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    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не торопитесь говорить от имени Бога

    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Тень Австро-Венгрии возникла и пропала

    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

    9 комментариев
    24 января 2025, 17:12 • Новости дня

    Евросоюз выразил готовность поэтапно снимать санкции против Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз планирует поэтапно снимать санкции против Сирии, этот вопрос будет обсуждаться на заседании министров иностранных дел 27 стран ЕС в понедельник, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас выступила с соответствующим заявлением на пресс-конференции в Анкаре, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии. Она отметила: «Мы хотим поддержать экономическое восстановление Сирии, и ЕС готов облегчить санкционный режим против Сирии в зависимости от действий нового правительства», передает ТАСС.

    Эта мера направлена на поддержку экономического восстановления Сирии, и министры иностранных дел обсудят план поэтапного снятия санкций.

    12 января Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза планируют обсудить отмену санкций против Сирии 27 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен поднять вопрос снятия санкций с Сирии на встрече в Эр-Рияде. Также сообщалось, что Германия предложила Евросоюзу частично отменить санкции против Сирии в обмен на позитивные шаги новых властей Сирии в социальных вопросах, таких как защита меньшинств и права женщин.

    21 января 2025, 22:20 • Новости дня
    СМИ: Сирия аннулировала контракт с Россией по порту Тартус

    Al Watan: Сирийские власти расторгли договор с Россией об управлении портом Тартус

    СМИ: Сирия аннулировала контракт с Россией по порту Тартус
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение 2019 года с российской компанией о порте Тартус.

    По сообщению газеты Al Watan, новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. Директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди отметил, что правительство переходного периода работает над реструктуризацией работы порта.

    Джуди заявил: «Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства».

    Контракт с российской компанией «Стройтрансгаз» был заключен в 2019 году и рассчитан на 49 лет. Согласно ему, российская сторона должна была управлять портом и инвестировать более 500 млн долларов в его модернизацию. Однако с приходом новой власти контракт был расторгнут.

    Тартус является вторым по величине морским портом в Сирии и местом размещения пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ с 1971 года. Россия продолжает переговоры с новой сирийской администрацией о сохранении своих военных баз в стране на фоне изменений в политической обстановке, вызванных наступлением вооруженной оппозиции и уходом Башара Асада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах, крупнейшие порты Сирии Латакия и Тартус вновь работают в обычном режиме после временной приостановки, а сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах и ведут переговоры о статусе и численности контингента.

    Коментарии (47)
    22 января 2025, 14:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили решение Сирии аннулировать контракт с Россией по порту Тартус

    Эксперт Лямин: Сирия, аннулировав контракт с Россией по порту Тартус, сделала реверанс Западу

    Эксперты объяснили решение Сирии аннулировать контракт с Россией по порту Тартус
    @ syria.mil.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Новые сирийские власти пытаются понравиться ЕС и США, а также добиться снятия санкций. Однако в попытках решить эту задачу они создают невыносимые для российского присутствия условия, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин и политолог Федор Лукьянов. Ранее, по данным СМИ, Сирия расторгла инвестиционное соглашение с Москвой о порте Тартус.

    «Инвестиционное соглашение между Москвой и Дамаском было заключено в 2019 году. Предполагалось, что российская компания будет помогать Сирии развивать торговый порт Тартус. Схожая договоренность, которая касалась Латакии, была между сирийской стороной и Ираном», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин.

    Он допускает, что пришедшие к власти в Дамаске группировки приступили к пересмотру этих контрактов. «Они хотят, что называется, навести мосты с Евросоюзом и США, и таким образом если не отменить, то хотя бы облегчить санкционный режим», – пояснил собеседник.

    В этой связи Лямин напомнил, что европейские чиновники ранее призывали Дамаск отказаться от российских баз и сократить отношения с Москвой. Помимо попытки «понравиться Западу», спикер также усмотрел «желание привлечь европейских и американских инвесторов». «Возможно, речь пойдет и о турецких деньгах, учитывая влияние Анкары», – допускает он.

    По словам эксперта, инвестиционное соглашение Москвы и Дамаска не имело отношения к базе в Тартусе. «Наш пункт материально-технического обеспечения находится в другой части порта. Другое дело, что новые сирийские власти, судя по всему, делают сейчас все, чтобы нас выдавить оттуда», – считает аналитик.  

    Собеседник объясняет: создается ситуация, в которой наше присутствие в Тартусе стало бы некомфортным и даже невыносимым. «Дамаск не хочет рвать отношения с Москвой и тем более идти на конфронтацию. Но вместе с тем сирийские власти предпринимает меры, которые могли бы вынудить наши силы уйти», – полагает Лямин.

    В этой связи еще более актуальным становится вопрос российских баз в Ливии, куда, по информации СМИ, ранее начали перебрасывать часть систем ПВО. «Это позволит нам сохранить присутствие в регионе в случае негативного решения по военным объектам в Сирии. Но важно, чтобы процесс передислокации проходил постепенно», – отметил он.

    Впрочем, спикер не исключает, что Москве и Дамаску удастся прийти к соглашению по инвестициям. Однако из-за ориентации сирийцев на Запад шансы малы. «Если Европа им сможет предложить выгодные условия, то нам сложно будет это перебить», – допускает Лямин. Аналитик считает важным продолжать переговоры между сторонами по базам.   

    «Если мы сможем достичь договоренностей и сохранить военные объекты, это станет серьезным успехом дипломатов. Но ключевым все же будет вопрос условий. В конечном счете у России есть возможности осуществлять связь с Африкой и без баз в Сирии», – детализировал эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай». «Новые сирийские власти переустраивают в стране всю систему, в том числе и экономическую. Прежде всего они стараются объединить финансовые потоки», – отметил он.

    Политолог объясняет: происходит ревизия тех договоренностей, которые были достигнуты еще при правительстве Башара Асада. В то же время, как считает собеседник, вопрос судьбы российской базы и инвестиционный контракт могут быть не связаны напрямую.

    «Это нормально, что сирийская сторона стремится управлять денежными потоками. Другое дело, что российские военные базы – вопрос, касающийся не столько денег, сколько геополитики», – пояснил Лукьянов. Новые власти Сирии, ранее говоря об этих объектах, отмечали, что не будут делать резких шагов, напомнил аналитик.

    «Мы пока не знаем, какое решение по базам они примут. Это предмет контактов и переговоров Москвы и Дамаска. Однако если портом Тартус начнет управлять не российская, а сирийская компания, это не будет означать, что мы не сможем им пользоваться. Вопрос в условиях», – считает эксперт. Он также предостерегает делать поспешные выводы: «Говорить о том, что нынешние действия властей Сирии станут первым шагом к расторжению отношений с Россией, сейчас преждевременно».

    Ранее стало известно, что переходное правительство Сирии отменило 49-летнее соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об операционном управлении портом Тартус. Как рассказал директор таможенного управления провинции Риад Джуди изданию Al-Vatan, официальный Дамаск работает над тем, чтобы реструктуризировать и по-новому запустить деятельность порта, восстановить портовые механизмы и постройки. Джуди указал: все доходы «пойдут на благо сирийского государства, а рабочие будут возвращены на свои места».

    Российское военное грузовое судно «Спарта II» уже пришвартовалось к пирсу в Тартусе рядом со складами ВМФ РФ в ожидании вывоза оборудования. При этом «в регионе нет сопоставимой альтернативной базы для российского флота», приводит издание The Maritime Executive заявление британской военной разведки.

    Напомним, ключевые объекты дислокации российских военных в Сирии – это авиабаза Хмеймим и пункт базирования ВМФ в Тартусе. Они находятся на западе страны на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск подписали два соглашения, которые определяли порядок использования баз на ближайшие 49 лет с опциями автоматического продления еще на 25 лет.

    На расширение базы в Тартусе планировалось тратить 3,2 млрд рублей ежегодно, сообщал председатель главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Зинченко.

    В декабре 2024 года к власти в Сирии пришла террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам». Как передавало издание Al Hadath, боевики практически не встретили сопротивления республиканской армии. За несколько часов с начала военных действий в Дамаске они вошли в оставленный без охраны президентский дворец.

    МИД Сирии сообщал, что Асад добровольно оставил свой пост, дав указание министрам передать власть мирным путем. После этого президент с семьей прилетел в Москву. Россия из гуманитарных соображений согласилась предоставить ему убежище. Российские же военные в Сирии сосредоточились в Хмеймиме и Тартусе.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что безопасность этих объектов – приоритет Москвы, а вопрос сохранения баз будет зависеть от переговоров с властями Сирии. Источник ТАСС в Кремле сообщал, что лидеры сирийской оппозиции гарантировали России безопасность баз и дипломатических учреждений.

    По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва не получала обращений от властей Сирии о пересмотре договоров о военных базах, база и порт работают в обычном режиме. По его словам, Дамаск не намерен расторгать соглашения с российской стороной, ведутся переговоры лишь о статусе и численности контингента.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    22 января 2025, 11:12 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины

    Зеленский заявил, что Европа должна содержать миллионную армию Украины без НАТО

    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Зеленский заявил, что если Украина не станет членом НАТО и не получит четких гарантий безопасности, Киев планирует увеличить численность ВСУ до 1 млн человек, передает ТАСС.

    При этом лидер украинского режима подчеркнул необходимость содержания такой армии и обратился к европейским странам с просьбой о поддержке.

    Зеленский отметил, что Европа должна взять на себя расходы на содержание армии, так как Украина защищает не только себя, но и европейские ценности.

    Кроме того, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО будет обходиться Европе дешевле, чем финансирование миллионной армии. Он также поддержал идею размещения на территории Украины западных войск, отметив, что минимально необходимое количество – 200 тыс. иностранных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

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    22 января 2025, 19:33 • Новости дня
    Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия предложила Европейскому союзу ограничить доступ российским дипломатам в Европу из-за предполагаемых гибридных угроз, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на документ Министерства иностранных дел Германии, в качестве примера таких угроз упоминается повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по информации The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к инцидентам. Обнаружено, что аварии были вызваны ошибками экипажей проходящих судов, передает «Московский комсомолец».

    МИД в Берлине намерен усилить последствия для предполагаемых гибридных атак через сокращение времени аккредитации и ограничения свободы передвижения для владельцев российских дипломатических паспортов. К тому же Германия планирует ввести меры против судов, которые могут участвовать в транспортировке российских энергоресурсов.

    Дополнительно немецкое внешнеполитическое ведомство хочет активизировать сотрудничество с частными компаниями при проведении стресс-тестов для критической инфраструктуры. Германия надеется, что ЕС разработает более активную коммуникационную стратегию, чтобы ясно указать на ответственность России за некоторые инциденты. В материале отмечено, что ранее европейским правительствам было сложно возложить ответственность за происшествия на российскую сторону.

    В воскресенье американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, отмечая, что инциденты могли быть вызваны авариями.

    Ранее сообщалось, что НАТО планирует включить военные меры в стратегию противодействия гибридным атакам России, которые могут угрожать критической инфраструктуре альянса.

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    23 января 2025, 13:29 • Новости дня
    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе

    Политолог Рар: Бербок, продвигая идею ограничить передвижение российских дипломатов, хочет набрать очки

    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе
    @ Shan Yuqi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Партия «Зеленые» считает, что Германия находится в состоянии конфликта конкретно с Россией. Поэтому представители фракции, среди которых и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу, используя при этом миф о «гибридной войне», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.

    «Автором идеи ограничить передвижение российских дипломатов в Европе, судя по всему, является Анналена Бербок. Она хочет перед выборами набрать политические очки, а также показать свою силу», – считает германский политолог Александр Рар.

    Как напомнил собеседник, партия «Зеленые», членом которой является глава МИД ФРГ, считает, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. «Поэтому представители фракции пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу», – отметил он.

    Рар уточнил, что «Зеленые» также выступают за прекращение отношений с Россией. «Если бы Бербок занимала пост канцлера, то Берлин оборвал бы все дипломатические контакты с Москвой», – полагает спикер. Аналитик объясняет: «Пытаясь унизить Россию, МИД Германии хочет возвеличить Украину, поставить Киев выше Москвы».

    При этом эксперт обратил внимание на то, что в качестве повода для введения ограничений передвижения российских дипломатов называется угроза атак. «Гибридная война России против Запада – во многом миф, основанный на информационном противостоянии», – подчеркнул политолог.

    По его прогнозам, большинство стран ЕС выскажут поддержку инициативе немецкого внешнеполитического ведомства, но Венгрия заблокирует общее решение. «Поэтому не стоит исключать, что меры примут в отдельных странах», – заключил Рар.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

    Коментарии (6)
    22 января 2025, 18:36 • Новости дня
    Власти Сирии объявили о переговорах с Россией о военных базах

    Сирийские власти обсудили с Россией будущее военных баз на своей территории

    Власти Сирии объявили о переговорах с Россией о военных базах
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны, сообщил министр обороны переходного правительства Сирии.

    Пока окончательное решение по этому вопросу не принято. Министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра сообщил, что до настоящего момента неясно, каким будет решение, передает ТАСС.

    По словам министра, указания от руководства на этот счет пока не поступали. Однако переговоры ведутся, и в них активно участвуют руководство страны и Министерство иностранных дел Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, в Сирии расторгли инвестиционное соглашение с Россией о порте Тартус.

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    23 января 2025, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Берлина ограничить российским дипломатам доступ в Европу вряд ли будет единогласно поддержана ЕС. Но если такое произойдет или отдельные страны введут односторонние ограничения, Москва примет ответные меры, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Анналена Бербок отличается безграмотностью и недальновидностью. Так что неудивительно, что именно возглавляемое ею ведомство разработало предложение ограничить передвижение российских дипломатов в Европе», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Выдвигаемые МИД Германии громогласные обвинения Москвы в якобы «гибридных атаках» собеседник счел безосновательными. Парламентарий не исключает, что таким образом Бербок попросту пиарится в преддверии предстоящих выборов в Бундестаг. «Сегодня она занимает эту должность, а завтра поменяется кабинет министров, и что будет с ней – остается вопросом. Но очевидно одно – запомнится Бербок как одна из разрушительниц российско-германских отношений», – считает собеседник.

    По прогнозам парламентария, инициатива Берлина против российских дипломатов не будет поддержана ЕС. «Дело в том, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа внутри Евросоюза стоит ожидать больших проблем. Не все страны согласны с той политикой, которую проводит Брюссель», – указал он.

    «Я думаю, что рано или поздно Европа задумается о восстановлении отношений с Россией. Тем не менее если предложения Берлина будут одобрены Евросоюзом или отдельные страны введут односторонние ограничения, то Москва примет ответные меры», – заключил Джабаров.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

    Коментарии (0)
    21 января 2025, 18:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен признала рост цен в ЕС на нефть из-за санкций против России
    Фон дер Ляйен признала рост цен в ЕС на нефть из-за санкций против России
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, признала, что введенные ею санкции против России привели к росту цен на энергоносители в Европе, что стало значительной проблемой для потребителей и бизнеса.

    В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе она признала проблему высоких цен на энергоносители в Европе, сообщает ТАСС. В своем выступлении глава ЕК отметила, что европейские потребители и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими ценами на энергию.

    Она подчеркнула, что «свобода имеет цену», объясняя тем самым введение санкций против России, включая эмбарго и потолок цен на российскую нефть. Эти меры, по ее словам, привели к значительному сокращению импорта газа и нефти из России.

    Фон дер Ляйен заявила, что импорт газа из России сократился на 75%, в то время как нефть закупается лишь в количестве 3% от общего объема, а уголь не закупается вовсе. Несмотря на это, она возложила часть вины за текущие высокие цены на Россию.

    Между тем сообщалось, что запасы газа в хранилищах Евросоюза остаются на уровне 70%, однако отбор происходит быстрее, чем в прошлом году.

    При этом в 2024 году Европа установила рекорд по закупке российского сжиженного природного газа, увеличив объемы импорта до 17,8 млн тонн, что значительно превысило показатели предыдущих лет.

    Коментарии (5)
    22 января 2025, 07:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине

    Трамп допустил полный отказ США от поставок оружия Украине и призвал ЕС увеличить помощь

    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, отметив, что этот вопрос будет изучен, и подчеркнул необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    По его словам, администрация Белого дома будет изучать вопрос о прекращении поставок американского оружия Украине, передает ТАСС.

    Трампу был задан вопрос о продолжении поставок оружия Киеву, на что он ответил, что администрация будет изучать этот вопрос, подчеркнув необходимость контактов с Владимиром Зеленским.

    «Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», – сказал президент США.

    Трамп также отметил, что европейские страны должны увеличить расходы на поддержку Киева. Он указал, что США при администрации Джо Байдена потратили на это на 200 млрд долларов больше, чем ЕС.

    Американский лидер подчеркнул важность того, чтобы ЕС сравнялся с США в этом вопросе, и напомнил о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до пяти процентов от ВВП.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (9)
    22 января 2025, 13:23 • Новости дня
    Политолог Рар: ЕС проиграет в экономической войне с США
    Политолог Рар: ЕС проиграет в экономической войне с США
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз испытывает большие социальные и экономические проблемы. К тому же Европа энергетически зависит от США. Поэтому у ЕС нет инструментов для экономической войны со Штатами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ЕС пообещали ответить Вашингтону в случае повышения торговых пошлин.

    «Я думаю, в противостоянии с США Европа проиграет. У ЕС сейчас большие проблемы – бюрократия, «зеленый» фундаментализм, ориентация на мнимые ценности, нерешенная проблема миграции, слишком раздутые социальные бюджеты. А в США всего этого нет. К тому же ЕС расколот. А восточноевропейские страны ближе к США, нежели к Брюсселю», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «О каких контрмерах со стороны ЕС в отношении США тогда может пойти речь? Думаю, ни о каких. Европа полностью зависит от энергопоставок из Америки. Трамп с удовольствием использует газ и нефть в качестве оружия для дисциплинирования строптивых европейцев», – добавил он.

    Европа пропорционально отреагирует на любые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, заявил каналу CNBC комиссар Евросоюза по экономике Валдис Домбровскис. «Если возникнет необходимость защитить наши экономические интересы, мы отреагируем соразмерно», – предупредил он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

    Домбровскис заявил, что США и Европа являются стратегическими союзниками, для них важно работать вместе как в геополитическом, так и в экономическом плане. По его словам, европейские чиновники ведут переговоры со своими американскими коллегами, чтобы найти «прагматичное» решение по теме тарифов.

    Чиновник отметил, что глобальная экономика может пострадать, если сотрудничество ЕС и США будет нарушено. «Важно поддерживать торговые и инвестиционные отношения, поскольку может возникнуть глобальная экономическая фрагментация. По оценке МВФ, это будет означать сокращение мирового ВВП на 7%», – посетовал Домбровскис.

    Европа должна «быть готова» к возможным пошлинам США, пояснила в свою очередь Кристина Лагард, президент Европейского центрального банка. Она напомнила, что Трамп не ввел пошлины в первый день своего президентства. «Это было очень разумным подходом, потому что всеобъемлющие пошлины не обязательно дают ожидаемые результаты», – отметила экономист.

    Лагард ожидает, что тарифы Трампа будут «более избирательными и целенаправленными». По ее словам, Брюсселю нужно предвидеть возможные шаги Вашингтона в этой сфере, чтобы своевременно на них отреагировать. Лагард в этой связи упомянула о необходимости устранения препятствий для торговли внутри Европы.

    После инаугурации в понедельник Трамп повторил угрозу ввести пошлины на товары из ЕС, ввозимые в США, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из Штатов. «ЕС очень, очень плохо с нами обращается. Поэтому они будут облагаться пошлинами. Это единственный способ... добиться справедливости», – сказал он.

    В 2023 году у ЕС был профицит в торговле товарами с США, но дефицит в сфере услуг за тот же период. По данным Еврокомиссии, в 2023 году ЕС экспортировал в США товаров на сумму более 522 млрд долларов, а импортировал – примерно на 353 млрд долларов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями.

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    22 января 2025, 13:15 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о плане ЕС полностью отказаться от российского газа

    Фон дер Ляйен: Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа и снижению цен в ЕС в феврале

    Фон дер Ляйен заявила о плане ЕС полностью отказаться от российского газа
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости Евросоюза отказаться от российского газа и одновременно снизить цены на энергию. Она отметила, что обе цели станут ключевыми в новом энергетическом плане, который будет представлен в феврале, передает ТАСС.

    Выступая на сессии Европарламента, фон дер Ляйен подчеркнула, что цены на энергоресурсы в Европе системно выше, чем в США и Китае, и сильно отличаются между странами ЕС.

    «Мы должны их снизить, в то время как завершаем отказ от российского топлива. Обе эти задачи важны, нам нужно их достичь», – заявила она.

    Фон дер Ляйен также отметила необходимость значительного расширения инвестиций в зеленые технологии, включая технологии «нового поколения». Она подчеркнула, что тесное сотрудничество с США, в том числе увеличение закупок американского газа, является частью стратегии.

    Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что страны ЕС увеличили закупки российского СПГ, и призвал прекратить эту практику.

    Горожане эстонской Нарвы выразили недовольство значительным ростом цен на отопление, что привело к подготовке акции протеста на 1 февраля, после увеличения стоимости в полтора раза с декабря.

    Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если он не увеличит объемы закупок американской нефти и газа. Сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%, а отбор достиг максимума с начала отопительного сезона.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.

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    22 января 2025, 14:18 • Новости дня
    Каллас назвала себя реалистом в отношениях с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не считает себя «ястребом» по отношению к России, пишет Reuters.

    Она отметила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, что не является агрессивно настроенной к России, а скорее реалистично оценивает ситуацию, передает РИА «Новости». «Люди говорят, что я – «ястреб» в отношении России. Я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь», – заявила Каллас.

    Она также подчеркнула роль Евросоюза в поддержке Украины, отметив, что ЕС является крупнейшим мировым донором для страны. По ее словам, Евросоюз уже вложил в поддержку Украины 134 млрд евро, включая 50 млрд на поставки оружия. Это делает Евросоюз ведущим союзником Украины в мировом контексте, подчеркнула Каллас.

    Дополнительно она сообщила, что к концу текущего месяца Евросоюз завершит подготовку 75 тыс. украинских военных.

    Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнивала Каллас с героиней фильма «Красота по-американски», страдающей психическим расстройством.

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    21 января 2025, 23:17 • Новости дня
    Суд Франции выдал новый ордер на арест Асада

    Франция выдала ордер на арест Асада за соучастие в бомбардировках Сирии 2017 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские следственные судьи выдали новый ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада за соучастие в бомбардировках гражданских объектов в 2017 году, что привело к смерти франко-сирийца.

    Как сообщает AFP, французский суд выдал новый ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада по подозрению в соучастии в бомбардировках гражданских объектов в 2017 году. Этот шаг был предпринят по запросу Национальной антитеррористической прокуратуры Франции. Прокуратура заявляет, что Асад более не пользуется государственным иммунитетом от судебных разбирательств.

    Инцидент, за который был выписан ордер, связан с гибелью 59-летнего франко-сирийца Салаха Абу Набу в результате обстрела его дома в провинции Дераа сирийскими военными вертолетами. Ранее, в связи с обвинениями в применении химического оружия, уже был выдан ордер на арест Асада, который прокуратура Франции пыталась оспорить из-за его тогдашнего иммунитета.

    Кассационный суд Франции планирует рассмотреть апелляцию прокуратуры по предыдущему ордеру 26 марта. По данным AFP, на сегодняшний день выдано 14 ордеров на арест высокопоставленных сирийских чиновников, включая Башара Асада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в международном аэропорту Бейрута задержали жену Дурейда Асада и ее дочь за попытку покинуть страну с поддельными паспортами, о чем сообщил судебный источник газете Al Nahar.

    ВЗГЛЯД также отмечал, что Франция и Турция, недавно находившиеся на грани геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье, временно отложили противоречия.

    В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил желание видеть рукопожатие между его немецкой коллегой Анналеной Бербок и сирийским министром Ахмедом аль-Шараа.

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    21 января 2025, 22:14 • Новости дня
    Румыния решила взять воздушное пространство страны под контроль

    Минобороны Румынии направило в парламент проекты о контроле за воздушным пространством и военных миссиях

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны Румынии предложило законопроекты, касающиеся контроля за национальным воздушным пространством и развертыванием военных операций в мирное время.

    Министерство обороны Румынии направило в парламент два законопроекта, касающихся контроля за использованием национального воздушного пространства и развертывания военных миссий в мирное время, спередает ТАСС.

    Министр национальной обороны Анджел Тылвэр в интервью агентству Аджерпрес отметил, что вопрос о сбивании беспилотников в украинском воздушном пространстве не обсуждался.

    «Такой дискуссии в настоящее время не существует, и вопрос никогда не стоял», – подчеркнул он, добавив, что решения по таким вопросам принимаются совместно с союзниками.

    Законопроект о контроле воздушного пространства Румынии расширяет перечень рисков и угроз для национальной безопасности, включая новые виды средств нападения, такие как беспилотные летательные аппараты. Ожидается, что будут определены компетентные власти, ответственные за контроль и противодействие несанкционированному использованию воздушного пространства различными летательными аппаратами, включая БПЛА.

    Кроме того, Румыния планирует подписать контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot в феврале, чтобы заменить переданный Украине комплекс. По словам министра обороны, это решение принято в рамках программы, одобренной американским правительством, и предусматривает поставку трех систем Patriot. Румыния оплатит только транспортные расходы и НДС, так как финансирование поступит от партнеров по НАТО.

    Напомним, что в 2017 году Румыния заключила контракт на покупку семи комплексов Patriot Pac 3+ стоимостью 4 млрд долларов. Четыре комплекса уже поставлены, и два из них находятся в боевой готовности. Одну из систем Румыния передала Украине прошлой осенью. В начале этого года Пентагон заключил с Raytheon Technologies контракт стоимостью около 950 млн долларов на поставку дополнительных ЗРК Patriot в Румынию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы поразили на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. А независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску выразил беспокойство по поводу военной базы НАТО в Констанце, считая ее потенциальным плацдармом для конфликта с Россией.

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    22 января 2025, 16:59 • Новости дня
    Россельхознадзор закрыл поставки животноводческой продукции из ЕС

    Данкверт: Россельхознадзор закрыл на месяц поставки животноводческой продукции из ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки животноводческой продукции из Евросоюза приостановлены на месяц из-за опасности распространения ящура, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    По словам Данкверта, запрет на ввоз животноводческой продукции из ЕС будет действовать в течение месяца, чтобы наблюдать за эпидемиологической ситуацией, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что после этого периода возможны смягчения ограничений, однако они зависят от отсутствия распространения вируса.

    Данкверт также добавил, что смягчение возможно только в том случае, если предприятия, в отношении которых действуют ограничения, успешно пройдут российскую инспекцию.

    Напомним, Россельхознадзор объявил о запрете на ввоз животноводческой продукции из Европейского союза с 20 января. В ведомстве ранее сообщали, что вспышка ящура в Германии могла быть вызвана бесконтрольным перемещением животных через территорию Европейского союза с Украины. В декабре Россия запретила ввоз семян подсолнечника и кукурузы из четырех стран.

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