Грузия анонсировала новые учения под эгидой НАТО

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Отмечается, что посол Италии в Грузии Массимилиано Д'Антуоно встретился с военной делегацией его страны, которая завершила подготовительный этап к учениям.

Сообщается, что свое участие в них подтвердили Азербайджан, Албания, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Польша, Словакия, Турция и США. В качестве наблюдателя ожидается представитель Армении.

В прошлом году западные страны отменяли учения в Грузии, высказывая недовольство якобы отступлением Тбилиси от евроатлантической траектории.