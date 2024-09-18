Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.0 комментариев
ВСУ усилили применение наземных дронов в ЛНР, ДНР и Харьковской области
Марочко: ВСУ усилили применение наземных дронов в ЛНР, ДНР и Харьковской области
Украинские военные активизировали применение наземных дронов для разведки и огневого поражения в Луганской и Донецкой народных республиках и Харьковской области.
ВСУ увеличили количество применений наземных дронов в оккупированных районах ЛНР и ДНР, и Харьковской области, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в этих регионах фиксируется рост использования украинскими боевиками различных роботизированных и беспилотных систем.
Эти системы применяются для ведения разведки, нанесения огневых ударов и минирования местности. Также они используются, хотя и в меньшей степени, для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Эксперт отметил, что подобные дроны практически не страдают от воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы и являются сложной целью для поражения.
Спектр применения современных систем обширен, что позволяет украинским военным расширить свои тактические возможности в указанных районах. Марочко подчеркнул, что эти дроны значительно усложняют задачи российских сил на поле боя.
Ранее Марочко сообщил, что ВС России выбили ВСУ из района железной дороги на пути к Северску.