Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.18 комментариев
Число пострадавших при украинском обстреле Шебекино выросло до пяти человек
В результате обстрела Шебекино, который устроили вооруженные силы Украины, пострадали пять человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram о госпитализации еще двух мужчин с «различными осколочными ранениями».
Напомним, ранее сообщалось о трех пострадавших.