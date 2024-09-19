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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие доказывает веру в себя

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

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    19 сентября 2024, 15:35 • Новости дня

    Американцы посчитали, что Трамп лучше справится с конфликтом на Украине, чем Харрис

    Опрос, проведенный газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College, показал, что американцы считают Дональда Трампа более способным политиком в вопросе урегулирования конфликта на Украине, чем его соперницу Камалу Харрис.

    Среди опрошенных 51% заявили, что Трамп лучше справится с конфликтом, в то время как 43% отдали предпочтение Харрис, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявил, что Харрис незаконно следит за ним и его штабом.

    17 сентября 2024, 06:44 • Новости дня
    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа

    Секретная служба США сообщила, что подозреваемый в покушении на Трампа Рут не успел открыть огонь

    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа
    @ Martin County Sheriff’s Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил и. о. главы Секретной службы Рональд Роу.

    «Подозреваемый не имел прямой видимости, он не стрелял из своего оружия», – приводит слова Роу ТАСС.

    По словам Роу, Трампа проинформировали, что со стороны Секретной службы ему предоставлен «самый высокий» уровень защиты. Как заверил Роу, предпринимаемые ведомством меры «работают».

    Сам Трамп считает, что «Секретная служба отлично сделала свою работу». «Это было нечто. Но все кончилось хорошо», – заявил он.

    Напомним, по сообщениям СМИ, подозреваемый был замечен Секретной службой, когда «ствол его автомата был направлен через сетчатое ограждение» гольф-клуба «на одну лунку впереди того места, где играл Трамп». Стрелка попытались ликвидировать на месте, но он сбежал. Позднее он был задержан. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом.

    Коментарии (11)
    16 сентября 2024, 19:51 • Новости дня
    В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа

    CNN: Подозреваемый во втором покушении на Трампа связывался с ВСУ

    В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемый в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут несколько раз связывался с вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщили СМИ.

    Как пишет CNN со ссылкой на представителя командования сухопутными силами ВСУ, Рут «предлагал ВСУ большое количество рекрутов из разных стран, но им было очевидно, что его предложения нереалистичны». «Мы даже не ответили, отвечать было не на что», – добавил источник, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель подчеркнул, что Рут связывался с ними несколько раз.

    В понедельник суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подозреваемого в покушении на Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев.

    Коментарии (6)
    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 16:15 • Новости дня
    Трамп назвал число выстрелов в ходе совершенного на него покушения

    CNN: Трамп рассказал подробности совершенного на него покушения

    Трамп назвал число выстрелов в ходе совершенного на него покушения
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал детали покушения, совершенного на него в воскресенье.

    По словам Трампа, воскресным утром он играл в гольф с друзьями, когда вдруг раздались выстрелы, передает CNN.

    «Я играл в гольф с некоторыми из моих друзей, это было воскресным утром, и было очень мирно, очень прекрасная погода. И вдруг мы услышали выстрелы в воздух, и я думаю, что, вероятно, четыре или пять», – сообщил политик.

    Он рассказал, что выстрелы, которые они услышали, совершил агент Секретной службы, увидевший торчащий из кустов ствол ружья. По словам Трампа, злоумышленника удалось задержать благодаря женщине, которая увидела выбегающего из кустов подозреваемого и сфотографировала его автомобиль. Политик отметил, что «Секретная служба проделала отличную работу». Он также похвалил свидетельницу, сфотографировавшую машину стрелка.

    Ранее сообщалось, что подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут угрожал насилием в адрес президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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    17 сентября 2024, 10:16 • Новости дня
    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину

    Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут угрожал насилием в адрес Путина и Ким Чен Ына

    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину
    @ Martin County Sheriff's Office/REUTERS

    Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа Райан Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, вызывая обеспокоенность у работавшей в Киеве американской медсестры, которая в 2022 году сообщила о его поведении властям США.

    Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, действовал настолько неадекватно в своей поддержке Украины, что его поведение вызвало беспокойство у других американцев, передает The Wall Street Journal. В воскресенье Рут был задержан во Флориде после того, как сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине, направившему винтовку через забор гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп. Он пытался скрыться на черном Nissan, но был быстро задержан.

    Американская медсестра Челси Уолш рассказала изданию, что встречалась с Рутом в Киеве в 2022 году и была встревожена его угрозами насилия. Рут неоднократно заявлял о намерении убить Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также упоминал Трампа и действующего президента США Джо Байдена. Уолш, вернувшись в США, сообщила о своих опасениях в Таможенную и пограничную службу в аэропорту имени Даллеса. Она даже составила список людей, поведение которых казалось ей опасным, и Рут был в этом списке на первом месте.

    В 2023 году Уолш подала заявление в ФБР и Интерпол, но ответа не получила. Газета сообщает, что Госдепартамент был уведомлен о потенциальной опасности Рута. Бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс добавила, что Рут был известен среди волонтеров на Украине как «мошенник», и они предупреждали о нем других, чтобы те избегали контакта с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. В частности, обвинения включают хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Между тем очередная попытка покушения на Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США, что, по мнению американиста Малека Дудакова, связано с погружением страны в украинскую действительность.

    Коментарии (2)
    16 сентября 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео задержания подозреваемого в покушении на Трампа
    Опубликовано видео задержания подозреваемого в покушении на Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция округа Мартин американского штата Флорида обнародовала кадры, на которых запечатлено задержание мужчины, подозреваемого в нападении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

    Видео с нательной камеры полицейского появилось в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает Lenta.Ru.

    Напомним, накануне недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп, произошла стрельба.

    В понедельник суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на Трампа. В ВСУ признали, что несколько раз контактировали с Рутом.

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    18 сентября 2024, 03:40 • Новости дня
    Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве

    Time: Подозреваемый в покушении на Трампа Рут жил в казармах ВСУ

    Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве
    @ Martin County Sheriff's Office/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут «бомжевал» во время посещения Киева, жил в казармах украинских военных частей, пишет журнал Time.

    Источники издания сообщили, что Рут был по сути бездомным, в Киеве он вынужденно останавливался на базах или в казармах украинских военных частей, часто и эксцентрично появлялся в центре города, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала CNN, в своем самиздате под названием «Война на Украине, которую не выиграть» он рассказал о попытках вступить в ряды ВСУ. По его словам, его развернули из-за отсутствия опыта военной службы в 56 лет.

    Ранее суд в США предъявил обвинения  Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сообщалось также, что Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, он несколько раз связывался с ВСУ.

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    18 сентября 2024, 08:36 • Новости дня
    Маск заявил о риске тирании в США

    Илон Маск предупредил о тирании в США при проигрыше Дональда Трампа

    Маск заявил о риске тирании в США
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предприниматель Илон Маск выразил опасения, что поражение Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет страну к тирании, а Америка лишится настоящих выборов.

    Свое мнение он выразил на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), заявив, что если Трамп не будет избран, Америка «скатится в тиранию», передает ТАСС.

    Маск также предостерег, что в стране может не остаться настоящих выборов, если нынешнюю гонку проиграет кандидат от Республиканской партии. Известно, что предприниматель поддерживает Трампа, который принимает участие в предвыборной кампании, и регулярно критикует действующую администрацию президента.

    Ранее Маск заявил, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис «превзошла ожидания» во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, однако Трамп все же лучше справится с должностью.

    В свою очередь Трамп заявил, что в случае победы на выборах готов создать комиссию, которая под началом Илона Маска будет искать способы повышения эффективности правительства.

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    16 сентября 2024, 17:01 • Новости дня
    Байден попросил помочь Секретной службе США после второго покушения на Трампа
    Байден попросил помочь Секретной службе США после второго покушения на Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретная служба США «нуждается в помощи», так американский лидер Джо Байден прокомментировал вторую попытку покушения на республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа.

    Как указал Байден, «Секретной службе нужно больше помощи», передает РИА «Новости».

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

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    17 сентября 2024, 14:55 • Новости дня
    По телефону подозреваемого в покушении на Трампа вербовали наемников в ВСУ
    По телефону подозреваемого в покушении на Трампа вербовали наемников в ВСУ
    @ vk.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонный номер, принадлежащий Райану Уэсли Руту, подозреваемому в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, используется для вербовки наемников для Вооруженных сил Украины.

    Такая информация была выявлена корреспондентом ТАСС после проверки номера, связанного с Рутом. На указанном номере телефона в социальных сетях отвечает автоответчик, содержащий информацию о национальном волонтерском центре.

    Центр занимается отправкой бойцов на Украину и Тайвань. В сообщении также указано, что для связи с центром можно использовать популярные мессенджеры, такие как WhatsApp, Viber, Telegram, Signal и Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

    Сообщение автоответчика предлагает отправить голосовую запись для связи.

    Ранее суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сообщалось также, что Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, Рут несколько раз связывался с вооруженными силами Украины.

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    17 сентября 2024, 05:56 • Новости дня
    Белый дом обиделся на слова Маска об отсутствии покушений на Байдена

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Бейтс назвал слова Маска об отсутствии покушений на Байдена безответственными

    Белый дом обиделся на слова Маска об отсутствии покушений на Байдена
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Слова предпринимателя Илона Маска о том, что никто не пытался убить президента США Джо Байдена, являются безответственными, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

    «Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем», – приводит слова Бейтса РИА «Новости».

    Бейтс счел «риторику» Маска «безответственной» и заявил, что в США не должно быть места политическому насилию или любой другой его форме.

    Секретная служба США сообщила, что в курсе заявления Маска, но «не комментирует вопросы о разведывательных сведениях, касающихся безопасности». В Секретной службе заверили, что расследуют любые «угрозы, касающиеся лиц под охраной» ведомства, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Напомним, после того, как стало известно о второй попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «И никто не пытается совершить покушение на Байдена или Камалу». Его заявление вызвало критику, позднее Маск удалил данное сообщение.


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    16 сентября 2024, 18:40 • Новости дня
    В США предъявили обвинения подозреваемому в покушении на Трампа
    В США предъявили обвинения подозреваемому в покушении на Трампа
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщили СМИ.

    Как пишет CNN, подозреваемому предъявлены обвинения по двум пунктам, связанным с огнестрельным оружием. Отмечается, что в число обвинений входит хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером, передает ТАСС.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что установление связей Райана Уэсли Рута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, с Украиной должно быть головной болью спецслужб США, а не Кремля.

    Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подозреваемого в покушении на Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев.

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы.

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    17 сентября 2024, 11:34 • Новости дня
    Трамп назвал риторику Байдена и Харрис причиной покушений на его жизнь
    Трамп назвал риторику Байдена и Харрис причиной покушений на его жизнь
    @ CNP/Global Look Press

    На фоне обсуждений новой попытки покушения на его жизнь Дональд Трамп обвинил Джо Байдена и Камалу Харрис в использовании риторики, способствующей насилию, подчеркивая, что их действия подрывают безопасность и стабильность США.

    Дональд Трамп обвинил риторику президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в том, что она стала причиной возможной попытки покушения на его жизнь, передает The Washington Post. В интервью Fox News Трамп заявил, что именно они «разрушили страну», в то время как он «пытается ее спасти».

    Трамп также выразил благодарность агентам, которые его защищали, и сообщил, что Байден позвонил ему, чтобы убедиться в его безопасности. Тем не менее он продолжил критиковать Байдена и Харрис за их политическую позицию, обвинив их в создании атмосферы ненависти и недоверия.

    Полиция арестовала 58-летнего Райана Уэсли Рута после того, как он нацелил ружье через забор гольф-клуба, где играл Трамп. ФБР расследует этот инцидент как покушение на убийство. Харрис и Байден осудили любые формы политического насилия и выразили радость, что Трамп остался невредим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту в совершении второго покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, включая хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. На фоне этого, очередная попытка покушения на Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США, что, по мнению эксперта Малека Дудакова, является следствием погружения страны в украинскую действительность. В ответ на слова предпринимателя Илона Маска о том, что никто не пытался убить президента Джо Байдена, заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс назвал это заявление безответственным.

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    16 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    ФБР решило проверить заявления несостоявшегося убийцы Трампа о вербовке для ВСУ

    ФБР начало проверку сообщений о планах подозреваемого в покушении на Трампа Рута завербовать наемников для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Проводится проверка в связи с заявлениями Райана Рута, который подозревается в попытке покушения на Дональда Трампа, о планах завербовать наемников для отправки на Украину, сообщил специальный агент ФБР Джеффри Велтри.

    Велтри сообщил, что ФБР проверяет заявления СМИ и самого Рута «о том, что он хотел завербовать афганских солдат и других людей» для участия в боевых действиях на Украине. «ФБР направило несколько запросов в компании с просьбой предоставить данные о телефонах и аккаунтах субъекта в социальных сетях», – рассказал Велтри, добавив. что несколько ответов уже получено.

    Кроме того, ФБР «допросило семь гражданских свидетелей», сообщил Велтри. Начались допросы «членов семьи, друзей и бывших коллег подозреваемого», передает ТАСС.

    Минюст США сообщил, что Рут дважды привлекался к ответственности за преступления: «В 2002 году он совершил преступление в Северной Каролине и второе в марте 2010 году, поэтому не имел права владеть оружием», – передает РИА «Новости».

    Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено новое покушение. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом. Он сам пытался отправиться в Киев воевать, а когда ему отказали из-за возраста и отсутствия военной подготовки, занимался наймом бойцов для киевского режима.

    В вооруженных силах Украины признали, что Рут несколько раз связывался с ВСУ. При этом в ВСУ заявили, что Рут «предлагал ВСУ большое количество рекрутов из разных стран, но им было очевидно, что его предложения нереалистичны».

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    17 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    Клинтон предложила наказывать американцев тюрьмой за поддержку «русской пропаганды» за Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американцы, которые транслируют «русскую пропаганду» в поддержку Трампа, должны подвергаться уголовному преследованию, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире телеканала MSNBC.

    «Я думаю, важно изобличить русских, как это сделал [прокурор Роберт] Мюллер, когда он предъявил обвинение многим россиянам, занимавшимся вмешательством в выборы в пользу Трампа еще в 2016 году, – приводит слова Клинтон RealClear Politics, – Но я также думаю, что есть американцы, которые занимаются такого рода пропагандой».

    По мнению Клинтон, таких американцев нужно привлекать к гражданской или даже к уголовной ответственности, так как это «было бы лучшим сдерживающим фактором». «Потому что русские вряд ли, за исключением очень немногих случаев, когда-либо предстанут перед судом в Соединенных Штатах», – сказала она.

    «Борьба с инакомыслием в США перешла на новый уровень. Хиллари Клинтон предлагает сажать американцев за неправильные посты. Свобода слова? Нет, не слышали», – прокомментировал заявление Клинтон политолог Павел Данилин. Подобные меры противоречат Конституции США и фактически являются цифровым геноцидом, указал он в своем Telegram-канале.

    «Когда-то давно я читал Бжезинского о признаках тоталитарного государства. Тот оперировал практиками СССР и Третьего рейха, рассказывая, что это как раз и есть тоталитарные государства. Так вот, там признаков было 14. И Третий рейх подходил под 12, а СССР – под 11. На тот момент (2012 год) США, так же как и СССР, подходили под 11 признаков. Теперь – под 12», – написал политолог.

    «Это очень, конечно, смешно, как работает «свобода слова», – отреагировала в Telegram политтехнолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. По ее словам, в целом Клинтон выступает с привычной риторикой в «адрес нас, проклятых русских, которые постоянно вмешиваются в американские выборы».

    «А потом задумчиво добавляет: ну ладно русские... но если американцы это все репостят, их нужно преследовать. Административно, а может даже и уголовно. Будь бдителен, американец, не надо репостить что попало. Надежнее будет написать, что Камала Харрис – вдохновляющий лидер!» – иронизирует политолог. 

    При этом, отмечает Федорова, все открыто говорится в телеэфире: «Чтобы никто потом не жаловался, что их не предупреждали».

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    17 сентября 2024, 00:28 • Новости дня
    Байден не смог дозвониться до Трампа

    Байден сообщил о неудачной попытке дозвониться до Трампа после второго покушения на экс-президента США

    Байден не смог дозвониться до Трампа
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден сообщил, что пытался дозвониться до кандидата в президенты США Дональда Трампа после того, как на Трампа было совершено новое покушение, но связаться с экс-президентом страны не удалось.

    Слова Байдена приводит пресс-пул Белого дома. Байден заявил, что Трамп оказался «недоступен». Президент США сказал, что попытается связаться с Трампом повторно. «Они не связались, но он (Байден) звонил», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Белого дома.

    Журналисты также опубликовали запись, на которой Байден отвечает на вопрос о звонке, но на ней слова Байдена неразборчивы. Пресс-пул отметил, что Байден отвечал журналистам «издалека», передает ТАСС.

    Напомним, на Трампа было совершено новое покушение. В июле, после первого покушения на Трампа, между действующим и бывшим президентами США состоялся телефонный разговор.

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    Теплая осень угрожает будущему урожаю пшеницы

    Уникально теплая осенняя погода в европейской части России создает проблемы для будущего урожая пшеницы. Российские фермеры на данный момент посеяли самый низкий показатель озимых культур за более чем десятилетие, посчитали в ИКАР. Почему это ставит под угрозу и урожай озимых, и урожай яровых культур? Подробности

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    Патриотизм и выбор россиян стал более конкретным

    Тренды, заложенные в рамках осеннего голосования 2024 года, могут лечь в основу избирательных кампаний 2025 и 2026 годов. При сохранении сплоченности граждане демонстрирует запрос на решение конкретных проблем, а цифровизация голосования набирает обороты, говорится в совместном докладе консалтинговой группы «Полилог» и Центра политической конъюнктуры об итогах российских выборов 2024 года. Подробности

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    Как Россия улучшает оружие для спецоперации

    Новейшие беспилотники и улучшенные средства борьбы с ними, артиллерийские установки мирового уровня и корабли с гиперзвуковым оружием – все это только малая часть образцов, поставленных Российской армии в текущем году. Как прямо сейчас вносят вклад в победу в СВО российские оружейники, отмечающие 19 сентября свой профессиональный праздник? Подробности

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    Украинский боксер-чемпион пропустил польский удар

    Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик не смог ничего противопоставить службе безопасности одного из польских аэропортов. Почему Усик был задержан и отпущен только после личного вмешательства Владимира Зеленского? И это не просто случайный инцидент, а симптом глубокого конфликта между Варшавой и киевским режимом. О чем идет речь? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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