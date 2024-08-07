Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является Святым Граалем всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.0 комментариев
Военкор Поддубный заявил о сложной обстановке в курском приграничье
Украинские силы насыщали курское приграничье техникой и личным составом после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Курской области, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
В своем Telegram-канале он написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют к курскому приграничью средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы, а также бронетехнику.
«ВСУ судя по всему всерьез планируют развивать наступление и не оставляют попытки удержать часть нашей территории. Обстановка сложная», – написал он.
Напомним, Министерство обороны сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.
В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.