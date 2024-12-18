СФ поддержал запрет на прием детей мигрантов в школы без знания русского языка

Комитет СФ одобрил запрет на прием детей мигрантов в школы без знания русского языка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал законопроект, ограничивающий прием в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Законопроект будет представлен на утверждение палаты на ближайшем пленарном заседании, назначенном на 20 декабря.

Согласно предложенным изменениям, дети иностранных граждан смогут поступать в российские школы только при наличии документа, подтверждающего их законное проживание на территории России. Также обязательным условием станет успешное прохождение тестирования на знание русского языка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Государственной думе одобрили проект закона, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка, а председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что около 41% обучающихся в российских школах детей мигрантов не владеют русским языком.