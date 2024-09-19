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Трамп опередил Харрис по уровню поддержки в колеблющихся штатах
NYP: Трамп опередил Харрис по уровню поддержки в колеблющихся штатах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обошел по уровню поддержки соперницу от демократов Камалу Харис в пяти из семи колеблющихся штатах, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на опрос Колледжа Эмерсон.
Согласно опросу, который проводился с 15 по 18 сентября, уровень поддержки Трампа в Джорджии составляет 50%, Харрис в этом штате поддерживают 47% опрошенных, пишет NYP, передают «Известия». Трамп также опережает Харрис в Аризоне и Висконсине (49% к 48% в обоих штатах), Неваде (48,4% к 47,7%) и Пенсильвании (48% к 47%), что дает ему 62 голоса избирателей.
Харрис обходит Трампа в Северной Каролине (49% к 48%) и Мичигане (49% к 47%), что дает ей 31 избирательный голос. Несмотря на заявления о поддержке Трампа, большинство избирателей в каждом штате считают, что победу на выборах одержит Харрис, пишет издание.
Ранее опрос, проведенный газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College, показал, что американцы считают Дональда Трампа более способным политиком в вопросе урегулирования конфликта на Украине, чем его соперницу Камалу Харрис.