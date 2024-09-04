ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ также потеряли 17 единиц бронетехники, включая танк, БМП и 15 боевых бронированных машин, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Также украинская сторона потеряла там до 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая три французских САУ Caesar и одно американское М777, РЗСО M142 HIMARS и M270 MLRS.

Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в направлении Малой Локни и Комаровки, сорваны попытки атак в сторону Коренево, Ольговки и Погребков.

Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой и 1-й бригады нацгвардии у Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Краснооктябрьского, Княжьего Первого, Кубаткини, Любимовки, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Обуховки, Снагостя и Успеновки.

Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Ворожбы, Великого Бобрика, Глухова, Мирополья, Новых Басов, Орловки, Павловки, Сумов, Эсманьи, Юнаковки и Ямполья.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 9,7 тыс. человек, 81 танк, 39 БМП, 70 БТР, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 установки РСЗО, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.