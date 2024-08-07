Военкор Поддубный заявил о сложной обстановке в курском приграничье

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют к курскому приграничью средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы, а также бронетехнику.

«ВСУ судя по всему всерьез планируют развивать наступление и не оставляют попытки удержать часть нашей территории. Обстановка сложная», – написал он.

Напомним, Министерство обороны сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.