Минпросвещения решило изменить список документов для приема в школы детей мигрантов

Tекст: Валерия Городецкая

Ведомство рассматривает изменение перечня документов, необходимых для зачисления детей мигрантов в школы, передает ТАСС.

В Минпросвещения также сообщили, что дети мигрантов смогут пройти тестирование на знание русского языка на бесплатной основе. Тестирование будет проводиться в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Ранее комитет Совета Федерации одобрил законопроект, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка и рекомендовал принять его на пленарном заседании 20 декабря.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил о необходимости ужесточать требования к мигрантам в России и подчеркнул, что правоохранительные органы должны следить за их уважением российских традиций.