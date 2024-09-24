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ВСУ построили укрепрайон на высотах под Кременной
Украинские подразделения возвели укрепрайон под Кременной
Украинские войска начали возводить новый укрепленный район на высотах вблизи Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), активно используя инженерные подразделения и личный состав, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ начали строительство нового укрепленного района на высотах под Кременной в ЛНР, передает ТАСС. Марочко сообщил, что на север и юго-запад от Новолюбовки украинские подразделения в спешном порядке готовят фортификационные сооружения.
Марочко отметил, что в создании укрепрайона участвуют как специализированные инженерные подразделения, так и часть личного состава из сводных отрядов, которые вышли из населенного пункта Невское. Эксперт подчеркнул, что работы ведутся интенсивно, чтобы создать надежную оборонительную линию.
Ранее российские военные за неделю отразили 38 атак ВСУ на территории ЛНР, уничтожив более 12 тыс. украинских солдат и иностранных наемников, а также 20 танков, включая Leopard. Кроме того, российские ВКС нанесли удар по месту дислокации украинских штурмовиков под Северском, что стало возможным благодаря агентурным данным об их местонахождении. Между тем украинские военные активизировали применение наземных дронов для разведки и огневого поражения в Луганской и Донецкой народных республиках и Харьковской области.