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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более, она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

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    17 сентября 2024, 08:21 • Новости дня

    ВС России на пути к Северску выбили ВСУ из района железной дороги

    Марочко: Силы России, продвигаясь к Северску в ДНР, выбили ВСУ из района железной дороги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие продвижением к Северску в ДНР заняли более выгодные рубежи в районе реки Каменка и выбили подразделения ВСУ с позиций вдоль железной дороги, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в ходе успешного наступления ВС России заняли более выходные рубежи восточнее Северска. Кроме того, ВСУ были выбиты с позиций вдоль железнодорожного полотна и отброшены в лесополосу, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что на северо-западе от Золотаревки уничтожен опорный пункт противника, находящийся на стратегической высоте.

    Ранее Марочко рассказал, что военнослужащие российской армии за несколько суток продвинулись у города Северска в ДНР.

    16 сентября 2024, 11:30 • Новости дня
    WP: ВСУ созрели для переворота на Украине в случае мирной сделки с Россией
    WP: ВСУ созрели для переворота на Украине в случае мирной сделки с Россией
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Константин Сергеев

    Вооруженные силы Украины могут устроить переворот в случае мирной сделки с Россией. В войсках не поддерживают эту идею, пишет The Washington Post.

    «Произойдет переворот: эту идею будут продвигать те, кто находится в не затронутых боевыми действиями городах», – приводит The Washington Post слова украинского солдата.

    Как указывает американское издание, в рядах ВСУ непопулярна какая-либо мирная инициатива по окончанию конфликта.

    Ранее в понедельник сообщалось, что пленные украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, захваченные в Курской области, попросили Киев забрать их из плена как можно скорее.

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    16 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить Россию

    Политолог Рар указал на тупость требований Борреля снять с Украины ограничения на удары вглубь России

    Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Жозеп Боррель не специалист в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава евродипломатии подверг критике отказ ряда стран ЕС снять с Украины ограничения на удары европейским оружием по России.

    «Жозеп Боррель относится к тем западным политикам, которые всерьез думают, что Украина может одержать верх в конфликте с Россией. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, «Боррель достаточно тупо твердит общие лозунги, которые в Брюсселе хотят свести в единую мантру». «Звучат в том числе идеи о том, что «нельзя допустить победы Москвы» и «ЕС не может ослабить свою архитектуру безопасности», – детализировал собеседник. При этом, добавил политолог, дальше этих лозунгов в ЕС не думают.

    «Боррель не является специалистом в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. В этих источниках твердят, что Украина сражается за идеалы свободного Запада. Также глава дипломатии ЕС игнорирует тот факт, что Россия – ядерная держава», – заключил Рар.

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал отказ ряда стран Евросоюза снять с Украины ограничения на удары европейским оружием вглубь территории России. По его мнению, отсутствие единой позиции «подрывает доверие к ЕС».

    «Мы (Европейский союз) взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Украине обороняться, а оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Он сообщил, что ряд стран ЕС поддержал такое мнение, а другие «оставили этот вопрос на усмотрение» отдельных государств. «Нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину», – считает глава евродипломатии. Он отметил, что дискуссии по использованию западного оружия Киевом продолжатся на Генассамблее ООН. Любопытно, что при этом Боррель высказывает уверенность в том, что «речь не идет о вступлении в войну с Россией или о подливании масла в огонь».

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    16 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Второе покушение на Трампа: главное

    Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

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    16 сентября 2024, 09:25 • Новости дня
    ВС России поразили живую силу и технику ВСУ у Обухово в Киевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три удара зафиксированы в районе Обухово Киевской области Украины и вблизи него, поражена «живая сила и техника на тайном складе», сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, зафиксированы три прилета в городе Обухове и рядом с ним, поражена живая сила и техника ВСУ на «тайном складе», передает РИА «Новости».

    «В Васильков прилет по располаге… В Каневе накрыли располагу, вой стоит на полгорода», – добавил Лебедев.

    Ранее Лебедев сообщил, что взрывы прогремели ночью в районе ж/д станции в Одессе, где находятся склады ВСУ.

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    16 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Курской области объявили обязательную эвакуацию в двух районах

    Жителей двух приграничных районов вывезут в безопасные места

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей двух районов, которые находятся в 15-километровой зоне от границы с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    «На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области. В конце августа после эвакуации из опасных районов Курской области воссоединились более 330 семей. За сутки из приграничных районов были эвакуированы почти 1 тыс. человек.


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    16 сентября 2024, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Успеновку и Борки в Курской области
    Российские войска освободили Успеновку и Борки в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» освободили Успеновку и Борки, нанеся поражения различным формированиям ВСУ и отражая контратаки противника.

    Группировка «Север» освободила населенные пункты Успеновка и Борки, передает Telegram-канал Минобороны.

    Также были нанесены удары по формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Любимовки, Новоивановкии других. За последние сутки российские подразделения отразили пять контратак в направлениях Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня. Украинские войска потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, а также четыре бронемашины.

    При поддержке армейской авиации и артиллерии были отражены три попытки ВСУ прорваться через границу России в районах Краснооктябрьский, Весёлое и Медвежье. Потери украинских войск составили до 50 человек, танк и три боевые машины. В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп.

    Ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и техники 22-й, 42-й, 61-й и 115-й бригад ВСУ в районах Богдановка, Гуево и других. В результате действий российской авиации и ракетных войск были нанесены удары в Сумской области, потери украинских сил составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13800 военнослужащих, 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 98 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая семь HIMARS. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщил, что армия России освободила село Борки в Курской области.

    Днем ранее группировка «Север» отразила шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области, также пять украинских военнослужащих сдались в плен, как заявили в Минобороны.

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    16 сентября 2024, 22:25 • Новости дня
    Россия сочла неприемлемыми оскорбительные слова главы МИД Британии

    Посольство России обвинило главу МИД Британии Лэмми в оскорблении памяти павших во Второй мировой войне

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, обвинив Россию в «империалистическом фашизме», оскорбил память всех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны, заявило посольство России в Лондоне.

    Как отметило посольство, Лэмми «в эфире одного из британских телеканалов 15 сентября договорился до того, что упрекнул руководство Российской Федерации в «империалистическом фашизме», передает ТАСС.

    Москва считает такие заявления «категорически неприемлемыми», они являются оскорблением не столько в адрес российских властей, сколько в адрес «всех тех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны», в том числе и соотечественников Лэмми.

    Посольство указало, что идеология фашизма прочно связана с «преступлениями германского нацизма», которые прекратились благодаря подвигу народов бывшего СССР.

    Российская сторона отметила склонность Лэмми к «неуместным эпатажным заявлениям». Так, еще до получения места в нынешнем правительстве он называл «фашистом» экс-президента США Дональда Трампа. Однако, как указало посольство, в качестве министра Лэмми нужно «соответствовать нормам дипломатической этики».

    «Курируемые, финансируемые и вооружаемые Лондоном украинские боевики воюют, в том числе в Курской области, под нацистскими штандартами и с фашистскими шевронами, о чем пишут уже и в британской газете The Times», – заявили в посольстве.

    Кроме того, российская сторона считает «как минимум странными» обвинения в «империализме» со стороны главы МИД Великобритании, «имеющей богатую историю и опыт в этом плане».

    «Впрочем, вольный подход к дипломатической лексике и трактовке исторических событий, похоже, становится визитной карточкой руководителя Форин-офиса», – сказано в заявлении.

    На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетили Киев. Лэмми возглавил британский МИД в июле.

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    17 сентября 2024, 04:30 • Новости дня
    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии

    Сирийский источник сообщил о прибытии украинских инструкторов для обучения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»

    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии
    @ Carol Guzy/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В провинцию Идлиб прибыло уже 250 инструкторов из вооруженных сил Украины для обучения боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщил сирийский осведомленный источник.

    «Есть подтвержденные данные, что численность украинских инструкторов, которые уже прибыли в Идлиб, достигла 250 человек», – заявил источник РИА «Новости».

    Украинских инструкторов «распределили по производственным объектам» в Идлибе и в районе Джисир аш-Шугур. Украинцы учат террористов делать и улучшать беспилотники.

    Инструкторы уже приступили к обучению террористов. Боевики получили от украинских военных комплектующие для сборки БПЛА, которые были доставлены в Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения, сообщил источник.

    Напомним, турецкие СМИ рассказали, что киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Aydinlik опубликовала фото с переговоров Украины с террористами. Летом стало известно о сотрудничестве Киева с террористами в Мали.

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    16 сентября 2024, 12:03 • Новости дня
    «Аль-Ватан»: Глава ГУР установил контакты для «покупки» сирийских террористов

    «Аль-Ватан»: Глава ГУР Кирилл Буданов установил контакты для «покупки» сирийских террористов

    «Аль-Ватан»: Глава ГУР установил контакты для «покупки» сирийских террористов
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Константин Сергеев

    В постоянном контакте с террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) находится глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он занимается «покупкой» в ВСУ боевиков в сирийской провинции Идлиб для участия в боевых действиях против России, сообщает сирийская газета «Аль-Ватан».

    «Не прекращаются контакты между главой украинской разведки Кириллом Будановым и главой террористической «Нусры» (запрещенная в России террористическая организация), чья кличка Абу Мохаммад Джуляни. Ими решаются вопросы продажи террористов-наемников и дальнейшая их отправка на Украину против российской армии», – цитирует РИА «Новости» арабское издание.

    Как сообщает издание, упор в вербовке делается на выходцев из постсоветского пространства, затем эти люди в течение не меньше двух месяцев готовятся и перебрасываются на Украину. По информации с запада Идлиба и с севера провинции Латакии, киевские разведчики набирают боевиков из выходцев с Кавказа, уйгуров, туркоманов, русских. Эти люди считают Россию враждебной страной.

    В прошедшую субботу газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что иностранные наемники ВСУ показали себя неэффективно в боях, которые вели украинские боевики в Курской области. Они предпочитали прятаться за спинами солдат-граждан Украины, которые шли в первой линии.

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    16 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали трудную зиму в сфере энергетики

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве и 16 украинских областях снова отключают свет из-за нехватки генерации.

    По словам гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, в стране не осталось ни одной ГЭС, которую бы не обстреляли. Всего украинские гидроэлектростанции потеряли 40% мощностей, а тепловые – больше 80%, передает РИА «Новости».

    Из девяти ТЭС, находившихся под контролем Киева, четыре разрушены, еще две – повреждены. По словам экспертов, украинской энергосистеме угрожает фрагментация на отдельные «острова». Целые регионы рискуют тотально погрузиться во тьму.

    Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил в интервью УНИАН, что зимой ограничения в поставках электроэнергии могут составить восемь-десять часов в сутки. По его словам, ахиллесовой пятой энергосистемы сейчас стали открытые распределительные устройства – высоковольтные подстанции, отвечающие за выдачу электричества с АЭС.

    «Если нам выбьют хотя бы одну в мороз или две даже в текущую погоду, мы точно в блэкауте. Без вариантов. У нас тогда может быть обесточена большая часть страны», – уточнил он.

    Власти Украины отрицают возможность блэкаута. Глава Минэнерго страны назвал подобные прогнозы «вбросами».

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    16 сентября 2024, 22:47 • Новости дня
    Глава Вологодской области Филимонов получил повестку от СБУ

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который сейчас руководит регионом в качестве врио главы области, сообщил, что получил повестку от Службы безопасности Украины.

    «Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне специальной военной операции», – заявил Филимонов в Telegram.

    Однако, как полагает глава Вологодской области, его «опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений». По словам Филимонова, у российских военных «к этим доморощенным полицаям много вопросов». Он подчеркнул, что «отвечать придется всем за все». «Ждать недолго», – заверил Филимонов.

    Он опубликовал фото повестки. В ней сказано, что Филимонову «необходимо явиться» в СБУ для участия в проведении следственных и процессуальных действий, для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого, передает РИА «Новости».

    Напомним, Филимонов одержал победу на выборах губернатора Вологодской области. Вступление в должность запланировано на 26 сентября. Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области в конце октября 2023 года.

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    16 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    СВР: США приготовили провокацию, чтобы обвинить Иран и КНДР в вооружении России

    СВР: США с помощью Киева приготовили провокацию, чтобы обвинить Иран и КНДР в поставках ракет в Россию

    Tекст: Константин Сергеев

    Новая провокация Киева с ударом по детскому учреждению нужна США, чтобы нарастить давление на КНДР и Иран, обвинив эти страны в поставках России баллистических ракет, говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

    «Американцами спланирована провокация для усиления уже идущей кампании давления на Иран и КНДР за якобы ведущиеся поставки России баллистических ракет», – приводит ТАСС сообщение СВР.

    Провокаторы намеревались заявить, что именно такие боеприпасы и использовались в ходе «нанесения удара по детскому учреждению».

    Ранее в понедельник сообщалось, что Украина, по данным российских спецслужб, планировала инсценировать ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой ею территории.

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    16 сентября 2024, 09:52 • Новости дня
    Удар зафиксирован в пригороде Житомира, куда ВСУ переместились из-под Николаева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар зафиксирован в пригороде Житомира, куда переместились украинские военные из-под Николаева, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, два хороших удара получил пригород Житомира, куда переместились бандеровцы из-под Николаева, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что взрывы прогремели ночью в районе ж/д станции в Одессе, где находятся склады ВСУ.

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    16 сентября 2024, 23:42 • Новости дня
    ГТРК «Белгород» опровергла заявление Киева об убийстве военкора Коробова

    Tекст: Антон Антонов

    Военкор Александр Коробов находится в одной из больниц в Москве, сообщила директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова. Главное управление разведки Минобороны Украины утверждало, что Коробов убит.

    «Да, он в больнице», – приводит слова Власовой ТАСС.

    ГУР МО Украины в соцсетях заявило, что Коробов умер после того, как ему «проломили череп» в Белгороде. При этом не указывалось, кто на него напал, передает РБК.

    Ряд СМИ также сообщал, что Коробов якобы скончался после нападения.

    Напомним, в августе ряд СМИ сообщил о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Однако Поддубный в результате атаки украинского дрона в Курской области был только ранен, 13 сентября его выписали из больницы.

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    16 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    ФБР решило проверить заявления несостоявшегося убийцы Трампа о вербовке для ВСУ

    ФБР начало проверку сообщений о планах подозреваемого в покушении на Трампа Рута завербовать наемников для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Проводится проверка в связи с заявлениями Райана Рута, который подозревается в попытке покушения на Дональда Трампа, о планах завербовать наемников для отправки на Украину, сообщил специальный агент ФБР Джеффри Велтри.

    Велтри сообщил, что ФБР проверяет заявления СМИ и самого Рута «о том, что он хотел завербовать афганских солдат и других людей» для участия в боевых действиях на Украине. «ФБР направило несколько запросов в компании с просьбой предоставить данные о телефонах и аккаунтах субъекта в социальных сетях», – рассказал Велтри, добавив. что несколько ответов уже получено.

    Кроме того, ФБР «допросило семь гражданских свидетелей», сообщил Велтри. Начались допросы «членов семьи, друзей и бывших коллег подозреваемого», передает ТАСС.

    Минюст США сообщил, что Рут дважды привлекался к ответственности за преступления: «В 2002 году он совершил преступление в Северной Каролине и второе в марте 2010 году, поэтому не имел права владеть оружием», – передает РИА «Новости».

    Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено новое покушение. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом. Он сам пытался отправиться в Киев воевать, а когда ему отказали из-за возраста и отсутствия военной подготовки, занимался наймом бойцов для киевского режима.

    В вооруженных силах Украины признали, что Рут несколько раз связывался с ВСУ. При этом в ВСУ заявили, что Рут «предлагал ВСУ большое количество рекрутов из разных стран, но им было очевидно, что его предложения нереалистичны».

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    16 сентября 2024, 14:09 • Новости дня
    Пленный: Эвакуационные группы ВСУ не справляются с потоком погибших и раненых у Угледара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Счет потерь украинской армии под Угледаром в ДНР в последние несколько дней идет на десятки, эвакгруппы ВСУ не справляются с потоком погибших и раненых солдат, рассказал пленный военнослужащий 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, бывший полицейский Роберт Погорелов.

    По его словам, украинские военные с десятками погибших и раненых уже не справляются.

    «Пулевые, осколочные ранения. Я сам пытался вытаскивать ... Не все падали сразу... есть укрытия, где остаются погибшие и раненые, кто-то по рации передает: «трехсотый», «двухсотый», – передает ТАСС слова пленного.

     Он рассказал, что эвакуацией тел на этом участке фронта никто даже не занимается. Погорелов и все, кто находились на переднем крае, тоже оказались брошены, при этом большая часть людей погибла.

    Погорелову и нескольким другим украинским солдатам спасли жизнь российские военнослужащие.

    Ранее пленные украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, захваченные в Курской области, попросили Киев забрать их из плена как можно скорее.

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    Казахстан попытался отрезвить Шольца

    На переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россию нельзя победить. Астана поддерживает мирное урегулирование украинского кризиса по плану Китая и Бразилии. Как отмечают эксперты, Токаев понимает объективную реальность на поле боя и пытается донести эту точку зрения до европейских партнеров. Но услышит ли Шольц этот призыв? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным – и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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