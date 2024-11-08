Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.0 комментариев
Компартия в Греции заблокировала проезд грузовикам с боеприпасами для ВСУ
Представители Компартии в Греции заблокировали в городе Тирнавосе проезд колонне с боеприпасами для украинской армии, сообщает портал 902.gr.
По данным портала, десятки мужчин заблокировали колонну из шести грузовиков с номерами Украины, Польши и Болгарии, передает телеканал 360.
Известно, фуры везли ракеты и военные боеприпасы из местного лагеря для ВСУ в рамках военной помощи от Греции.
Активисты вышли на дорогу, выкрикивали антивоенные лозунги и призывали греческие власти прекратить участвовать в конфликте, спровоцированном США, Евросоюзом и НАТО.
Кроме того, представители Компартии написали на фурах «Убийцы НАТО идут домой».
Летом Греция передала США 32 истребителя F-16 Block-30 для модернизации и дальнейшей передачи Украине.