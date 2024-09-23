Марочко: Российские войска за неделю отбили 38 атак ВСУ в Луганской Народной Республике

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, с 14 по 20 сентября подразделения российских группировок «Юг» и «Запад» успешно отбили 38 попыток ВСУ проникнуть на территорию ЛНР, передает ТАСС. Это на 12 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

По словам Марочко, потери украинских вооруженных формирований составили порядка 12110 человек, включая наемников, что на 130 больше чем неделей ранее. Помимо живой силы, российские войска уничтожили 20 танков, среди которых один Leopard, а также две реактивные системы залпового огня, включая американскую MLRS.

Кроме того, российские силы ликвидировали 108 орудий полевой артиллерии, 24 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 33 полевых склада с боеприпасами и более 300 различных боевых машин украинской армии. Это стало возможным благодаря координированным действиям российских группировок «Север», «Юг» и «Запад» в регионе.

Ранее российские ВКС нанесли удар по месту дислокации украинских штурмовиков под Северском благодаря агентурным данным. Одновременно украинские военные активизировали использование наземных дронов для разведки и огневого поражения в Луганской, Донецкой народных республиках и Харьковской области. Кроме того, командование ВСУ перебросило под Купянск в Харьковской области большую группировку украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих.