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    Российские войска открыли новый фронт в ходе СВО
    CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений
    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»
    Путин вывел ФСВТС из подчинения Минобороны
    Российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции
    Путин утвердил структуру нового правительства
    Украинский генерал назвал о проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова
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    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как надежда победила в Донбассе страх

    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

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    9 мая 2024, 17:28 • Новости дня

    Политолог: Для Путина победа в СВО является залогом успешного развития России

    Политолог Баширов: Личное внимание Путина к бойцам СВО работает на сплочение россиян

    Политолог: Для Путина победа в СВО является залогом успешного развития России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча с бойцами СВО сразу после инаугурации говорит о четких приоритетах главы государства. Владимир Путин крепко увязывает победу в спецоперации с залогом успешного развития России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Напомним, 7 мая президент встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО.

    «Владимир Путин со всей ответственностью подходит к проблемам и вопросам, связанным с СВО. Он регулярно общается с солдатами, видится с военными корреспондентами. Фактически старается узнавать обо всем, что происходит на фронте, из первых уст. Встреча 7 мая в этом смысле не стала исключением. Она еще раз подтвердила принципиальную важность диалога с бойцами для главы государства», – сказал Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Тот факт, что мероприятие состоялось сразу после инаугурации, говорит об однозначной расстановке приоритетов главнокомандующим. В настоящий момент в повестке дня Владимира Путина спецоперация стала одним из важнейших вопросов. Это не удивительно, ведь как заметил президент, именно с ее успешным завершением связано дальнейшее развитие России», – отмечает он.

    «Вокруг нее сплелись сотни различных тем – как политических, так и экономических. Но наиболее значимым является идеологический аспект. Москва стоит в авангарде отстаивания исторической справедливости. Мы действуем на благо всего мира и противостоим порывам украинских властей изменить ментальность братского народа», – акцентирует собеседник.

    «Разумеется, то внимание, которое оказывает президент участникам СВО, положительно сказывается на общественных настроениях. Фронт не может существовать без тыла. Население России получает четкий сигнал, смысл которого заключается в призыве к истинному единению, всеобщей работе на благо будущего Родины», – уточняет эксперт.

    «Уверен, Владимир Путин продолжит прямой и открытый диалог с нашими бойцами. Он подает прекрасный пример чиновникам всех уровней. Спецоперация является приоритетом политики государства, а потому руководителям разного масштаба также стоит больше внимания уделять героям», – резюмирует Баширов.

    Ранее Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО. Беседа состоялась 7 мая, сразу после церемонии инаугурации президента. В ходе мероприятия глава государства поблагодарил военнослужащих за мужество и умение командовать войсками, сообщает официальный сайт Кремля.

    «У нас большие задачи по развитию страны в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов – это мы все должны понимать и понимаем – в социальной сфере, по укреплению семей России, по развитию здравоохранения, образования и так далее. У нас есть все возможности, абсолютно все возможности для того, чтобы все эти задачи были полностью реализованы», – заметил он.

    При этом, по его мнению, все это возможно лишь при одном условии – успешной работы бойцов на поле боя. «Это ключевое звено на сегодняшний день. Мы все это понимаем, вся страна это понимает, и поэтому, вы видите, вся страна вас поддерживает», – подчеркнул президент.

    Кроме того, во время встречи активно обсуждались вопросы оборонной промышленности.

    11 мая 2024, 14:13 • Новости дня
    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО

    Алаудинов: ВСУ потеряли в ходе СВО почти 700 тыс. человек

    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери украинской стороны в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек, те, кто не сдался в плен, погибают, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов.

    В видеозаписи, опубликованной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в его Telegram-канале, обнародовано общение Апты Алаудинова с пленным украинским солдатом. Командир «Ахмата» говорит в видео, что те из ВСУ, кто не успел сдаться в плен – погибают.

    Пленный Владимир Игнатенко рассказал Алаудинову, что был мобилизован несмотря на то, что у него на иждивении находилась мать-инвалид.

    «Жизни этого простого украинского парня ничего не угрожает. Он имеет все шансы продолжить заботу о своей больной матери», – отметил генерал.

    По словам Алаудинова, украинцы не враги россиянам, и в России не хотят, чтобы Украина продолжала нести такие «потери, которые уже приближаются к безвозвратным около 700 тыс. человек».

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.

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    11 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции

    Оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотников, а также дивизион американского ЗРК Patriot на боевой позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 46 украинских беспилотников, американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь французских управляемых авиационных бомб Hammer, 43 снаряда РСЗО HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха».

    С начала спецоперации уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23 951 беспилотник, 515 ЗРК, 15 981 танк и других бронемашин, 1286 машин РСЗО, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 600 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    11 мая 2024, 13:39 • Новости дня
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские блогеры выразили восхищение стойкостью выдержавшего два удара FPV-камикадзе танка Т-90М «Прорыв».

    Так, видеозапись того, как Т-90М «Прорыв» выдержал два попадания FPV-дронов ВСУ и продолжил двигаться по своему курсу, разместил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

    Авторы Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» заметили, что, несмотря на попадание сразу двух БПЛА, боевая машина продолжила выполнять боевую задачу.

    Как прокомментировал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, Т-90М держит удар лучше «Абрамса» и «Леопарда».

    Также на видеозапись отреагировали авторы Telegram-канала «Сварщики», подчеркнув, что российский Т-90М «даже не почухался».

    Кроме того, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале заметил, что ВСУ безуспешно атакуют российский танк.

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    11 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений

    На Западе признали продвижение ВС России в Харьковской области одним из крупнейших наступлений

    CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время, заявил главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто.

    По его словам, длительная задержка в предоставлении доппомощи Украине побудила российские силы к рывку, чтобы воспользоваться удобным моментом, передает РИА «Новости».

    Шутто добавил, что главной целью наступления в этой области будет создание буферной зоны, о которой российское руководство уже говорило.

    В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО.

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    11 мая 2024, 16:00 • Новости дня
    Путин вывел ФСВТС из подчинения Минобороны
    Путин вывел ФСВТС из подчинения Минобороны
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) больше не будет находиться в подчинении Минобороны, следует из указа президента Владимира Путина.

    Уточняется, что ФСВТС будет находиться в прямом подчинении федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, которыми руководит глава государства.

    В подчинении Минобороны остается Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, передает ТАСС.

    Ранее глава государства утвердил структуру нового правительства. В частности, российский лидер изменил распределение полномочий между вице-премьерами, в новом составе нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга.

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    11 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    Ганчев заявил, что ВСУ не могут не отступать на Харьковском направлении под натиском

    Ганчев заявил, что ВСУ не могут не отступать на Харьковском направлении под натиском ВС России

    Ганчев заявил, что ВСУ не могут не отступать на Харьковском направлении под натиском
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины окопались в населенных пунктах в Харьковской области и не могут не отступить под натиском ВС России, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области», – передает ТАСС его слова.

    Также Ганчев заявил, что жители, проживающие в зоне активных боевых действий в Харьковской области, должны оставаться в укрытиях.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО – началось проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.

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    11 мая 2024, 13:05 • Новости дня
    На Украине рассказали о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА

    Экс-полковник СБУ Стариков рассказал о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для беспилотников ВСУ

    На Украине рассказали о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что используемые российскими военными «танки-мангалы» неуязвимы для беспилотников ВСУ на поле боя.

    По его словам, так называемый танк-мангал оказался неуязвимым для основного оружия поля боя – FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Также Стариков отметил парадоксальность того, что танки с подобной дополнительной броней показывают такую эффективность на передовой.

    Он добавил, что «танки-мангалы» стали настоящим кошмаром для украинских военных.

    Ранее бригада украинских вооруженных сил отказалась выполнять поручение США о доставке танков Abrams с передовой из-за их излишней «уязвимости».

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    11 мая 2024, 15:57 • Новости дня
    Украинский генерал назвал о проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова

    Украинский генерал Кривонос назвал о проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова

    Украинский генерал назвал о проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины столкнутся с проблемами при обороне Харькова, заявил украинский генерал Сергей Кривонос.

    По его словам, не получится обеспечить нормальную логистику, также проблема кроется в степени готовности оборонять Харьков, передает РИА «Новости».

    По мнению Кривоноса, с военной и экономической точки зрения брать крупный город в кольцо будет выгоднее, чем штурмовать его в лоб.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО.

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    11 мая 2024, 14:16 • Новости дня
    Путин утвердил структуру нового правительства
    Путин утвердил структуру нового правительства
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин утвердил структуру нового правительства.

    Так, председатель правительства будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого зампредседателя правительства, зампредседателя правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и зампредседателя правительства – руководителя аппарата правительства, передает ТАСС.

    Согласно указу, в новом правительстве сохранится 21 министерство. При этом МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст будут подчинены напрямую главе государства. Руководители остальных подчиняются председателю правительства. Также известно, что структура ведомств сохранена.

    Накануне Путин утвердил Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Премьер поблагодарил за поддержку и назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы.

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    11 мая 2024, 13:14 • Новости дня
    ВС России освободили пять сел в Харьковской области
    ВС России освободили пять сел в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины около Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного Харьковской области.

    Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО Vampire производства Чехии, 155-мм французская самоходная артиллерийская установка Caesar, 155-мм самоходная артустановка «Богдана», четыре 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК «Бук».

    В плен были взяты 34 украинских военнослужащих, отчитались в Минобороны.

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    11 мая 2024, 13:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Керамик в ДНР
    Российские войска освободили Керамик в ДНР
    @ РИА Новости

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Керамик в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, они улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Новоалександровки, Вишневого, Карловки и Розовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены десять контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ возле Очеретино, Семеновки, Соловьево, Нетайлово и Бердычей ДНР.

    ВСУ за последние сутки потеряли до 390 военнослужащих, пять бронемашин, 155-мм самоходную артустановку Paladin и 155-мм американскую гаубицу М777, 155-мм британскую самоходную артиллерийскую установку Braveheart, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию РЭБ «Буковель», сообщил Конашенков.

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    10 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    Путин переназначил Мишустина председателем правительства
    Путин переназначил Мишустина председателем правительства
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

    Мишустин назначен председателем правительства в соответствии с п. «а» ст. 83 Конституции Российской Федерации, передает ТАСС.

    Указ вступает в силу со дня его подписания.

    Ранее Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Мишустина председателем правительства России.

    Напомним, во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России. Путин в пятый раз вступил в должность президента России.

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    11 мая 2024, 12:17 • Новости дня
    Путин начал встречу с Мантуровым и Чемезовым в Кремле

    Президент Владимир Путин начал встречу с главой Минпромторга Мантуровым и главой Ростеха Чемезовым в Кремле

    Путин начал встречу с Мантуровым и Чемезовым в Кремле
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с и. о. вице-премьера и главой Минпромторга Денисом Мантуровым и главой Ростеха Сергеем Чемезовым в Кремле.

    В ходе встречи глава государства отметил, что до формирования нового состава правительства не должно быть никаких сбоев в текущей работе, передает ТАСС.

    Также президент предложил Мантурову и Чемезову обсудить работу в оборонной и гражданской промышленности.

    В частности, Путин напомнил, что Мантуров в качестве зампредседателя правительства занимался оборонной и гражданской промышленностью, где «все сосредоточено».

    Касательно деятельности Ростеха, глава государства выразил желание обсудить, как строится работа сейчас, а также как будут прорабатываться вопросы,  которые требуют особого внимания.

    Накануне Путин утвердил Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Премьер поблагодарил за поддержку и назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы.

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    11 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Песков: Европейцы идут ва-банк из-за опасности обвала ситуации для Киева

    Песков: Европейцы сознательно нагнетают напряженность из-за опасности обвала ситуации для Киева

    Песков: Европейцы идут ва-банк из-за опасности обвала ситуации для Киева
    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада сознательно нагнетают напряженность, делают провокационные заявления из-за опасности полного обвала для Украины в ходе развития спецоперации России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале комментарий Пескова, который назвал провокационные заявления западных политиков «сознательным нагнетанием напряженности». По его словам, европейцы видят, что ситуация чревата для украинцев полным обвалом, и экзальтируют ее, передает ТАСС.

    Ранее итальянская газета IL Fatto Quotidiano писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, высказывая воинственные предложения, предлагают пересечь «красные линии» в отношениях с Россией, что очень опасно.

    Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о том, что страны Запада могли бы отправить военных на Украину, можно расценивать как эскалацию.

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    11 мая 2024, 11:50 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Токаревке в Херсонской области
    ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Токаревке в Херсонской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Удар по расположению украинских войск в Токаревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области нанесен, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в село Токаревка прилетело по пункту временной дислокации, там новоприбывшие готовились ко сну, когда в соседнюю Тягинку прилетело ствольной артиллерией, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что при ударе по городу Херсону было уничтожено несколько украинских операторов беспилотников.

    Ранее Лебедев сообщил, что ВС России уничтожили украинскую ДРГ в Херсонской области.

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      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

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