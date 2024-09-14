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ВСУ перебросили большую группировку наемников под Купянск для сдерживания России
Марочко: Командование ВСУ перебросило огромную группировку наемников под Купянск
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Купянск Харьковской области «огромную группировку» украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих на данном участке фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, группировка украинских нацбатов состоит из выходцев из латиноамериканских стран, грузинских наемников, некоторых стран Прибалтики и Польши.
Марочко отметил, что командование ВСУ пытается заткнуть бреши в обороне любыми абсолютно подразделениями, которые снимает с других участков фронта, передает ТАСС.
Он добавил, что украинские нацбаты под Купянском выполняют роль «сдерживающего фактора» – заградотрядов.
Между тем, ВС России после удачных боев у Купянска Харьковской области закрепляют позиции, подтягивают фланги. По его словам, у нескольких населенных пунктов под Купянском ВСУ отброшены к Оскольскому водохранилищу.
Ранее ВСУ начали насильственно эвакуировать людей из Купянского района.