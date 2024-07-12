Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.10 комментариев
Разбившийся в Подмосковье SuperJet взорвался, экипаж погиб
Самолет SuperJet, разбившийся под Коломной в Московской области, упал в лесу и взорвался, сообщил источник в экстренных службах.
Экипаж воздушного судна, согласно предварительным данным, погиб, сказал собеседник РИА «Новости». Он уточнил, что на борту были пилоты компании «Гражданские самолеты Сухого». Они вылетели из аэропорта Жуковского. Самолет принадлежал Газпрому.
Ранее источник сообщал, что самолет SuperJet упал в Коломенском районе Подмосковья, на борту находились только три члена экипажа. Согласно этим данным, борт проводил тестовый полет после планового ремонта.