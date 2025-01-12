Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.4 комментария
Стало известно о планах обсуждения отмены санкций ЕС против Сирии
Глава дипслужбы ЕС сообщила о планах обсудить ослабление санкций против Сирии
Главы МИД стран Евросоюза планируют обсудить отмену санкций против Сирии 27 января, о чем сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, отметив возможность смягчения мер.
Главы министерств иностранных дел стран Европейского союза планируют обсудить возможность отмены санкций против Сирии в конце января, передает ТАСС. Об этом заявила Кая Каллас, глава дипломатической службы ЕС. Она отметила, что работа ведется в направлении принятия решения о возможности снятия санкций к этому времени.
Заседание, на котором ожидается обсуждение данного вопроса, назначено на 27 января и пройдет в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС.
Каллас также добавила, что ЕС будет рассматривать вариант смягчения санкций, а не их полную отмену. Однако она не уточнила, когда это смягчение может произойти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен поднять вопрос снятия санкций с Сирии на встрече в Эр-Рияде. Также сообщалось, что Германия предложила Евросоюзу частично отменить санкции против Сирии в обмен на позитивные шаги новых властей Сирии в социальных вопросах, таких как защита меньшинств и права женщин.