апреля по 8 мая 2025 года. Представители компартии в Греции заблокировали в городе Тирнавосе проезд колонне с боеприпасами для украинской армии.

    25 января 2025, 09:10 • Новости дня
    Страны НАТО потратили на Украину 191 млрд долларов за три года
    Страны НАТО потратили на Украину 191 млрд долларов за три года
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны НАТО за последние три года выделили Украине 191,2 млрд долларов, с основным вкладом от США, составившим более половины всех расходов, свидетельствуют расчеты по данным украинского минфина, Кильского университета и открытых данных.

    Согласно данным, основная часть этой помощи была направлена на военные нужды и составила 133,4 млрд долларов. Финансовая помощь, поддерживающая социальные расходы бюджета Украины, составила 43,3 млрд, а гуманитарная помощь – 13,4 млрд, передает РИА «Новости».

    Вклад США составил 54% от общего объема помощи, что соответствует 103,8 млрд долларов. Из этой суммы 68,9 млрд долларов пошли на поставки вооружений, 31,2 млрд – на финансовую поддержку бюджета и 3,7 млрд – на гуманитарную помощь.

    Германия предоставила Украине 17 млрд долларов, что составляет 8,9% от общего объема помощи НАТО. Великобритания внесла 14,8 млрд долларов или 7,7% от всей помощи.

    Другие значительные доноры – Канада с 8,3 млрд долларов, Дания с 7,95 млрд, Нидерланды с 7,5 млрд, Швеция с 5,3 млрд, Франция с 4,8 млрд, Польша с 3,9 млрд и Норвегия с 3 млрд долларов.

    Остальные 22 страны НАТО предоставили совокупно 14,8 млрд долларов, что составляет 7,7% от общего финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что поражение Киева заставит Запад увеличить траты на сдерживание России до триллионов долларов, а также сообщалось, что оборонные расходы могут возрасти до трех процентов от ВВП.

    Между тем президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, подчеркнув необходимость увеличения помощи от европейских стран.

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    24 января 2025, 11:41 • Новости дня
    «Калашников» разработал новый пулемет калибра 7,62 мм
    «Калашников» разработал новый пулемет калибра 7,62 мм
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» завершил разработку нового пулемета РПЛ-7 калибра 7,62 мм, который будет представлен на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби в феврале.

    Концерн «Калашников» представит новый ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62 мм на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, сообщает ТАСС. Выставка пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Пресс-служба концерна уточнила, что это будет первая публичная демонстрация данного оружия.

    РПЛ-7 разработан для использования патронов образца 1943 года. Он оснащен ленточным питанием и может поражать цели как обычными, так и трассирующими пулями, включая 57-Н-231 и Т-45 или Т-45М. Пулемет предназначен для уничтожения живой силы, огневых точек и небронированных транспортных средств противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил разработку ручного пулемета РПЛ-20, предназначенного для поражения живой силы и транспортных средств противника с возможностью установки современного оборудования, затем новый пулемет РПЛ-20 успешно прошел испытания в зоне СВО.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    24 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Медведев назвал количество подписавших контракт с ВС России в 2024 году

    Медведев: 450 тыс. человек подписали контракт о службе в ВС России в 2024 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контракт на службу в Вооруженных силах России в 2024 году заключили около 450 тыс. человек, более 40 тыс. россиян стали добровольцами в специальной военной операции, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев в ходе заседания профильной межведомственной комиссии заявил о достижении поставленной президентом задачи по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, передает ТАСС.

    По его словам, около 450 тыс. человек заключили контракт на службу в ВС России в 2024 году. Также более 40 тыс. граждан России добровольно отправились на специальную военную операцию.

    Зампред Совбеза отметил, что ежедневный приток новобранцев по контракту составлял более 1 тыс. человек. «План работы на 2025 год определен, наша задача – сохранить эти набранные темпы», – подчеркнул он.

    В октябре Медведев сообщил о выполнении плана по контрактникам на 78%, а также заявил о начале работы комиссии по набору контрактников в армию.

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    24 января 2025, 12:06 • Новости дня
    МИД: Москва не допустит превращения Балтийского моря в «озеро НАТО»

    Замглавы МИД Грушко заявил, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО

    МИД: Москва не допустит превращения Балтийского моря в «озеро НАТО»
    @ Руслан Шамуков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, это противоречит интересам Москвы, заявил замглавы МИД Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

    Грушко подчеркнул, что использование терминов, таких как контроль, лишь подтверждает стремление НАТО превратить Балтийское море в свое внутреннее озеро. Однако, по словам Грушко, это невозможно по многим причинам, одной из которых является позиция России, передает ТАСС.

    Эти заявления последовали после слов генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который сообщил о запуске миссии Baltic Sentry в Балтийском море.

    Также Грушко заявил, что Россия будет добиваться железобетонных гарантий, исключающих вступление Украины в НАТО. Он отметил, что присоединение Киева к альянсу сделает невозможным достижение мира на Украине. По его словам, это один из ключевых элементов возможных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, связанный с устранением коренных причин этого конфликта.

    Дипломат подчеркнул, что Россия будет настаивать на том, чтобы исключение Украины из НАТО стало частью политики самого альянса.

    Ранее военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой», чтобы повысить ситуационную осведомленность альянса.

    В Госдуме заявили, что планы НАТО контролировать судоходство на Балтике нарушают морское право.

    В Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе в рамках борьбы с гибридными угрозами.

    Между тем американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, утверждая, что инциденты могли быть вызваны авариями.

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    25 января 2025, 23:22 • Новости дня
    Трамп возобновил поставки Израилю авиабомб MK-84

    Трамп решил отправить Израилю 1 800 бомб MK-84 после снятия запрета Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

    Администрация нового президента США Дональда Трампа приняла решение разрешить поставки Израилю авиабомб весом 2 000 фунтов, сообщает Axios. Ранее такой запрет был введен администрацией Джо Байдена. Израильские должностные лица подтвердили, что Белый дом распорядился о снятии ограничений и готовится к отправке оружия.

    Портал Axios отмечает, что в ближайшие дни 1 800 бомб MK-84 будут погружены на судно и доставлены в Израиль. Эти бомбы ранее хранились на складах в США. Байден опасался применения данных вооружений в секторе Газа из-за возможных жертв среди мирных жителей.

    Параллельно с этим, 15 января стало известно о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Это произошло благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. Также стороны договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне. Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины. Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол», проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана.

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    24 января 2025, 23:14 • Новости дня
    Премьер Болгарии пообещал продолжить поддержку Украины

    Желязков заявил о продолжении поддержки Украины в рамках НАТО и ЕС

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил о планах продолжения помощи Украине в рамках НАТО и ЕС, подчеркнув важность коллективной безопасности.

    Премьер-министр Болгарии Росен Желязков в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил о намерении продолжать оказывать поддержку Украине в сотрудничестве с НАТО и ЕС, передает ТАСС. По его словам, Болгария с первых дней войны начала предоставлять значительную помощь как в социальном и гуманитарном, так и в военном и экономическом плане.

    «Мы продолжим вместе с другими действиями в рамках НАТО и Европейского союза быть солидарными с Украиной», – сказал Желязков.

    При этом болгарский премьер выразил надежду на скорейшее прекращение войны, которая, по его мнению, становится все более бессмысленной из-за большого количества жертв. Желязков подчеркнул важность поиска решений, основанных на уважении суверенитета и территориальной целостности.

    Желязков добавил, что Европа обеспокоена архитектурой коллективных систем безопасности и поэтому активно участвует в поиске путей урегулирования конфликта.

    Напомним, 16 января депутат от коалиции «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил Росен Желязков, получил поддержку 125 парламентариев, став новым премьер-министром Болгарии.

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    26 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Российский боец рассказал о подарке украинской девочки в освобожденном Курахово

    Российский штурмовик рассказал о встрече с 12-летней украинской девочкой в Курахово

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время зачистки пятиэтажки в Курахово российский боец встретил 12-летнюю украинскую девочку, которая обняла его и подарила браслеты, сделанные своими руками, в знак благодарности.

    Как сообщает РИА «Новости», российский штурмовик с позывным «Нифер» рассказал, как его группа обнаружила семью, скрывавшуюся от украинских военных, при зачистке пятиэтажного дома в Курахово, ДНР. Встреча с 12-летней девочкой, которая вместе с родителями скрывалась в доме, произвела на бойца сильное впечатление. «Она обняла нас, плакала, что ждала нас. Сделала нам браслетики», – рассказал «Нифер». В ответ штурмовик подарил девочке перстень от российской армии, который она повесила на шею.

    Семья девочки оставалась в Курахово, ожидая помощи от российских военных, так как постоянно скрывалась от ВСУ. Штурмовик отметил, что не смог эвакуировать семью из-за задачи двигаться к заводоуправлению для выполнения основной миссии. По его словам, мирные жители микрорайона «Южный» доброжелательно встречали российских военных, рассказывая о плохом обращении со стороны ВСУ.

    Об освобождении Курахово от украинских сил Минобороны РФ сообщило 6 января. Расположенный в 40 километрах от Донецка, город имеет стратегическое значение, открывая путь для дальнейшего продвижения российской армии в восточной части Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская полиция начала насильственно вывозить детей из Красноармейска, жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины и похищении детей солдатами ВСУ близ Куриловки, а пленный солдат ВСУ Михаил Дьяченко сообщил о массовых убийствах мирных жителей при отступлении из Вишневого в ДНР.

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    26 января 2025, 00:24 • Новости дня
    ВСУ атаковали ДНР, выпустив 73 боеприпаса за сутки

    ВСУ выпустили 73 боеприпаса по ДНР: один человек погиб, трое ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ за сутки совершили 23 атаки на ДНР, в результате которых погиб один человек и трое ранены, включая ребенка.

    Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины за последние сутки осуществили 23 атаки на населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 73 боеприпаса. В результате этих атак погиб один человек, еще трое получили ранения, включая ребенка 2013 года рождения.

    Сообщается о значительных разрушениях, причиненных обстрелами. Повреждены 11 жилых домов, 5 автомобилей и 2 объекта гражданской инфраструктуры. Эти данные предоставлены управлением администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

    Напряженность в регионе сохраняется, и количество жертв среди мирного населения продолжает расти. Актуальная информация о пострадавших и разрушениях поступает по мере обработки данных с мест обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и трое человек пострадали, включая ребенка, при этом в городе повреждены жилые дома и детский сад. В Алешках Херсонской области в результате обстрела кассетными боеприпасами погибли три жителя, как сообщил губернатор Владимир Сальдо. В результате обстрелов ВСУ объектов критической инфраструктуры ДНР и ЛНР приостановлена работа водовода Дон – Донбасс, что вызвало перебои в водоснабжении регионов, сообщал Минстрой ДНР.

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    25 января 2025, 23:56 • Новости дня
    Фицо заявил о срыве Западом мирного договора по Украине

    Фицо обвинил Запад в срыве мирного соглашения по Украине в 2022 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что Запад не позволил Украине заключить мирное соглашение в 2022 году, что могло бы положить конец конфликту.

    Как передает ТАСС, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад сорвал возможность заключения мирного соглашения по Украине в 2022 году, что могло бы завершить конфликт. Фицо отметил, что мирное соглашение было на повестке дня в апреле 2022 года, но Запад помешал его подписанию.

    По словам Фицо, перспективы Украины остаются пессимистичными. Он считает, что Украине не удастся вступить в НАТО и предстоят большие трудности при вступлении в ЕС. Фицо выразил уверенность, что конфликт мог быть разрешен, если бы Запад не вмешался в процесс переговоров.

    Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной. Он напоминал, что в начале конфликта был выработан взаимно приемлемый договор с украинской стороной, однако он был отвергнут по совету извне.

    Переговоры между российской и украинской делегациями состоялись 29 марта 2022 года в Стамбуле и длились около трех часов. Принципы будущего соглашения предусматривали нейтральный статус Украины и отказ от размещения иностранных вооружений. Однако после отвода российских войск переговоры были заморожены, так как Киев отказался от договоренностей по совету тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в том, что треть участников антиправительственных митингов в стране являются украинцами, выступающими против словацкого правительства. Словакия намерена выдворить иностранных инструкторов, замешанных в дестабилизации обстановки в стране, и уже составляет список подозреваемых, одновременно проверяя пути финансирования их деятельности. Акции протеста против правительства Роберта Фицо прошли в Братиславе и еще нескольких десятках городов Словакии.

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    24 января 2025, 09:02 • Новости дня
    Шойгу заявил о росте рисков столкновения ядерных держав

    Шойгу заявил об обострении геополитической ситуации и рисках ядерного конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Геополитическое соперничество и попытки Запада дестабилизировать Союзное государство повышают риски силового столкновения ядерных держав, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    Шойгу подчеркнул, что Запад не смог изменить ход спецоперации на Украине, несмотря на значительные финансовые вложения и поддержку киевского режима. В связи с этим он прогнозирует, что основная ставка Запада будет сделана на дестабилизацию Союзного государства изнутри, передает ТАСС.

    «Упреждающие меры нами принимаются как индивидуально, так и коллективно», – отметил он.

    Секретарь Совбеза также указал, что вмешательство в дела России и Белоруссии со стороны недружественных стран носит регулярный и разноплановый характер. По его словам, зарубежные спецслужбы ведут подрывную деятельность, а также предпринимаются попытки дестабилизировать положение изнутри, особенно в преддверии выборов.

    Шойгу заявил, что Запад использует различные информационные ресурсы, неправительственные организации и фонды, чтобы распространять деструктивную идеологию и разжигать протестные настроения. Он подчеркнул, что меры по противодействию этим угрозам предусмотрены в Концепции безопасности Союзного государства.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о планах оппозиции на захват власти и об усиленном режиме работы сил безопасности для их предотвращения.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обязательствах России по защите Белоруссии на фоне планов Запада дестабилизировать ситуацию в стране.

    Политолог Владимир Шаповалов отметил, что после выборов в 2020 году Запад пытался организовать госпереворот в Белоруссии по сценарию цветной революции и сейчас намерен следовать тому же плану.

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    25 января 2025, 23:04 • Новости дня
    Пентагон не стал опровергать передачу разведданных Сирии

    Пентагон не подтвердил и не опроверг сообщения о передаче разведданных США Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства».

    Министерство обороны США не подтвердило информацию о возможной передаче разведывательных данных новому сирийскому правительству, сообщает ТАСС. Представитель Пентагона заявил, что ведомство не обсуждает разведоперации по соображениям безопасности. Газета The Washington Post пишет, что США якобы передавали данные о террористической угрозе от ИГ руководству Сирии, включая «Хайат Тахрир аш-Шам».

    Источник издания утверждает, что американская разведка помогла предотвратить атаки ИГ на религиозные объекты вблизи Дамаска в начале месяца. Газета отмечает, что передача данных не значит, что США полностью принимают «Хайат Тахрир аш-Шам», которая остается в списке террористических организаций в США.

    Сообщается, что США начали передавать разведданные напрямую в декабре 2024 года, пытаясь выстроить отношения с новым сирийским руководством. Это было обусловлено опасениями США о возможном восстановлении ИГ в регионе, когда правительство Сирии укрепляет свою власть. Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа возглавляет «Хайат Тахрир аш-Шам».

    Ситуация в Сирии стала напряженной после захвата оппозиционными силами городов Алеппо, Хама, Дераа и Хомс в декабре. Президент Башар Асад покинул страну, и новое временное правительство возглавил Мухаммед аль-Башир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США намерены сохранить небольшое военное присутствие в Сирии для предотвращения возрождения террористической группировки «Исламское государство*» сообщил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома.

    Сирийские власти ввели запрет на импорт товаров из России, Ирана и Израиля, а также ограничили въезд граждан последних двух стран.

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американские военные не строят новую базу на севере Сирии и не планируют совместные патрули с курдскими силами.

    Турецкие СМИ сообщили, что США отправили новое военное оборудование и припасы боевикам запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» в Сирии.

    В Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих, что значительно превышает ранее объявленное количество в 900 человек, отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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    24 января 2025, 05:17 • Новости дня
    Группировка «Днепр» сбила шесть крылатых ракет ВСУ в Запорожской области

    ЗРК «Тор-2М» группировки «Днепр» сбил шесть крылатых ракет ВСУ над Запорожьем

    Tекст: Максим Попов

    Система ПВО Запорожской области с помощью ЗРК «Тор-2М» успешно уничтожила около шести тактических крылатых ракет ВСУ производства НАТО, сообщили в Минобороны.

    По словам командования, расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-2М» группировки «Днепр» поразил около шести тактических крылатых ракет ВСУ в небе над Запорожской областью. Об этом сообщил командир расчета с позывным Курск, передает ТАСС. Он отметил, что одна из ракет была поражена на дистанции 27 километров после получения команды на уничтожение на 14 километрах.

    Офицер добавил, что подразделение ПВО, в состав которого входит его расчет, способно перехватывать любые средства поражения, используемые ВСУ в регионе. «Наш ЗРК позволяет поражать цели на высоте от 10 до 12 тыс. метров, включая оперативно-тактические ракеты ATACMS для комплексов HIMARS», – подчеркнул он.

    По словам Курска, его команда неоднократно уничтожала ударные дроны Switchblade 600 производства США и разведывательные БПЛА Raybird и Shark производства Украины.Командир расчета отметил, что крылатые ракеты, такие как Storm Shadow, летят на низких высотах и являются легкой добычей для «Тор-2М».

    Напомним, в ночь на вторник с украинской территории запустили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и шесть британских крылатых ракет Storm Shadow по Брянской области. Как отметили в Минобороны, все средства воздушного нападения были успешно сбиты расчетами противовоздушной обороны. В результате атак никто не пострадал.


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    24 января 2025, 04:12 • Новости дня
    Подводные лодки ТОФ провели учения в Японском море

    Дизельные подлодки ТОФ отработали встречный бой с уклонением от атак

    Tекст: Максим Попов

    Дизельные подводные лодки Приморской флотилии ТОФ успешно провели учения в Японском море, где отрабатывали навыки уклонения от торпедных атак и контратаки на условного противника.

    Как сообщили в пресс-службе флота, одна из лодок действовала на противолодочном рубеже и при обнаружении условного противника атаковала его. Атакованная субмарина, в свою очередь, успешно выполнила маневр уклонения и вышла в контратаку. Подводники также отработали отрыв от преследования, используя постановку помех и ложных целей, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что новейшая многоцелевая атомная подлодка проекта 885М «Архангельск» будет передана ВМФ России в летний период 2025 года.

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    26 января 2025, 02:52 • Новости дня
    КНДР испытала стратегическую ракету с подводной площадки

    КНДР успешно провела испытание стратегической крылатой ракеты подводного базирования

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР провела успешное испытание крылатой ракеты, предназначенной для подводного базирования и ударов по наземным целям, что подтвердил лидер страны Ким Чен Ын.

    КНДР успешно испытала стратегическую крылатую ракету подводного базирования, сообщает ЦТАК. Пуск ракеты состоялся 25 января, и за испытанием наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Запущенные ракеты преодолели дистанцию 1 500 км примерно за 7 500 секунд, что соответствует средней скорости полета около 720 км в час.

    ЦТАК отмечает, что испытание не оказало влияния на безопасность соседних стран. Эти испытания стали частью плана по укреплению обороноспособности КНДР. Он нацелен на повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников в условиях изменяющейся безопасности в регионе.

    Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит совершенствовать военные силы для защиты мира и стабильности. «Мы и впредь всегда будем ответственно выполнять свою важную миссию и обязанности для защиты продолжительного и перманентного мира и стабильности на основе укрепленных военных сил,»– подчеркнул Ким Чен Ын.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приобретения таких стран, как Куба, КНДР и Багамы. КНДР произвела испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты под личным наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

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    25 января 2025, 22:57 • Новости дня
    Пушилин сообщил о гибели жителя и ранении ребенка в Горловке

    Мирный житель погиб и трое пострадали, включая ребенка, при обстреле Горловки

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина, трое человек пострадали, включая ребенка. В городе повреждены жилые дома и детский сад, сообщил Денис Пушилин.

    Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских военных, передает ТАСС. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что среди пострадавших находится ребенок.

    В Центрально-Городском районе Горловки, вследствие применения ствольной артиллерии кассетного типа, погиб мужчина 1958 года рождения. Женщина 1980 года рождения, мальчик 2013 года рождения и женщина 1962 года рождения получили ранения средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Пушилин в своем телеграм-канале.

    По словам Пушилина, 11 жилых домов в районах Никитовский и Центрально-Городской были повреждены. Также пострадали детский сад в Никитовском районе и магазин в Центрально-Городском. Вооруженные силы Украины совершили более 15 вооруженных атак, применяя ствольную артиллерию калибром 155 мм и кассетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела города Алешки Херсонской области кассетными боеприпасами погибли три жителя. Обстрелы ВСУ объектов критической инфраструктуры ДНР и ЛНР привели к приостановке работы водовода Дон – Донбасс, что вызвало перебои в водоснабжении регионов. Исполняющий обязанности министра восстановления Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб от действий ВСУ на территории области в 750 млрд рублей, отметив стабильно напряженную обстановку.

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