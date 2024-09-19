Американцы посчитали, что Трамп лучше справится с конфликтом на Украине, чем Харрис

Клинтон предложила наказывать американцев тюрьмой за поддержку «русской пропаганды» за Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

«Я думаю, важно изобличить русских, как это сделал [прокурор Роберт] Мюллер, когда он предъявил обвинение многим россиянам, занимавшимся вмешательством в выборы в пользу Трампа еще в 2016 году, – приводит слова Клинтон RealClear Politics, – Но я также думаю, что есть американцы, которые занимаются такого рода пропагандой».

По мнению Клинтон, таких американцев нужно привлекать к гражданской или даже к уголовной ответственности, так как это «было бы лучшим сдерживающим фактором». «Потому что русские вряд ли, за исключением очень немногих случаев, когда-либо предстанут перед судом в Соединенных Штатах», – сказала она.

«Борьба с инакомыслием в США перешла на новый уровень. Хиллари Клинтон предлагает сажать американцев за неправильные посты. Свобода слова? Нет, не слышали», – прокомментировал заявление Клинтон политолог Павел Данилин. Подобные меры противоречат Конституции США и фактически являются цифровым геноцидом, указал он в своем Telegram-канале.

«Когда-то давно я читал Бжезинского о признаках тоталитарного государства. Тот оперировал практиками СССР и Третьего рейха, рассказывая, что это как раз и есть тоталитарные государства. Так вот, там признаков было 14. И Третий рейх подходил под 12, а СССР – под 11. На тот момент (2012 год) США, так же как и СССР, подходили под 11 признаков. Теперь – под 12», – написал политолог.

«Это очень, конечно, смешно, как работает «свобода слова», – отреагировала в Telegram политтехнолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. По ее словам, в целом Клинтон выступает с привычной риторикой в «адрес нас, проклятых русских, которые постоянно вмешиваются в американские выборы».

«А потом задумчиво добавляет: ну ладно русские... но если американцы это все репостят, их нужно преследовать. Административно, а может даже и уголовно. Будь бдителен, американец, не надо репостить что попало. Надежнее будет написать, что Камала Харрис – вдохновляющий лидер!» – иронизирует политолог.



При этом, отмечает Федорова, все открыто говорится в телеэфире: «Чтобы никто потом не жаловался, что их не предупреждали».