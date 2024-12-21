Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.2 комментария
Глава Татарстана обратился к жителям Казани из-за атак дронов ВСУ
Глава Татарстана Минниханов обратился к жителям Казани из-за атак дронов ВСУ
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей Казани сохранять спокойствие на фоне атак дронов ВСУ.
В своем Telegram-канале он обратился к жителям Казани с призывом не поддаваться панике на фоне атак дронов ВСУ.
Минниханов подчеркнул, что в регионе развернут оперативный штаб и все необходимые силы для обеспечения безопасности населения.
«Главное не поддаваться панике», – подчеркнул глава региона.
По его словам, в Казани развернуты места временного размещения и горячего питания. Правительство также работает над своевременным оповещением населения о местах эвакуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Казани произошли пожары, затронувшие три района города. Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением БПЛА на здание. Всего в городе зафиксировали восемь прилетов беспилотников. Жители Казани рассказали об эвакуации людей из пострадавших от атак БПЛА домов.