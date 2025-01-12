Стало известно о планах обсуждения отмены санкций ЕС против Сирии

Глава дипслужбы ЕС сообщила о планах обсудить ослабление санкций против Сирии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главы министерств иностранных дел стран Европейского союза планируют обсудить возможность отмены санкций против Сирии в конце января, передает ТАСС. Об этом заявила Кая Каллас, глава дипломатической службы ЕС. Она отметила, что работа ведется в направлении принятия решения о возможности снятия санкций к этому времени.

Заседание, на котором ожидается обсуждение данного вопроса, назначено на 27 января и пройдет в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС.

Каллас также добавила, что ЕС будет рассматривать вариант смягчения санкций, а не их полную отмену. Однако она не уточнила, когда это смягчение может произойти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен поднять вопрос снятия санкций с Сирии на встрече в Эр-Рияде. Также сообщалось, что Германия предложила Евросоюзу частично отменить санкции против Сирии в обмен на позитивные шаги новых властей Сирии в социальных вопросах, таких как защита меньшинств и права женщин.