Разбившийся в Подмосковье SuperJet взорвался, экипаж погиб

Белоруссия решила прекратить поставки вина в Россию после слов о «шмурдяке»

Минский завод вин решил прекратить поставки в Россию после слов о «шмурдяке»

Tекст: Дарья Григоренко

В МЗВВ пояснили, что основной объем винодельческой продукции реализуется на внутреннем рынке Белоруссии, а поставка вин в адрес российских дистрибьюторов осуществляется в тестовом режиме и в незначительных объемах, поскольку производственные мощности предприятия ограничены, пишет РБК.

«Кроме того, учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Белоруссию и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в РФ», – говорится в сообщении.

Завод также прокомментировал претензии к качеству своей продукции. «Сортовые европейские виноматериалы «Глера», «Рислинг», «Грюнер Вельтлинер» закупаются, соответственно, у итальянских, немецких, австрийских производителей, и при производстве из них одноименных сортовых вин их наименования не подлежат самостоятельной правовой охране», – указали в МЗВВ.

Ранее глава винного дома «Абрау-Дюрсо» и председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов выразил беспокойство относительно качества импортированного из Белоруссии вина. Он охарактеризовал сырье для белорусских вин как низкокачественное и назвал его «шмурдяком».