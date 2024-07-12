Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.10 комментариев
В Подмосковье упал самолет Superjet
Источник: В Подмосковье упал самолет Superjet
В Коломенском районе Московской области упал самолет SuperJet, пассажиров на борту не было, сообщил источник в оперативных службах.
На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три члена экипажа, сообщил собеседник ТАСС.
Падение произошло во время тестового полета после планового ремонта, добавил собеседник.
Ранее в июле в Татарстане упал легкомоторный экскурсионный самолет, погибли двое взрослых и один ребенок.