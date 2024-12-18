Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
СФ поддержал запрет на прием детей мигрантов в школы без знания русского языка
Комитет СФ одобрил запрет на прием детей мигрантов в школы без знания русского языка
Комитет Совета Федерации одобрил законопроект, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, с рекомендацией принять его на пленарном заседании 20 декабря.
Как сообщает ТАСС, Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал законопроект, ограничивающий прием в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Законопроект будет представлен на утверждение палаты на ближайшем пленарном заседании, назначенном на 20 декабря.
Согласно предложенным изменениям, дети иностранных граждан смогут поступать в российские школы только при наличии документа, подтверждающего их законное проживание на территории России. Также обязательным условием станет успешное прохождение тестирования на знание русского языка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Государственной думе одобрили проект закона, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка, а председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что около 41% обучающихся в российских школах детей мигрантов не владеют русским языком.