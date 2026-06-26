Ученые сообщили о смертельной угрозе огненных муравьев в Австралии

The Australia Institute предупредил об угрозе огненных муравьев в стране

Tекст: Мария Иванова

Массовое нашествие огненных муравьев на австралийский континент грозит серьезными последствиями для населения и экосистемы, передает РИА «Новости».

Согласно исследованию аналитического центра The Australia Institute, укусы этих насекомых могут стать причиной 624 тыс. дополнительных обращений за медицинской помощью и 2,3 млн визитов к ветеринарам ежегодно.

«Если убийца заявил бы, что собирается каждый год убивать 30 случайных австралийцев, реакция была бы колоссальной. По сути, именно это и делают огненные муравьи, однако ответные меры остаются минимальными», – заявил директор по исследованиям аналитического центра Род Кэмпбелл.

Завезенные из Южной Америки насекомые уже обосновались в штате Квинсленд и обнаружены в других регионах. Эксперты отмечают, что для их распространения пригодна почти вся территория страны. Около 30% жителей зараженных районов ежегодно подвергаются укусам, которые могут вызывать анафилактический шок.

Несмотря на потенциальный ущерб для домохозяйств, превышающий один млрд долларов в год, финансирование борьбы с угрозой остается недостаточным. Правительство выделяет на эти цели значительно меньше рекомендованных 300 млн австралийских долларов ежегодно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средиземноморский супермуравей Tapinoma magnum заполонил многие европейские города. Загрязнение воздуха заставило этих насекомых нападать на своих сородичей.