Власти Казани объяснили причину громких хлопков в городе

Власти Казани объяснили громкие хлопки испытаниями на пороховом заводе

Tекст: Вера Басилая

В Казани раздаются громкие хлопки, которые связаны с проводимыми испытаниями на пороховом заводе. Администрация Кировского и Московского районов города уточнила, что это плановые мероприятия, которые будут продолжаться до 16:00 по московскому времени. Жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать, передает ТАСС.

В субботу в Казани зафиксированы восемь прилетов беспилотников. Шесть из них попали в жилые дома, однако, по предварительным данным, никто не пострадал. Власти не связывают эти события с испытаниями на заводе и подчеркивают, что ситуация находится под контролем.

Ранее утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

После атаки беспилотных летательных аппаратов очевидцы сообщили, что в Казани началась эвакуация жителей из поврежденных домов, где произошло возгорание, а также из школ.

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей Казани сохранять спокойствие на фоне атак дронов ВСУ.