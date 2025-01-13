Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.14 комментариев
Командование НАТО анонсировало учения Steadfast Dart-25 на восточном фланге
НАТО проверит готовность к развертыванию сил на восточном фланге
Североатлантический альянс проведет учения Steadfast Dart-25, чтобы протестировать оперативную готовность к развертыванию военных сил на восточном фланге в условиях конфликта, говорится в сообщении альянса.
Согласно информации, предоставленной ТАСС, учения Steadfast Dart-25, организованные НАТО, начнутся 13 января и продлятся до 26 февраля. В маневрах примут участие девять стран НАТО, которые проверят способность своих войск к быстрому развертыванию на восточном фланге в условиях предполагаемого конфликта с равноценным противником.
Сообщается, что в учениях примут участие примерно десять тыс. военнослужащих, которые будут включать воздушные, сухопутные, морские и специальные силы. Развертывание сил пройдет на территориях Румынии, Болгарии и Греции, где будут реализованы имитируемые сценарии конфликта, чтобы проверить оперативную готовность войск.
Напомним, 11 января депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник* выразил обеспокоенность из-за передвижений военной техники НАТО вблизи Калининградской области.
*Признан(а) в РФ иностранным агентом