Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.18 комментариев
Беспилотники ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области
Поселок Малиновка и село Березовка подверглись атакам беспилотников вооруженных сил Украины, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Малиновке ВСУ сбросили с беспилотника взрывные устройства. Повреждено частное домовладение. Также повреждения получили три машины. В Березовке в результате атаки дрона-камикадзе загорелась крыша двухквартирного дома, пожар потушен, сообщил Гладков в Telegram.
Напомним, в результате обстрела Шебекино, который устроили вооруженные силы Украины, пострадали пять человек.