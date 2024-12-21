Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.3 комментария
Власти Казани объяснили причину громких хлопков в городе
Власти Казани объяснили громкие хлопки испытаниями на пороховом заводе
В Казани слышны громкие хлопки, связанные с плановыми испытаниями на пороховом заводе, сообщили в администрации Кировского и Московского районов Казани.
В Казани раздаются громкие хлопки, которые связаны с проводимыми испытаниями на пороховом заводе. Администрация Кировского и Московского районов города уточнила, что это плановые мероприятия, которые будут продолжаться до 16:00 по московскому времени. Жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать, передает ТАСС.
В субботу в Казани зафиксированы восемь прилетов беспилотников. Шесть из них попали в жилые дома, однако, по предварительным данным, никто не пострадал. Власти не связывают эти события с испытаниями на заводе и подчеркивают, что ситуация находится под контролем.
Ранее утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.
После атаки беспилотных летательных аппаратов очевидцы сообщили, что в Казани началась эвакуация жителей из поврежденных домов, где произошло возгорание, а также из школ.
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей Казани сохранять спокойствие на фоне атак дронов ВСУ.