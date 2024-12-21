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Пассажиры задержанного рейса из Москвы в Египет разместились в гостинице
Рейса Al Masria Universal из Москвы в Египет из-за неисправности задержали на сутки
Пассажиров рейса Москва – Шарм-эш-Шейх, задержанного более чем на сутки, разместили в гостинице, им предоставили питание и напитки, а также компенсации за самостоятельное расселение.
Пассажиров рейса авиакомпании Al Masria Universal из Москвы в Шарм-эш-Шейх, задержанного более чем на сутки из-за технической неисправности, разместили в гостинице, передает ТАСС со ссылкой на Шереметьево.
Людям предоставили питание и напитки, а также компенсацию затрат на самостоятельное размещение.
Ситуация вызвала недовольство пассажиров, которые ночью пытались помешать посадке путешественникам следующего рейса в Шарм-эш-Шейх, сообщали Telegram-каналы. В результате Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль. На рейс зарегистрированs 218 человек, которые должны вылететь на резервном самолете в 18.50 по московскому времени 21 декабря.
Технические специалисты продолжают работать над устранением неисправности воздушного судна, находящегося на стоянке аэропорта Шереметьево. АТОР отметила, что рейс будет выполнен на резервной машине, и все пассажиры смогут добраться до конечного пункта назначения.