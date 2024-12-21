Умер народный артист СССР Валерий Яковлев

Tекст: Евгения Караваева

Художественный руководитель Чувашского драматического театра, народный артист СССР Валерий Яковлев скончался в возрасте 85 лет, передает ТАСС со ссылкой на главу Чувашии Олега Николаева.

Николаев подчеркнул, что Яковлев внес неоценимый вклад в развитие культуры республики и был выдающимся деятелем театрального искусства, чья жизнь была полностью посвящена служению культуре.

По словам главы Чувашии, Яковлев являлся не только талантливым артистом и режиссером, но и «настоящим отцом» для театра, его профессионализм стал примером для многих поколений актеров. Николаев отметил, что талант, энергия и преданность Яковлева оставили глубокий след в сердцах его коллег и зрителей. Театральный руководитель вдохновлял актеров и создавал атмосферу, в которой рождались настоящие шедевры, а также верил в силу театра и его способность менять жизни.

Валерий Яковлев родился 25 сентября 1939 года в Шемуршинском районе Чувашии. Он окончил актерский и режиссерский факультеты Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского. Свою творческую деятельность начал в 1961 году в Чувашском академическом драматическом театре, где прошел путь от актера до художественного руководителя, которым стал в 1990 году.

Артист удостоен многочисленных наград, среди которых ордена Дружбы, Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он является лауреатом премии правительства России имени Ф. Г. Волкова и Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Особое признание ему принесла театральная премия «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре скончался заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани, который посвятил более 40 лет Алтайскому государственному театру для детей и молодежи и сыграл более 100 театральных ролей.

