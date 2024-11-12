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Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани
Заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани умер на Алтае
Заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани, посвятивший более 40 лет Алтайскому государственному театру для детей и молодежи и сыгравший более 100 театральных ролей, скончался в Барнауле на 83-м году жизни.
Заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани скончался на 83-м году жизни в Барнауле, передает РИА «Новости». Более 40 лет он посвятил работе в Алтайском государственном театре для детей и молодежи, где исполнил более ста театральных ролей. Артист оставил значительный след в театральной жизни региона и был известен как один из ведущих мастеров сцены.
Георгий Асатиани родился в Саратове, где с 12 лет начал участвовать в театральных постановках, выступая в хоре Саратовского театра оперы и балета имени Чернышевского. Позже он поступил в Театральное училище им. Слонова и параллельно работал в Саратовском областном театре кукол. В 1968 году вместе с группой выпускников и режиссером Владимиром Черниным Асатиани переехал в Барнаул, где начал выступления в Алтайском краевом театре юного зрителя.
За свои заслуги в театральном искусстве Георгий Асатиани был отмечен премией Ленинского комсомола Алтая в 1974 году, а в 1986 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Среди его известных ролей были Адуев в «Обыкновенной истории» Ивана Гончарова, Лосев в «Девочке и апреле» Тамары Ян, Сергей в «Обратном адресе» Анатолия Алексина, Алексей в «В добрый час» Виктора Розова, а также роли в таких спектаклях, как «Молодая гвардия» и «Маленькие трагедии».
Коллектив Молодежного театра Алтая выразил глубокие соболезнования близким и родным артиста. Прощание с Георгием Асатиани состоится 14 ноября в Алтайском похоронном доме.