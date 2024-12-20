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    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    19 комментариев
    20 декабря 2024, 22:55 • Новости дня

    Путин провел встречу с Матвиенко в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщают информационные агентства.

    «Валентина Ивановна, как год заканчивается?» – спросил глава государства. Матвиенко доложила в ответ о результатах работы Совета Федерации в осеннюю сессию, передает РИА «Новости».

    Также Путин поздравил спикера с наступающим Новым годом. Он попросил Матвиенко передать сенаторам слова благодарности за работу, передает ТАСС.

    Напомним, накануне Путин по видеосвязи обсудил работу Госдумы с ее председателем Вячеславом Володиным. В августе президент принял Матвиенко и Володина в Кремле.


    20 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества, соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Государственного совета.

    Это решение связано с грядущим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, пояснил Путин.

    «В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев: и участников специальной военной операции сегодня, и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – приводит Telegram-канал Кремля слова президента.

    Напомним, 2024 год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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    20 декабря 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Русскому миру объявлена война
    Путин: Русскому миру объявлена война
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в стране подтвердил, что русскому миру объявлена война.

    Путин заявил, что «русскому миру объявлена война», передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало на заседании Госсовета, где рассматривались вопросы поддержки семей в России.

    «Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», – заявил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

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    20 декабря 2024, 19:55 • Видео
    В Евросоюзе отменили «победу Украины»

    Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

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    20 декабря 2024, 13:28 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию Запада на предложение Путина о «технологичной дуэли»

    Спикер МИД Захарова призвала Запад оценить условия, которые предлагает другим странам

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на реакцию Запада на предложение президента Владимира Путина о проведении «высокотехнологичной дуэли» с использованием системы «Орешник», напомнив о западной риторике ударов «вглубь России».

    В своем Telegram-канале дипломат выступила с критикой реакции западных стран на предложение Путина провести так называемую высокотехнологичную дуэль.

    Захарова, комментируя данное предложение, обратила внимание на то, что риторика западных лидеров часто включает обсуждение ударов «вглубь России», и что это не вызывает у них шока или возмущения.

    «Каждый день западные лидеры рассуждают об ударах «вглубь России». И ведь никто не падает в обморок от подобных заявлений», – отметила она.

    Также спикер МИД подчеркнула, что такая риторика о «нанесении России стратегического поражения» уже укоренилась в менталитете НАТО и выделяются миллиарды на ее реализацию.

    В связи с этим Захарова предложила западным лидерам задуматься, каково жить в тех же условиях, которые они готовы предложить другим.

    Накануне в ходе пресс-конференции Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для удара «Орешником». Зарубежные СМИ обратили внимание на это предложение Путина, считая его ответом на скептицизм относительно возможностей «Орешника».

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    20 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство России итальянскому режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Джанкарло дель Монако, итальянскому оперному режиссеру и сыну знаменитого тенора Марио дель Монако.

    Джанкарло дель Монако, родившийся в 1943 году в Венеции, дебютировал в 1991 году в Метрополитен-опере с постановкой оперы «Девушка с Запада» Джакомо Пуччини, передает ТАСС.

    За свою карьеру он осуществил более ста постановок в наиболее известных театрах мира. Среди его работ – опера Джузеппе Верди «Риголетто», премьера которой состоялась в ноябре этого года в Большом театре. Дель Монако также известен как режиссер-постановщик и сценограф данной оперы.

    В октябре Владимир Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману.

    Ранее итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий события специальной военной операции на Украине, обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство из-за преследований на родине.

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    20 декабря 2024, 00:46 • Новости дня
    Путин перечислил основные направления работы спецслужб России

    Путин призвал спецслужбы России серьезно повысить качество работы по всем основным направлениям

    Путин перечислил основные направления работы спецслужб России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Поскольку Россия сталкивается с целым рядом серьезных вызовов, спецслужбы должны серьезно повысить качество работы по всем основным направлениям, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что борьба с терроризмом по-прежнему является «ключевой задачей», требующей «работать предельно собранно и жестко». Также он указал, что необходимо уделять особое внимание «защите стратегических военных и гражданских объектов»

    «Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки, в первую очередь военной», – сказал глава государства. Он указал на необходимость «четких и системных» действий в войсках, «особенно в частях, участвующих в специальной военной операции».

    Путин заявил, что нужно «оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей».

    Кроме того, он обратил внимание на особые требования к Пограничной службе ФСБ, которая должна продолжить наращивание «технической оснащенности и мобильности погранорганов», а также укреплять «взаимодействие с армейскими частями» и другими силовиками.

    Путин подчеркнул зависимость безопасности общества от борьбы с экстремизмом и недопустимость разжигания национальной розни и религиозной нетерпимости. Также он призвал «более активно и наступательно бороться с преступлениями в сфере экономики».

    Президент указал на необходимость обеспечить «бесперебойную работу систем государственного и военного управления», а также «надежное контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК и всего процесса работы над нашими перспективными системами вооружений».

    Напомним, Путин поздравил сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности, отметив тех, кто работает в Донбассе и в Новороссии, приграничных регионах, а также «по линии наших разведывательных структур, добывающих ценную информацию».

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    20 декабря 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин предложил распространить льготы Героев Труда на матерей-героинь
    Путин предложил распространить льготы Героев Труда на матерей-героинь
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уравнять социальные гарантии для женщин, имеющих почетное звание «Мать-героиня».

    На заседании Государственного совета, посвященном поддержке семей, Путин отметил, что матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда, но материальное обеспечение у них различается. Он подчеркнул, что необходимо устранить эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты на женщин с этим высоким званием.

    «Матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание «Мать-героиня». Безусловно, они этого достойны», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле в пятницу состоится заседание Государственного совета, на котором президент Владимир Путин подведет итоги Года семьи, а также будут обсуждены дальнейшие шаги по поддержке семей в России.

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    20 декабря 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье в ряде регионов

    Путин предложил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в ряде регионов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета предложил распространять льготную семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в регионах, где малодоступно новое строительство.

    «Считаю, что можно было бы добавить еще одну новацию. Сегодня семейная ипотека действует только в случае приобретения нового жилья. Она не действует на вторичном рынке», – сказал глава государства, напомнив, что эта мера задумывалась таким образом, чтобы одновременно поддержать и строительный сектор, передает ТАСС.

    «Я все-таки считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке, но давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок тех населенных пунктов, где практически не строится новое жилье», – подчеркнул российский лидер.

    В четверг Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет. Кроме того, российский лидер заявил, что в России число женщин детородного возраста сократилось на 30%. Он подчеркнул важность поддержки семей и отметил, что свыше 10 млн детей и 320 тыс. беременных уже получают пособия.

    Позже Минфин России, следуя поручению Путина, решил разработать изменения в программе семейной ипотеки, убрав механизм лимитов.

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    20 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Путин наградил орденами Верника, Преснякова и Харатьяна

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин наградил народных артистов РФ Игоря Верника, Владимира Преснякова и Дмитрия Харатьяна орденами за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

    Указ о награждении опубликован на сайте правовой информации. В документе отмечается, что президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ Игоря Верника орденом «За заслуги в культуре и искусстве», передает ТАСС.

    Орден Дружбы вручат народному артисту РФ Дмитрию Харатьяну. В указе президента подчеркивается вклад Харатьяна в развитие отечественной культуры и искусства, а также его многолетняя плодотворная деятельность. Глава государства также наградил певца Владимира Преснякова орденом Почета.

    Кроме того, стало известно о присвоении звания заслуженного артиста РФ Сергею Барышеву, известному по роли майора Винокурова в телесериале «Тайны следствия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, в Москве прошла церемония вручения Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ» за достижения в науке и инженерии.

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    20 декабря 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин поручил решить проблему доступности авиаперелетов для многодетных семей

    Путин поручил решить проблему доступности авиаперелетов для многодетных семей к январю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству найти решение проблемы дорогих авиаперелетов для многодетных семей до 14 января.

    На заседании Госсовета, посвященном поддержке семей, глава государства подчеркнул, что многие семьи сталкиваются с трудностями при покупке билетов на самолет, передает РИА «Новости».

    «Для многих семей покупка билетов стала большой проблемой. Далеко не все могут себе позволить полететь на самолете в отпуск, отдохнуть на море и в других местах нашей страны», – сказал Путин.

    В связи с этим президент поручил правительству найти пути решения этой проблемы до 14 января. Он отметил, что необходимо сделать авиабилеты более доступными, чтобы семьи могли свободно путешествовать по стране и отдыхать на ее курортах.

    В ходе прямой линии в четверг Путин настоятельно потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от предоставления льгот на билеты через манипуляции с тарифами.

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    20 декабря 2024, 10:51 • Новости дня
    Генпрокуратура исключила из платежей за ЖКХ необоснованные услуги на 7 млрд рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генпрокурор Игорь Краснов сообщил об исключении услуг на сумму более 7 млрд рублей из тарифов ЖКХ как необоснованных, указав на проблемы с инвестпрограммами энергокомпаний.

    Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что за последние два года из тарифов энергокомпаний были исключены необоснованные услуги на сумму более 7 млрд рублей, сообщает ТАСС. По его словам, данные услуги неправомерно включались в тарифы как якобы оказанные гражданам или как инвестиционные программы, которые не были завершены.

    Краснов отметил, что по материалам Генпрокуратуры в связи с хищениями и злоупотреблениями возбуждено более 280 уголовных дел. «Мною дано поручение в каждом конкретном случае принимать комплексные меры для обеспечения бесперебойной работы коммунальных систем», – подчеркнул Краснов.

    Кроме того, генпрокурор поручил прокурорам усилить надзор за соблюдением прав граждан в сфере ЖКХ. Он сообщил о договоренности с правительством выработать конкретные меры для уменьшения подобных проблем.

    В другой части своего выступления Краснов упомянул о поручении прокурорам следить за ценами на продукты, особенно перед Новым годом. Он подчеркнул, что необоснованное повышение цен должно пресекаться, особенно на социально значимые товары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генпрокурор России Игорь Краснов отметил, что учителей в школах перегружают составлением отчетов для статистики, из-за чего страдает образовательный процесс, также Краснов потребовал от Минпросвещения России навести порядок в вопросах учебных пособий для школ и сообщил, что в 2024 году в России по материалам прокуратуры возбудили уголовные дела о хищениях на сумму более 4,5 млрд рублей при реализации национальных проектов.

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    20 декабря 2024, 00:27 • Новости дня
    Путин поздравил спецслужбы с профессиональным праздником

    Путин поздравил сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности, отметив тех, кто работает в Донбассе и в Новороссии, приграничных регионах, а также «по линии наших разведывательных структур, добывающих ценную информацию».

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, заявил, что сотрудники спецслужб «твердо стоят на страже национальных интересов России», защищают «общество и государство от внутренних и внешних угроз». Он подчеркнул, что органы безопасности всегда были «верной, прочной опорой» России.

    «И сегодня наш долг – вспомнить славный и героический путь отечественных спецслужб, почтить память ветеранов, которые спасали жизни людей, защищали свободу и независимость нашей страны, в том числе внесли огромный вклад в Победу над нацизмом, 80-летие которой мы торжественно отметим в мае наступающего года», – сказал президент.

    Он отметил, что новые поколения сотрудников продолжают и совершенствуют «традиции своих предшественников».

    «От имени граждан России благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, за верность долгу и высокую самоотдачу, за стремление максимально эффективно выполнить поставленные задачи», – сказал Путин.

    Отдельно он поблагодарил тех, кто работает в «Донбассе и в Новороссии, на линии боевого соприкосновения и в приграничных регионах», а также «участвует в эффективных рейдах в тылу противника, по линии наших разведывательных структур добывает ценную информацию».

    Напомним, в 2023 году Путин в поздравлении сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности заявил о необходимости «жестко пресекать» попытки спецслужб Запада дестабилизировать ситуацию в стране.

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    20 декабря 2024, 10:37 • Новости дня
    Антифрод-системы остановили 1,2 млрд звонков от мошенников

    Антифрод-системы операторов связи помогли предотвратить 1,2 млрд мошеннических звонков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Антифрод-системы сотовых операторов помогли предотвратить 1,2 млрд мошеннических звонков россиянам, заявил Генпрокурор Игорь Краснов.

    Антифрод-системы сотовых операторов помогли предотвратить 1,2 млрд мошеннических звонков россиянам, сообщает ТАСС.

    Генеральный прокурор Игорь Краснов отметил успех в борьбе с телефонными мошенниками и рассказал о привлечении операторов к ответственности за пропуск подменного трафика. Это стало возможным благодаря внедрению антифрод-систем и запрету на продажу анонимных сим-карт, что также способствует снижению числа мошеннических действий.

    Краснов подчеркнул значимость профилактической работы среди населения, чтобы граждане не поддавались на обманные звонки мошенников. Генпрокуратура активно оспаривает кредиты, которые граждане берут под давлением мошенников. В настоящее время доля IT-преступлений, таких как телефонное мошенничество, составляет 40% от общего количества совершаемых преступлений в России.

    Также на заседании Совета Федерации единогласно было принято постановление о признании консультаций по кандидатуре Игоря Краснова на пост генерального прокурора состоявшимися. Документ будет немедленно направлен президенту РФ Владимиру Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генпрокурор Игорь Краснов отметил, что учителей в школах перегружают составлением отчетов для статистики, из-за чего страдает образовательный процесс, также он потребовал от Минпросвещения России навести порядок в вопросах учебных пособий для школ, а в 2024 году в России по материалам прокуратуры возбудили уголовные дела о хищениях на сумму более 4,5 млрд рублей при реализации национальных проектов.

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    20 декабря 2024, 10:55 • Новости дня
    Медведев: Путин продемонстрировал уверенность и спокойствие в ходе прямой линии

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин во время прямой линии показал уверенность и спокойствие, демонстрируя предельную вежливость и корректность в общении с гражданами, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что президент России отвечал на вопросы с характерной для него выдержкой и спокойствием, что было высоко оценено многими зрителями и экспертами.

    Медведев отметил, что риторика некоторых зарубежных политиков привлекла внимание из-за своей агрессивности. Так, один из них направил оскорбления в адрес избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув свою позицию против переговоров с Россией. Этот жест был воспринят как демонстрация недовольства и желания продолжать конфронтацию.

    Путин в свою очередь отметил, что переговоры будут возможны только с легитимным главой соседнего государства.

    Накануне президент в прямом эфире подвел итоги года, ответив на вопросы жителей страны, а также журналистов – в том числе из недружественных стран.

    «Итоги года» продлились более четырех часов, а большая часть вопросов касалась спецоперации и поддержки ее участников. Как отмечают эксперты, президент был готов к самым непростым вопросам, но главным его посылом стали слова, что он воспринимает Россию как одну большую семью.

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    20 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    Депутат: Ситуация с миграцией будет решена, как когда-то с бумажной бюрократией

    Депутат Матвейчев: В России не должно быть нелегальной миграции

    Депутат: Ситуация с миграцией будет решена, как когда-то с бумажной бюрократией
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Кто-то не верил, что можно победить бумажную бюрократию, а сегодня мы имеем многофункциональные центры – МФЦ. Так же надо навести порядок и с мигрантами», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. По его словам, необходимые законы приняты и вскоре ситуация улучшится. В четверг президент Путин рамках «Итогов года» ответил на вопросы журналистов и граждан. Среди тем была и миграционная политика.

    «Вопрос миграционной политики является довольно сложным и сильно тревожит общество. Но президент, как ответственный руководитель, прежде всего выступает за межнациональный мир в многонациональной стране. В то время как наши недруги хотят расшатать этот вопрос, используя проблему мигрантов», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Надо четко понимать, что нелегальной миграции в России не должно быть. И мы намерены бороться с таким явлением. Силовики уже получили задание работать в этом направлении», – продолжил депутат. По словам Матвейчева, чем технологичнее экономика, «тем меньше в ней требуется неквалифицированной рабочей силы».

    «Но такая экономика с неба не падает, она возникает постепенно, в результате целенаправленных усилий. Нет волшебной палочки, чтобы завтра решить все проблемы», – считает спикер.

    «Кто-то не верил, что можно победить бумажную бюрократию, а сегодня мы имеем многофункциональные центры – МФЦ. Так же надо навести порядок и с мигрантами. В Госдуме приняты законы, которые скоро начнут действовать, и ситуация начнет улучшаться», – пояснил Матвейчев.

    Парламентарий также отметил усилия государства по возвращению соотечественников. По его словам, работа с ними должна выстраиваться таким образом, чтобы у желающих вернутся в Россию не возникало трудностей.

    В четверг президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами и жителями страны ответил на вопросы, которые касались в том числе миграционной политики. По мнению президента, чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, «нужно повышать производительность труда, нужно вводить и использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированных рабочих рук».

    Кроме того, президент предложил развивать в странах, откуда в основном приезжают люди на заработки в Россию, сеть русских школ. «Нужно вместе с нашими партнерами в некоторых странах, прежде всего, конечно, речь идет о странах Центральной Азии, работать над тем, чтобы людей к этому готовить. То есть развивать там сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу, с традициями, с культурой, с требованиями российского закона и, конечно, ужесточать требования к тем, которые находятся на нашей территории, – требования к тому, чтобы они уважали людей, в среде которых они появляются и живут. И это, конечно, дело правоохранительных органов», – добавил глава государства.

    Путин также предложил создать в рамках МВД «отдельное мощное подразделение» по вопросам миграции.

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    20 декабря 2024, 19:38 • Новости дня
    Дипломат: Россия отстаивает свои позиции в мире, не претендуя на чужой суверенитет

    Дипломат Долгов: Россия стала неизмеримо сильнее, к Москве прислушиваются и учитывают ее интересы

    Дипломат: Россия отстаивает свои позиции в мире, не претендуя на чужой суверенитет
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «На «Прямой линии» президент послал Вашингтону и Брюсселю очень важный сигнал: Россия не будет поступаться собственными интересами. Этот тезис он подкрепил и предложением о «высокотехнологичной дуэли» с использованием «Орешника», – сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Напомним, в четверг состоялись «Итоги года» с Владимиром Путиным. Свои вопросы задали и журналисты из недружественных стран.

    «Во время подведения итогов 2024 года Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свои ораторские способности. На каждый вопрос он отвечал четко и по делу, быстро переключался с военной тематики на экономическую и любую иную. Его не сбили даже откровенно провокационные заявления со стороны западных журналистов», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Конечно, в высказываниях корреспондентов США и Британии наш президент не услышал ничего нового. Они как всегда достаточно линейно пытались отработать «генеральную линию партии». Им было важно выбить Путина из колеи. Но лидер России сумел поставить их на место», – акцентирует он.

    «Он отвечал западным журналистам спокойно и уверенно. Глава государства четко разъяснил западным корреспондентам, что Москве нечего стесняться. За прошедшие десятилетия страна окрепла. Она стала неизмеримо сильнее и обрела настоящий суверенитет. Нас уважают, к нам прислушиваются, а наши интересы учитывают», – считает собеседник.

    «И в этом немалая заслуга Путина. Россия отстаивает свои позиции, при этом не претендуя на суверенитет других участников международных отношений. Данный факт выгодно отличает нас от тех же США. Именно поэтому все больше государств выступают за наращивание сотрудничества с Москвой», – отмечает дипломат.

    «На «Прямой линии» президент послал Вашингтону и Брюсселю очень важный сигнал: Россия не будет поступаться собственными интересами. Этот тезис он подкрепил и предложением о «высокотехнологичной дуэли» с использованием «Орешника», – заключил Долгов.

    Напомним, в четверг состоялась «Прямая линия» с Владимиром Путиным. В течение четырех с половиной часов глава государства отвечал на вопросы простых россиян и общался с журналистами. В их числе были и представители западных изданий.

    Так, корреспондент NBC Кир Симмонс заявил, что под руководством Путина Россия якобы ослабла, а также потерпела поражение в Сирии. Президент ответил представителю британского телеканала знаменитой цитатой Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Он также подчеркнул, что Россия становится по-настоящему суверенным актором международных отношений.

    Что касается Сирии, лидер страны напомнил, что целью действий ВС России было недопущение создания в республике террористического анклава – и эта цель достигнута. При этом Москва рассчитывает на мир и спокойствие в республике и пытается поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта.

    Незадолго до окончания трансляции корреспондент британской BBC спросил Путина о том, выполнил ли он завет первого президента страны Бориса Ельцина «беречь Россию». Глава государства ответил положительно, подчеркнув, что при нем страна отошла от «края пропасти».

    Говоря о военно-технических достижениях страны, Путин поделился новыми подробностями о ракете «Орешник». В ответ на сомнения западных экспертов о ее эффективности Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века». «Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. Посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об основных темах, озвученных Путиным в рамках «Прямой линии».

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