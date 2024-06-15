Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.9 комментариев
Мелони допустила использование активов России для компенсации Украине
Мелони: Размораживание активов России увязывается с компенсациями Украине
Перспектива разблокировки российских активов напрямую связана с мирным процессом, в рамках которого пойдет речь о компенсациях Украине и ее восстановлении, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Мелони предположила, что российские активы могут использоваться на компенсации и восстановление Украины. «Семерка» считает, что Москва должна возместить ущерб Киеву, который оценивается в 486 млрд долларов, передает ТАСС.
Ранее национальные статслужбы подсчитали, что конфискация странами «Большой семерки» российских активов грозит им потерей 83 млрд долларов.
Напомним, лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Большая семерка» распорядится деньгами России.