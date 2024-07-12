Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.10 комментариев
Стали известны подробности последнего полета разбившегося в Подмосковье Superjet 100
Самолет Superjet-100, разбившийся в Коломенском районе Московской области, совершал полет после планового ремонта на авиазаводе под Луховицами, сообщили в оперативных службах.
Как указал источник, борт, выпущенный в 2014 году, вылетал после планового ремонта с территории авиазавода под Луховицами. По его словам, самолет осуществлял тестовый полет и должен был приземлиться во Внуково, передает ТАСС.
В оперативных службах добавили, что в это время из Жуковского вылетел еще один Superjet на тестовый полет. «С тем бортом все хорошо, проходит испытание», – говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу самолет SuperJet упал в лесу под Коломной в Московской области и взорвался.