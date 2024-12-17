У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.7 комментариев
WP: США грозит шатдаун 20 декабря из-за разногласий в конгрессе
WP сообщила о риске шатдауна США 20 декабря из-за бюджетных разногласий в конгрессе
США могут столкнуться с временной остановкой работы правительства 20 декабря из-за разногласий в конгрессе по статьям бюджета, сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники в Капитолии.
Разногласия в конгрессе касаются отдельных статей бюджета, которые необходимо урегулировать, чтобы избежать шатдауна. Главные законодатели продолжают попытки достичь двухпартийного компромисса, однако окончательное соглашение пока не достигнуто, передает РИА «Новости».
Если демократы и республиканцы не придут к соглашению по временной резолюции, с полуночи в субботу федеральные министерства и ведомства останутся без финансирования. В случае достижения сделки угроза шатдауна будет отложена до середины марта 2025 года. Основные причины разногласий связаны с поддержкой американских фермеров и расходами на восстановление рухнувшего моста в Балтиморе.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил включить 10 млрд долларов для помощи фермерам, однако республиканцы, представляющие сельскохозяйственные штаты, настаивают на обязательном включении этой меры в законопроект. Демократы, в свою очередь, требуют включения в резолюцию расходов на восстановление моста в Балтиморе, которые оцениваются в 2 млрд долларов. Обе стороны стремятся достигнуть компромисса, чтобы избежать кризиса.