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Российская авиация уничтожила базу ВСУ под Северском
Марочко: Авиация России уничтожила базу штурмовиков ВСУ возле Северска
Российские ВКС нанесли удар по месту дислокации украинских штурмовиков под Северском, что было возможно благодаря агентурным данным об их местонахождении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российская авиация нанесла удар по временному укрытию штурмовой бригады ВСУ в районе Северска, передает ТАСС.
Марочко рассказал, что благодаря агентурным источникам удалось определить местоположение украинских штурмовиков, которые выполняли задачи северо-восточнее данного населенного пункта.
По словам Марочко, собранная информация была перепроверена, и после подтверждения ВКС России провели атаку с использованием планирующего боеприпаса. В результате удара база ВСУ была уничтожена. Однако точное количество ликвидированных боевиков пока уточняется.
Ранее Марочко сообщал, что украинские военные активизировали применение наземных дронов для разведки и огневого поражения в Луганской и Донецкой народных республиках. Вслед за этим он также отметил, что аналогичное усиление наблюдается и в Харьковской области, где дроны используют для увеличения эффективности боевых операций.