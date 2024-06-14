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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 покажет весь кризис европейского футбола

    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

    6 комментариев
    14 июня 2024, 14:12 • Новости дня

    Баширов: Стамбульские договоренности по Украине ушли в прошлое

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назвал условием переговоров по Украине вывод ВСУ из новых областей, это значит, что Стамбульские договоренности ушли в прошлое, заявил политолог Марат Баширов.

    «Вот и переговорная позиция на сегодняшний день. (…) Стамбульские проектные договоренности ушли в прошлое. Четыре региона в границах на момент нахождения в состав Украины – это в том числе правый берег Днепра в Запорожской и Херсонской областях», – написал он в своем Telegram.

    Напомним, Путин заявил, что Россия готова начать переговоры с Киевом, если Украина выведет свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также откажется от вступления в НАТО.

    13 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зимой на Украине может произойти энергетическая катастрофа, если не принять срочных мер, заявил бывший президент страны Петр Порошенко.

    По словам Порошенко, с наступлением холодов отопление в домах украинцев будет всего четыре часа в сутки, трубы начнут замерзать, передает РИА «Новости».

    Из-за этого люди начнут массово покидать страну, считает политик. При этом он отметил, что сам смотрит на ситуацию «более оптимистично».

    Ранее на Украине спрогнозировали нехватку генерации электричества на зиму.

    Коментарии (17)
    14 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    «Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]», – цитирует Путина ТАСС.

    Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.

    «Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», – заявил он.

    Москве необходима не приостановка огня на Украине, а полное разрешение конфликта, добавил он. Необходим нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, подчеркнул он.

    Инициатива предполагает, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах.

    «Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», – сказал Путин.

    Киевскому режиму для начала переговоров предстоит полностью вывести из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свои войска.

    «Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – сказал он.

    Когда Украина заявит, что готова к такому решению, и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, то Россия незамедлительно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.

    «Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – акцентировал Путин.

    Также невозможно полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов, но базовые принципы остаются неизменными.

    Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, также предлагается отмена антироссийских санкций.

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    13 июня 2024, 21:48 • Новости дня
    G7 достигла политического соглашения по использованию активов России
    G7 достигла политического соглашения по использованию активов России
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    По ее словам, речь идет не о конфискации, а об использовании доходов от инвестированных российских активов, на данный момент замороженных, под гарантии кредитования Киева, передает ТАСС.

    Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страны Группы семи (G7) договорились предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов России.

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    14 июня 2024, 10:48 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы
    В Киеве прогремели взрывы
    @ Sergei Chuzavkov /SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы раздались в Киеве, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Подробности пока не приводятся, передает ТАСС.

    В настоящий момент почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сирены начали звучать в Харьковской области в 10.03.

    Спустя 17 минут в красную зону попала вся страна.

    Ранее российские военкоры сообщили, что на Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток.

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    14 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Подполье сообщило о российском ударе по военному объекту в Киеве

    Подполье: ВС России ударили по военному объекту в районе аэропорта Жуляны

    Подполье сообщило о российском ударе по военному объекту в Киеве
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия нанесла удар по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на соратников.

    По его словам, в Киеве удар был нанесен по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что проезд в сторону аэродрома закрыт для мирных жителей, поступают сообщения о том, что через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны.

    Ранее сообщило издание «Общественное. Новости» сообщило, что взрывы раздались в Киеве.

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    14 июня 2024, 10:20 • Новости дня
    Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16

    Defense News: Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16

    Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Качество подготовки украинских летчиков для управления F-16 оставляет желать лучшего, а число проходящих обучение невелико, пишет Defense News.

    По данным американских чиновников, система подготовки на F-16 достаточно скудна, только небольшое число украинских летчиков годятся для обучения пилотированию F-16, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что для подготовки необходимо знание серьезного технического английского языка. Кроме того, для грамотного использования истребителей необходимы также команды техников.

    Другой источник добавил, что в настоящее время только около десятка летчиков проходят подготовку.

    Ранее ВСУ усилили давление на систему ПВО в ДНР из-за анонсированных поставок F-16.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».


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    14 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин объяснил цель украинской провокации в Буче

    Путин: Буча была нужна Киеву, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией

    Путин объяснил цель украинской провокации в Буче
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    История с якобы убийством мирных жителей в городе Буче в Киевской области российскими военными была нужна киевскому режиму, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    В конце марта 2022 года Россия отвела войска от Киева, поскольку ее заверили в необходимости создания условий завершения политического переговорного процесса. Западные коллеги заявляли, что нельзя подписывать такие соглашения «с пистолетом у виска», сказал Путин, передает ТАСС.

    «Согласились и на это. Однако сразу же, на следующий день после отвода российских войск от Киева, руководство Украины приостановило свое участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче. И отказалось от подготовленного варианта договоренностей. Думаю, сегодня понятно, для чего нужна была эта грязная провокация – чтобы как-то объяснить отказ от тех результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров. Путь к миру опять был отвергнут», – добавил он.

    В апреле 2022 года в СМИ и соцсетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буче в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.

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    14 июня 2024, 13:42 • Новости дня
    Путин: Отказ Украины от мирного предложения поменяет дальнейшие условия
    Путин: Отказ Украины от мирного предложения поменяет дальнейшие условия
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В случае отказа киевского режима и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    «Если в Киеве и западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то, в конце концов, это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и далее меняться не в пользу киевского режима и условия для начала переговоров будут другими», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее глава государства заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, предполагающий внеблоковый и безъядерный статус украинской стороны и отмену антироссийских санкций.

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    14 июня 2024, 07:30 • Новости дня
    Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку 87 украинских беспилотников на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что были перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской области, два дрона над территорией Волгоградской области, шесть – над территорией Воронежской области, шесть беспилотников над территорией Курской области, семьдесят – над территорией Ростовской области, а также один БПЛА над территорией Республики Крым.

    Ранее украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области.

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    14 июня 2024, 10:34 • Новости дня
    Раненный в Горловке корреспондент НТВ Ивлиев записал видео после операции
    Раненный в Горловке корреспондент НТВ Ивлиев записал видео после операции
    @ @ntvnews

    Tекст: Александра Юдина

    Получивший ранение в Горловке корреспондент НТВ Алексей Ивлиев записал видеообращение, в котором заверил, что чувствует себя нормально после операции, из-за ранения он потерял руку.

    В Telegram-канале НТВ опубликовано видеообращение, на котором военкор отмечает, что чувствует себя нормально.

    Известно, что из-за ранения Ивлиев потерял руку.

    «Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся», – подчеркнул корреспондент.

    В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники телекомпании НТВ попали под украинский обстрел в Никитовском районе Горловки. Оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин умер.

    Коментарии (7)
    14 июня 2024, 08:45 • Новости дня
    В Курске после падения украинского БПЛА зафиксированы повреждения
    В Курске после падения украинского БПЛА зафиксированы повреждения
    @ t.me/glavaigorkutsak

    Tекст: Александра Юдина

    В двух округах Курска проводится подомовой обход после падения обломков украинских беспилотников, обнаружены незначительные повреждения, сообщил мэр города Игорь Куцак.

    В своем Telegram-канале он указал, что в данный момент представители окружных администраций, городской инспекции ЖКХ, управления ГО и ЧС проверяют порядка десяти адресов на предмет повреждений, вызванных падением обломков беспилотника.

    Куцак отметил, что заявки поступают от жителей города – характер повреждений незначительный.

    Над Курской областью сбили пять украинских беспилотников. Всего за ночь система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ.

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    13 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    Соцопрос: Более 50% немцев считают, что Украина не сможет одержать победу

    Tекст: Александра Юдина

    Согласно опросу, проведенному социологическим институтом INSA по заказу журнала Focus, более половины жителей Германии (51%) не верят в победу Украины в противостоянии с Россией.

    Лишь 20% респондентов выразили мнение, что Киев одержит верх. 26% опрошенных не смогли определиться, а 3% не стали высказывать свое мнение, передает ТАСС.

    Опрос также показал, что 58% немцев обеспокоены тем, что поддержка Украины негативно влияет на безопасность их страны. При этом 28% не разделяют эту точку зрения.

    Известно, что 38% респондентов считают, что Украине необходимо пойти на уступки России, 36% – не согласны.

    Опрос проводился с 7 по 10 июня 2024 года среди 1004 человек.

    Ранее на вопрос о том, чем разрешится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, президент США Джо Байден ответил, что «мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину». При этом он отметил, что Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат снабжать ее оружием.

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    14 июня 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии решения штурмовать Киев в 2022 году
    Путин заявил об отсутствии решения штурмовать Киев в 2022 году
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В начале специальной военной операции российские силы стянулись к украинской столице, были разные варианты действий, но решений о штурме города не было, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИД.

    «В феврале-марте 2022 года наши войска, как известно, подошли к Киеву… Что хочу сказать по этому поводу, наши соединения действительно стояли у Киева, и у военных ведомств, у силового блока, были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий, но никакого политического решения о штурме трёхмиллионного города не было», – цитирует Путина ТАСС.

    Киевский режим готовился напасть на Новороссию и Донбасс, по этой причине Россия признала их независимость и заключила договор в соответствии с международным правом, напомнил глава российского государства.

    Россия предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса, чтобы таким образом разрешить ситуацию, но это предложение было отвергнуто.

    Москва соглашалась с гарантиями безопасности для Украины по формулировкам Киева, чтобы остановить кровопролитие, сказал Путин.

    В 2014 году именно Москва призвала к переговорам, они начались с участием Киева и представителями республики Донбасса. При содействии России, Германии и Франции разговор «шел трудно».

    «Но, тем не менее, по итогам в 2015 году были заключены Минские соглашения. Мы со всей серьезностью относились к их выполнению, предлагали те или иные компромиссы, развязки. Но все в конечном итоге было отвергнуто».

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    14 июня 2024, 11:09 • Новости дня
    Захарова оценила соглашения США и Украины по безопасности

    Захарова назвала соглашения США и Украины по безопасности не более, чем бумажками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США представляют собой «просто бумажки», не имеющие юридической силы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, это обычные бумажки, которые не имеют под собой юридической силы, передает ТАСС. Захарова добавила, что эти соглашения призваны показать оставшимся на Украине гражданам, которых еще не пустил под нож президент Украины Владимир Зеленский, что мировое сообщество «вроде как с ними».

    Напомним, в четверг США и Украина подписали соглашение по безопасности на десять лет.

    Коментарии (7)
    14 июня 2024, 06:14 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

    Беспилотники ВСУ повредили резервуары с топливом на нефтебазе в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лискинском районе Воронежской области украинские беспилотники атаковали нефтебазу. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

    По словам главы региона, несколько дронов, летевших на сверхмалой высоте, повредили резервуары с топливом.

    «Возгорания не допущено. Пострадавших нет», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

    На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о новых угрозах атак БПЛА в регионе не поступала.

    Ранее в регионе была объявлена авиационная опасность.

    Губернатор призвал горожан, если они находятся не дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

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