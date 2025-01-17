Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.3 комментария
Грузия анонсировала новые учения под эгидой НАТО
Многонациональные учения под эгидой НАТО состоятся в Крцанисском учебном центре «НАТО-Грузия» 28 апреля – 8 мая 2025 года, сообщило посольство Италии в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Отмечается, что посол Италии в Грузии Массимилиано Д'Антуоно встретился с военной делегацией его страны, которая завершила подготовительный этап к учениям.
Сообщается, что свое участие в них подтвердили Азербайджан, Албания, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Польша, Словакия, Турция и США. В качестве наблюдателя ожидается представитель Армении.
В прошлом году западные страны отменяли учения в Грузии, высказывая недовольство якобы отступлением Тбилиси от евроатлантической траектории.