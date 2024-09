NYP: Харрис избегает СМИ из-за синдрома самозванца

The New York Post: Харрис избегает СМИ из-за синдрома самозванца

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, по сообщениям газеты The New York Post, страдает от синдрома самозванца, что объясняет ее редкие контакты с представителями СМИ. Психиатр Кэрол Либерман, на которую ссылается издание, считает, что Харрис проявляет признаки тревожности, выраженные в ее хихиканье, гримасах и широких движениях рук. Эти проявления могут свидетельствовать о сомнениях в своей квалификации.

The New York Post указывает, что Харрис идет на антирекорд среди кандидатов в президенты по количеству интервью. В то время как ее соперник Дональд Трамп давал в три раза больше интервью, она предпочитает избегать общения со СМИ. Ранее Трамп назвал Харрис глупой за отказ от взаимодействия с прессой.

Термин «синдром самозванца» был введен в 1978 году психологом Паулиной Кланс. Люди, страдающие этим синдромом, считают свой успех результатом случайностей, а не собственных способностей. Это состояние связано с тревожностью и может негативно влиять на карьерное развитие и достижения в профессиональной сфере. Синдром проявляется особенно сильно в новых для человека ситуациях или при принятии новой роли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обошел по уровню поддержки Камалу Харис в пяти из семи колеблющихся штатах, согласно опросу Колледжа Эмерсон со ссылкой на данные New York Post. Опрос, проведенный газетой The New York Times и исследовательским институтом Siena College, также показал, что американцы считают Трампа более способным политиком в вопросе урегулирования конфликта на Украине, чем Харрис. Между тем, Трамп заявил на странице в соцсети Truth Social, что Харрис незаконно следит за ним.