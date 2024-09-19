Трамп заявил, что Харрис незаконно следит за ним и его штабом

Tекст: Константин Сергеев

«Она и ее компания незаконно ведут слежку за мной. Уйдет ли Камала с позором из политики?» – приводит ТАСС слова Трампа.



Кандидат в президенты таким образом дал оценку высказываниям спецслужб США о том, что похитить документы из его штаба могли иранские хакеры. Как отметил Трамп, Иран также передавал полученную информацию команде Харрис.

Американские спецслужбы утверждают, что иранские хакеры похитили внутренние документы в избирательном штабе Трампа и отправили их СМИ, а также лицам, связанным с нынешним американским лидером Джо Байденом.

Как ранее в четверг сообщалось, иранцы совершили «реальное вмешательство» в ход американских выборов, заявил Дональд Трамп.