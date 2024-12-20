Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.0 комментариев
Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества, соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Государственного совета.
Это решение связано с грядущим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, пояснил Путин.
«В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев: и участников специальной военной операции сегодня, и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – приводит Telegram-канал Кремля слова президента.
Напомним, 2024 год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.