Глава Татарстана обратился к жителям Казани из-за атак дронов ВСУ

Глава Татарстана Минниханов обратился к жителям Казани из-за атак дронов ВСУ

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он обратился к жителям Казани с призывом не поддаваться панике на фоне атак дронов ВСУ.

Минниханов подчеркнул, что в регионе развернут оперативный штаб и все необходимые силы для обеспечения безопасности населения.

«Главное не поддаваться панике», – подчеркнул глава региона.

По его словам, в Казани развернуты места временного размещения и горячего питания. Правительство также работает над своевременным оповещением населения о местах эвакуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Казани произошли пожары, затронувшие три района города. Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением БПЛА на здание. Всего в городе зафиксировали восемь прилетов беспилотников. Жители Казани рассказали об эвакуации людей из пострадавших от атак БПЛА домов.