Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.9 комментариев
Минпросвещения решило изменить список документов для приема в школы детей мигрантов
Минпросвещения рассматривает изменения в порядке приема детей мигрантов в школы в части определения необходимых для этого документов, сообщили в ведомстве.
Ведомство рассматривает изменение перечня документов, необходимых для зачисления детей мигрантов в школы, передает ТАСС.
В Минпросвещения также сообщили, что дети мигрантов смогут пройти тестирование на знание русского языка на бесплатной основе. Тестирование будет проводиться в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
Ранее комитет Совета Федерации одобрил законопроект, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка и рекомендовал принять его на пленарном заседании 20 декабря.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил о необходимости ужесточать требования к мигрантам в России и подчеркнул, что правоохранительные органы должны следить за их уважением российских традиций.