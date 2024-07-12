Стали известны подробности последнего полета разбившегося в Подмосковье Superjet 100

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал источник, борт, выпущенный в 2014 году, вылетал после планового ремонта с территории авиазавода под Луховицами. По его словам, самолет осуществлял тестовый полет и должен был приземлиться во Внуково, передает ТАСС.

В оперативных службах добавили, что в это время из Жуковского вылетел еще один Superjet на тестовый полет. «С тем бортом все хорошо, проходит испытание», – говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу самолет SuperJet упал в лесу под Коломной в Московской области и взорвался.