Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.10 комментариев
Совершавший испытательный полет SSJ New успешно сел в Раменском
Самолет Sukhoi Superjet New (SSJ New) успешно выполнил испытательный полет, приземлившись на аэродроме в Раменском, сообщили в оперативных службах.
Как указал источник, самолет SSJ New c бортовым номером 97001 совершал испытательный полет. Отмечается, что борт приземлился без происшествий на аэродроме Раменское, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу самолет SuperJet, разбившийся под Коломной в Московской области, упал в лесу и взорвался. Позже стало известно, что во время крушения SuperJet в Подмосковье в воздухе находился еще один самолет.