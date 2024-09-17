Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более, она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.0 комментариев
ВС России на пути к Северску выбили ВСУ из района железной дороги
Марочко: Силы России, продвигаясь к Северску в ДНР, выбили ВСУ из района железной дороги
Российские военнослужащие продвижением к Северску в ДНР заняли более выгодные рубежи в районе реки Каменка и выбили подразделения ВСУ с позиций вдоль железной дороги, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, в ходе успешного наступления ВС России заняли более выходные рубежи восточнее Северска. Кроме того, ВСУ были выбиты с позиций вдоль железнодорожного полотна и отброшены в лесополосу, передает ТАСС.
Марочко добавил, что на северо-западе от Золотаревки уничтожен опорный пункт противника, находящийся на стратегической высоте.
Ранее Марочко рассказал, что военнослужащие российской армии за несколько суток продвинулись у города Северска в ДНР.