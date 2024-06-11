«Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.19 комментариев
США пообещали отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу
Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу.
«Хотя учения не рассматриваются в США как угроза, американские корабли будут развернуты для слежения за русскими», – сообщил источник телеканала CBS News, передает РИА «Новости».
Ранее МИД Кубы сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» вместе с двумя судами обеспечения прибудут в порт Гаваны 12–17 июня.