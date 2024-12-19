Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.9 комментариев
Путин провел встречу с Володиным
Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Володин рассказал президенту об итогах законотворческой деятельности в осеннюю сессию, а также в завершающемся календарном году. Глава государства поблагодарил депутатов Госдумы за проделанную работу, говорится в Telegram-канале Кремля.
«Хочу вас поблагодарить – я видел, что работа идет напряженно. Госдума реагирует, причем живо реагирует, на требования времени, на то, что нам нужно в оперативном режиме», – сказал Путин.
Напомним, пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина продлилась 4 часа 27 минут. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высоко оценил содержание и разнообразие обсуждаемых тем.