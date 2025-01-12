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    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    18 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    10 комментариев
    12 января 2025, 12:02 • Новости дня

    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России

    Макфол назвал «позором» выплату американцами 1,2 млрд долларов налогов в России

    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские компании выплатили в российский бюджет 1,2 млрд долларов налогов, что вызвало критику со стороны бывшего посла США в России Майкла Макфола, назвавшего это «позором» для Вашингтона.

    Отмечается, что по итогам 2023 года американские компании стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками в России, выплатив в бюджет 1,2 млрд долларов. Макфол в интервью Newsweek назвал данный факт «позором» для Вашингтона и подчеркнул, что это демонстрирует поддержку российской позиции в отношении специальной военной операции, передает NEWS.ru.

    Макфол отметил, что в России продолжают работать 123 крупные американские компании, соблюдающие налоговое законодательство страны. Среди них крупнейшими налогоплательщиками стали Philip Morris International, выплатившая 220 млн долларов, PepsiCo с 135 млн долларов и Mars, внесшая 99 млн долларов в российский бюджет.

    По мнению Макфола, сохраняя активность на российском рынке и выплачивая налоги, американский бизнес фактически поддерживает российские вооруженные силы финансово. Он выразил недоумение, что компании продолжают работать в России, несмотря на напряженные отношения между странами.

    Напомним, в 2023 году национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло производителей компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с Россией.

    Ранее эксперты объяснили, почему западным компаниям невыгодно покидать российский рынок.

    10 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву
    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российскому певцу и актеру Алексею Воробьеву, которому пришлось эвакуироваться из своего дома в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров, стоит вернуться в Россию, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Толмачев.

    «Среди кадров из пылающего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Алексея Воробьева», – приводит слова депутата РИА «Новости».

    По его словам,«голливудское жилье под угрозой, сама «фабрика грез» охвачена огнем». Толмачев считает, что сейчас настало время возвращаться в Москву «У нас свежо во всех смыслах», – заявил он.

    Парламентарий подчеркнул, что в России активно развиваются современные киностудии, а индустрия кино снова набирает обороты. Он добавил, что в России не только безопаснее, но и «перспективы лучше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Воробьев сообщил, что был вынужден эвакуироваться из своего дома в Лос-Анджелесе. В округе Лос-Анджелес бушующие лесные пожары заставили власти эвакуировать почти 180 тыс. человек и ввести предупреждения о возможной эвакуации для еще 200 тыс. жителей.

    Коментарии (28)
    10 января 2025, 22:09 • Новости дня
    В Белом доме объяснили механизм отмены Трампом новых санкций против РФ

    Кирби: Трамп сможет отменить санкции против энергетического сектора России только через Конгресс

    Tекст: Вера Басилая

    Новый пакет санкций против энергетического сектора России, введенный администрацией Джо Байдена, может быть отменен избранным президентом США Дональдом Трампом только с одобрения Конгресса, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, Дональд Трамп сможет отменить новые санкции против России только через Конгресс США, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что решение о необходимости обращения к законодательной ветви власти будет принимать следующая американская администрация.

    Кирби отметил, что санкции были введены президентом Джо Байденом и касаются российского энергетического сектора, включая нефть и сжиженный природный газ. В Вашингтоне рассчитывают, что в результате этих действий «Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов».

    Кроме того, в США принят ряд мер по сужению охвата ранее выданной генеральной лицензии, позволяющей западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоносителей. Лицензия 8L от Министерства финансов США будет действовать до 12 марта 2025 года, однако ее действие теперь ограничено.

    Таким образом, новая администрация США во главе с Трампом будет вынуждена работать через Конгресс, чтобы изменить этот курс.

    Ранее европейские чиновники выражали опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом.

    Американский Минфин объявил о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», что осложнит доступ к сложным запасам нефти.

    Также США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго.

    Коментарии (12)
    11 января 2025, 12:45 • Видео
    Литва позарилась на Калининград

    Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    Коментарии (0)
    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

    Коментарии (12)
    10 января 2025, 21:08 • Новости дня
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина и Россия не готовы к переговорам, заявили в действующей администрации США.

    На онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в настоящее время нет ожиданий, что стороны готовы к диалогу, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если соглашения будут такими, чтобы их невозможно было нарушить. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года обозначил принципиальную позицию Москвы по урегулированию конфликта.

    «Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам», – подчеркнул Лавров, добавив, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые устраняют первопричины конфликта и предусматривают механизм невозможности их нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

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    10 января 2025, 20:02 • Новости дня
    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России

    Кирби: Санкции США против российской энергетики уже привели к росту цен на нефтяных рынках

    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что санкции США против энергетики России вызвали рост цен на мировых рынках, но считает это временной ситуацией.

    На онлайн-брифинге он заявил: «Да, мы знаем о небольшом росте рынков с того момента, как появились новости об этих санкциях, но мы не считаем, что это долгосрочная проблема», передает ТАСС.

    Он также отметил, что принятые меры не окажут значительного влияния на мировой рынок нефти и экономику США. По его словам, ситуация на рынках является временной и не вызовет долгосрочных экономических последствий.

    В интервью Кирби подчеркнул, что санкции направлены на ограничение средств, которые Россия может использовать для финансирования своей экономики и военной деятельности, но они не должны привести к значительным потрясениям на мировом уровне.

    Ранее американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации. Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    В пятницу сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель. Кроме того, в пятницу утром стало известно, что мировые цены на нефть снизились, продолжив динамику предыдущего торгового дня.

    Коментарии (4)
    12 января 2025, 01:37 • Новости дня
    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах

    Захарова назвала «мракобесным лицемерием» использование заключенных для тушения пожаров в Калифорнии

    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала лицемерием привлечение сотен заключенных к тушению пожаров в Калифорнии, напомнив о критике США в адрес Китая за принудительный труд.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о лицемерии США, комментируя информацию о привлечении 395 заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести, для тушения лесных пожаров в Калифорнии.

    В своем Telegram Захарова напомнила, что США неоднократно критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В 2023 году Вашингтон ограничил импорт товаров из Китая, подозревая их в производстве с использованием принудительного труда уйгуров.

    Дипломат поставила вопрос, будет ли Конгресс США разрабатывать законопроект о санкциях против властей Калифорнии за использование труда заключенных при тушении пожаров. «Как же надоело это мракобесное лицемерие!», – написала она.

    До этого сообщалось, что над лесными пожарами в Лос-Анджелесе появились огненные торнадо. Ранее стало известно, что природные пожары в Калифорнии унесли жизни 11 человек. При этом мэр Лос-Анджелеса Карен Басс потребовала от пожарного департамента сократить бюджет на 49 млн долларов менее чем за неделю до начала стихийного бедствия.

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    9 января 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль оценил притязания США на Канаду и Гренландию
    Кремль оценил притязания США на Канаду и Гренландию
    @ Karlheinz Schindler/DPA-Zentralbild/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия считает Арктический регион зоной своих стратегических интересов и подчеркивает важность мира и стабильности в регионе, для этого она готова работать со всеми государствами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Москва рассматривает Арктическую зону как ключевую для своих интересов.

    «Мы присутствуем в Арктической зоне, будем там присутствовать дальше», – отметил Песков, комментируя притязания США на Канаду и Гренландию, передает ТАСС.

    По его словам, Россия заинтересована в сохранении мира и стабильности в Арктике и открыта к сотрудничеству с другими странами. Песков добавил, что Москва готова взаимодействовать с международным сообществом для обеспечения стабильности в регионе.

    Ранее Дания допустила возможность независимости Гренландии без присоединения к США.

    Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение, что Гренландия вряд ли захочет стать частью США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнения в реалистичности предложений Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады к США и переименовании Мексиканского залива.

    Эксперты ранее объяснили, какие претензии имеет Трамп на Гренландию и Канаду.

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    10 января 2025, 18:22 • Новости дня
    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго
    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США объявило о введении санкций против нескольких российских энергетических компаний и высокопоставленных лиц, связанных с энергетическим сектором.

    Американский Минфин опубликовал новый список санкций, передает ТАСС. В список вошли компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также ряд высокопоставленных лиц, включая заместителей министра энергетики России Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева.

    Также под санкции попал глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Кроме того, в список был включен глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

    Кроме того, санкции затрагивают 183 нефтяных танкера, многие из которых входят, по заявлению представителя администрации США, в «теневой флот» России.

    Ранее агентство Reuters писало, что Вашингтон готовит очередной пакет санкций, нацеленный на российскую нефтяную промышленность, который затронет около 180 нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть. Также сообщалось, что президент США Джо Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России.

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    11 января 2025, 18:29 • Новости дня
    МИД обвинил США в попытке дестабилизировать энергорынки

    МИД: Санкции США против энергетического сектора ставят под угрозу мировые рынки

    МИД обвинил США в попытке дестабилизировать энергорынки
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Санкции США против российских энергетических компаний и чиновников ставят под угрозу стабильность мировых рынков на фоне окончания президентства Джо Байдена, заявили в МИД России.

    Как сообщает МИД России в Telegram-канале, нынешняя администрация США решила ввести новые санкции против российского энергетического сектора, затронув как компании, так и их руководство, включая чиновников Министерства энергетики. Это решение является попыткой нанести ущерб российской экономике на фоне провала стратегии «стратегического поражения Москвы».

    Введение санкций, нацеленное на затруднение экономических связей, принесет ущерб не только российской стороне, но и европейским союзникам США, которым придется переключаться на более дорогие американские поставки. Американское население также пострадает от повышения цен на топливо, что уже не имеет значения перед предстоящими выборами.

    Будущий президент не сможет отменить санкции без одобрения конгресса, оставляя экономическую «выжженную землю» в наследие. Россия, несмотря на враждебные действия, продолжит реализацию крупных проектов в нефтегазовом секторе и импортозамещении, сохраняя свою позицию на глобальном рынке.

    Ранее американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации. Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    В пятницу сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель. Кроме того, в пятницу утром стало известно, что мировые цены на нефть снизились, продолжив динамику предыдущего торгового дня.

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    11 января 2025, 03:46 • Новости дня
    Байден признал угрозу роста цен на бензин в США из-за санкций против России

    Байден сообщил о вероятном росте цен на бензин в США из-за санкций против России

    Байден признал угрозу роста цен на бензин в США из-за санкций против России
    @ Artur Widak/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новые санкции против российского энергетического сектора, вероятно, вызовут незначительное увеличение цен на бензин в самих США, заявил глава американского государства Джо Байден.

    Байден подчеркнул, что эти меры нацелены на оказание глубокого влияния на экономический рост России. Вместе с тем, Байден признал, что санкции могут привести к росту стоимости бензина в США. Однако он считает, что подорожание топлива будет незначительным, передает РИА «Новости».

    «Вероятно, что цены на топливо могут вырасти на 3–4 цента за галлон», – приводит его слова ТАСС.

    На вопрос о том, пытается ли действующая администрация США дать избранному президенту США Дональду Трампу новый серьезный рычаг воздействия на Москву, Байден ответил: «По правде говоря, нет».

    По его версии, российское руководство сейчас в «тяжелой ситуации». Белый дом хочет, чтобы «у него не было возможности отдышаться». «Я решил сделать все, что в моих силах и полномочиях, чтобы дать Украине все преимущества, которые она может иметь», – сказал Байден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что цены на бензин, по мнению администрации Байдена, будут снижаться, несмотря на новые санкции США против энергетического сектора России. При этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что санкции США вызвали рост цен на мировых рынках. Однако, заявил он, это временная ситуация.

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    10 января 2025, 18:45 • Новости дня
    США ввели санкции против 30 российских нефтесервисных компаний

    Минфин США ввел санкции против более 30 нефтесервисных компаний из России

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский Минфин объявил о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», что осложнит доступ к сложным запасам нефти.

    США наложили санкции на более 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению американского Минфина, эти меры направлены на поддержку ограничения доступа к специализированным услугам, необходимым для добычи нефти в России.

    «Российская нефтяная промышленность поддерживается поставщиками важнейших специализированных услуг, которые позволяют добывающим компаниям сохранять приток нефти из скважин», – говорится в документе.

    Под санкции попали такие компании, как «РН-ГРП», «РН-Сервис», «РН-Ванкор», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект» и другие. Введение санкций против этих компаний может значительно осложнить доступ российских компаний к технологиям и оборудованию, необходимым для разработки сложных нефтяных запасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, администрация Джо Байдена пытается оставить тяжелое наследие для Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что Вашингтон готовит очередной пакет санкций, нацеленный на российскую нефтяную промышленность.

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    10 января 2025, 10:16 • Новости дня
    FT: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом

    Financial Times: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом

    FT: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские чиновники выражают опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом, пишет The Financial Times.

    По данным газеты, чиновники ЕС обеспокоены возможной отменой санкций против России, введенных при администрации Байдена, передает ТАСС.

    Согласно источникам издания, в ЕС полагают, что Трамп может отменить эти решения без учета их влияния на европейских партнеров.

    Финансовые и политические последствия такой отмены активно анализируются на уровне Еврокомиссии. В Брюсселе надеются, что Трамп оставит санкции в силе для использования их в потенциальных переговорах с Россией по вопросу прекращения огня на Украине.

    The Financial Times также напоминает, что практика пересмотра решений предыдущих американских президентов – вполне обычное явление. В качестве примера приводятся действия Трампа в его первый президентский срок, когда он вышел из ядерной сделки с Ираном и Парижского климатического соглашения.

    Напомним, Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сделали с Россией десять лет западных санкций.

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    12 января 2025, 10:20 • Новости дня
    США втрое увеличили закупки шоколада из России
    США втрое увеличили закупки шоколада из России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    С января по ноябрь 2024 года США увеличили импорт российского шоколада и других продуктов из какао до 2,5 млн долларов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данным американской статслужбы.

    Отмечается, что за 11 месяцев 2024 года США значительно увеличили закупки российской продукции из какао, включая шоколад. Общая стоимость импорта составила почти 2,5 млн долларов, что в три раза превышает показатели 2023 года и является максимальным объемом закупок с 2021 года, передает РИА «Новости».

    Особенно высокие закупки наблюдались в ноябре, когда США приобрели российского какао на 389 тыс. долларов, что стало рекордом с января 2022 года. За этот месяц объем импорта вырос на 1% по сравнению с октябрем и в 2,1 раза по сравнению с ноябрем прошлого года.

    Основной долей импорта являются шоколад и другие готовые продукты из какао, такие как конфеты. В ноябре США несколько снизили покупки шоколада, но увеличили импорт какао-порошка. В частности, шоколада было поставлено на 376 тыс. долларов, что на 5 тыс. долларов меньше, чем в октябре, а какао-порошка на 12,7 тыс. долларов, значительно больше по сравнению с 3,7 тыс. в предыдущем месяце.

    США остаются крупнейшим импортером шоколада в мире, уступая в поставках только Канаде. Следующими по объемам поставщиками являются Мексика, Бельгия, Германия и Польша.

    Ранее был назван востребованный за рубежом отечественный продукт.

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    10 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Связанная с Газпромом сербская компания NIS попала под санкции США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский Минфин включил «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS) и ряд дочерних структур «Газпром нефти» в санкционный список из-за их «принадлежности или контроля со стороны российского концерна».

    США ввели санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), одной из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы, передает РИА «Новости». Компания, в которой «Газпром нефть» и Газпром владеют 56,15%, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа.

    В санкционный список включены также дочерние предприятия «Газпром нефти» в Таджикистане, Люксембурге, Казахстане и два предприятия в Киргизии. По данным американского Минфина, санкции обусловлены тем, что эти компании «принадлежат «Газпром нефти» или находятся под ее контролем».

    «Нефтяная индустрия Сербии» владеет более 400 автозаправочных станций, нефтеперерабатывающим заводом в Панчево, а также производственной площадкой в Нови-Саде. Кроме того, компания управляет предприятием «Петрохемия» и совместно с «Газпром энергохолдингом» – тепловой электростанцией в Панчево.

    Крупнейшими акционерами NIS являются «Газпром нефть» с долей 50% и правительство Сербии, владеющее 29,87%. Еще 6,15% акций принадлежит Газпрому, остальные акции распределены среди миноритариев.

    Сербский лидер Александр Вучич заявлял, что Белград готов выкупить долю российских компаний «Газпром нефть» и «Газпром» в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) в случае введения санкций США.

    В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем сотрудничество в нефтяной сфере в условиях западных санкций.

    Напомним, в пятницу США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго.

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    9 января 2025, 22:25 • Новости дня
    Маск счел сильное лидерство в США условием урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине возможно при условии наличия сильного лидерства внутри США, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Во время онлайн-дискуссии с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск заявил: «Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов».

    Он выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп способен решить украинский конфликт «довольно быстро». Тем не менее Маск отказался комментировать, каким образом Трамп намерен добиться этого, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кит Келлог, будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине, поставил цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

    Financial Times пишет, что команда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями. Трамп заявил о своем желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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